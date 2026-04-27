पूरा वीडियो दिखाने का लालच, फिर ऑटो पेमेंट का चक्कर, आखिर में साइबर ठगी, जानिए क्या है नया फ्रॉड
अगर आप सोशल मीडिया पर शॉर्ट ड्रामा दिखने के बाद पूरा देखने के लिए क्लिक करते हैं,तो साइबर ठगों के जाल में फंस सकते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 27, 2026 at 8:57 PM IST
देहरादून: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती डिजिटल ठगी के बीच अब एक नया स्कैम तेजी से सामने आ रहा है. जिसमें यूजर्स को चाइनीज और कोरियन शॉर्ट ड्रामा के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखने वाले इन आकर्षक वीडियो क्लिप के जरिए लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है.
दरअसल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स को पहले किसी सस्पेंस से भरे शॉर्ट ड्रामा का छोटा सा प्रोमो दिखाया जाता है, जिससे उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है. वीडियो के नीचे वॉच फुल मूवी या देखना जारी रखें, जैसे लिंक दिए जाते हैं. जिस पर क्लिक करके ही यूजर्स को किसी अनजान एप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है.
उसके बाद ठगी का खेल शुरू हो जाता है. एप इंस्टॉल करने के बाद यूजर को 7 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर किया जाता है. इस दौरान स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करते ही यूजर से यूपीआई पिन या कार्ड डिटेल्स मांगी जाती है. ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनसे कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन असल में वो ऑटो पेमेंट या सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं.
ट्रायल खत्म होते ही उनके खाते से हर महीने 500 से पांच हजार रुपए तक की रकम अपने आप काटने लगते हैं. इस सेवा ठगी में खास बात ये है कि सिर्फ एप को अनइंस्टॉल करने से यह कटौती बंद नहीं होती है. इसके लिए यूजर को खुद जाकर सब्सक्रिप्शन या यूपीआई ऑटो पेमेंट को रद्द करना पड़ता है.
ऑटो पेमेंट कैसे बंद करें-
- Android (Play Store) से ऑटो पेमेंट बंद करने के लिए सबसे पहले Play Store पर जाएं, फिर > Profile > Payments & Subscriptions > Subscriptions > App चुनें > Cancel Subscription पर क्लिक करें.
- UPI Apps (GPay/PhonePe) से ऑटो पेमेंट बंद करने के लिए Profile > Autopay / UPI Mandate > App चुनें > Remove/Revoke Mandate पर क्लिक करें.
- iPhone (Apple ID) से ऑटो पेमेंट बंद करने के लिए Settings > Apple ID (Name) > Subscriptions > App चुनें > Cancel करें.
इन बातों का रखें खास ध्यान-
- किसी भी अनजान ऐप पर 'Free Trial' के लिए अपना UPI PIN या Card डिटेल्स न दें.
- मूवी देखने की जल्दबाजी में 'Terms & Conditions' को कतई पढ़ना न भूलें.
- समय-समय पर अपने बैंक के 'Standing Instructions' चेक करते रहें.
ठगी होने पर तत्काल शिकायत करें-
- ठगी होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं.
- ऑनलाइन के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए cybercrime.gov.in पर जाएं.
"इन दिनों ऑटो पेमेंट स्कैम से जुड़े मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. लोग बिना नियम और शर्तें पढ़ें फ्री ट्रायल के नाम पर स्कैम में फंस जाते हैं. महीने में जब उनके खाते से खुद ही पेमेंट कटनी शुरू हो जाती है, तब उन्हें ठगी का शिकार होने का एहसास होता है."- अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ उत्तराखंड
"हालांकि, उत्तराखंड में अभी तक साइबर क्राइम थाने में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है. साइबर पुलिस लगातार आम जनता को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करता रहता है."- अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ उत्तराखंड
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