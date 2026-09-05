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करैत सांप ने वॉचमैन को काटा, पकड़कर पॉलीथीन में डाला और साइकिल से अस्पताल पहुंचा

ओडिशा के मयूरभंज में एक वॉचमैन को जहरीले करैत सांप ने काट लिया. फिलहाल वॉचमैन का इलाज चल रहा है. संजय कुमार परिदा की रिपोर्ट.

watchman bitten by krait, cycled to hospital with snake in polythene bag in Mayurbhanj, Odisha
करैत सांप ने वॉचमैन को काटा, पकड़कर पॉलीथीन में डाला और साइकिल से अस्पताल पहुंचा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 4:55 PM IST

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रायरंगपुर (ओडिशा): मयूरभंज जिले में एक वॉचमैन को एक जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन घबराने के बजाय, उसने सांप को पकड़ा, उसे एक पॉलीथीन बैग में भरा और इलाज के लिए सीधे साइकिल से अस्पताल पहुंचा.

यह घटना जिले के उडाला इलाके में हुई. सांप ने वॉचमैन के पैर में काट लिया था. फिर भी, उसने अपना आपा नहीं खोया. जिस सांप ने उसे काटा था, उसे पकड़कर एक पॉलीथीन बैग में डालकर, वह अपनी साइकिल से सीधे अस्पताल पहुंचा. अस्पताल पहुंचने के बाद, उसकी पहचान एक जहरीले करैत सांप के रूप में हुई.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति उडाला शहर के वार्ड नंबर 10 में स्थित लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट के असिस्टेंट इंजीनियर के ऑफिस में वॉचमैन का काम करता है. उसकी पहचान बहलदा इलाके के रहने वाले मोचीराम टुडू के रूप में हुई है. शुक्रवार रात करीब 8 बजे मोचीराम ड्यूटी पर थे, तभी अचानक एक सांप आया और उनके पैर में काट लिया.

watchman bitten by krait, cycled to hospital with snake in polythene bag in Mayurbhanj, Odisha
वॉचमैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. (ETV Bharat)

शुरू में मोचीराम को पता ही नहीं चला कि उन्हें सांप ने काट लिया है. वह सांप को पहचान भी नहीं पाए. लेकिन, स्थिति की गंभीरता को समझने के बाद, उन्होंने सांप को पकड़ा और एक पॉलीथीन बैग में डाल दिया.

इसके बाद उन्होंने जो किया, उससे सब हैरान रह गए. पॉलीथीन बैग में जहरीले सांप को लेकर मोचीराम साइकिल से इलाज के लिए उडाला सब-डिविजनल हॉस्पिटल गए. हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, सांप की जांच की गई और उसकी पहचान जहरीले करैत के रूप में हुई. डॉक्टरों ने तुरंत मोचीराम का इलाज शुरू कर दिया. हालांकि, रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद, उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने उन्हें एडवांस इलाज के लिए बारीपदा के PRM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेफर कर दिया.

इस घटना के बारे में बात करते हुए, उडाला सब-डिविजनल हॉस्पिटल के प्रभारी ADMO डॉ. डी. जेना ने कहा कि मोचीराम टुडू को शुक्रवार रात सांप ने काट लिया था और वह सांप को पकड़ने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे थे. उनका इलाज तुरंत शुरू किया गया. लेकिन, रात में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बारीपदा के PRM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया.

ताजा जानकारी के मुताबिक, मोचीराम टुडू का बारीपदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

एक तरफ जहरीले सांप का काटना था, तो दूसरी तरफ अपनी जान बचाने का उनका पक्का इरादा. मोचीराम का सांप पकड़कर हॉस्पिटल लाने का फैसला न सिर्फ लोगों को हैरान कर रहा है, बल्कि चर्चा का विषय भी बन गया है. अब सबकी नजरें बारीपदा हॉस्पिटल में इलाज करा रहे मोचीराम टुडू पर हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द ही ठीक होकर घर लौट आएंगे.

सांप के काटने के बारे में जागरुकता
ओडिशा स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक, राज्य में हर साल सांप के काटने के 1,000 से अधिक मामले सामने आते हैं. सांप के काटने से जुड़ी कई गलतफहमियों और अंधविश्वासों की वजह से काफी मौतें होती हैं. सांप के काटने पर, जान बचाने वाले खास इलाजों में से एक एंटी-स्नेक वेनम (ASV) है, जो अस्पतालों में मिलता है. इसलिए, मौत से बचने के लिए, लोगों को पारंपरिक डॉक्टरों, झाड़-फूंक या आस्था पर आधारित इलाज जैसे रीति-रिवाजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में जाकर इलाज करवाना चाहिए और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सलाह के अनुसार एंटी-वेनम इलाज करवाना चाहिए.

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ओडिशा वॉचमैन को करैत सांप ने काटा
मयूरभंज करैत सांप
VENOMOUS SNAKE IN ODISHA
पॉलीथीन बैग में जहरीला सांप
ODISHA WATCHMAN BITTEN BY KRAIT

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