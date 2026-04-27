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पूरा वीडियो दिखाने का लालच, फिर ऑटो पेमेंट का चक्कर, आखिर में साइबर ठगी, जानिए क्या है नया फ्रॉड

देहरादून: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती डिजिटल ठगी के बीच अब एक नया स्कैम तेजी से सामने आ रहा है. जिसमें यूजर्स को चाइनीज और कोरियन शॉर्ट ड्रामा के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखने वाले इन आकर्षक वीडियो क्लिप के जरिए लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है.

दरअसल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स को पहले किसी सस्पेंस से भरे शॉर्ट ड्रामा का छोटा सा प्रोमो दिखाया जाता है, जिससे उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है. वीडियो के नीचे वॉच फुल मूवी या देखना जारी रखें, जैसे लिंक दिए जाते हैं. जिस पर क्लिक करके ही यूजर्स को किसी अनजान एप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है.

उसके बाद ठगी का खेल शुरू हो जाता है. एप इंस्टॉल करने के बाद यूजर को 7 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर किया जाता है. इस दौरान स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करते ही यूजर से यूपीआई पिन या कार्ड डिटेल्स मांगी जाती है. ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनसे कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन असल में वो ऑटो पेमेंट या सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं.

ट्रायल खत्म होते ही उनके खाते से हर महीने 500 से पांच हजार रुपए तक की रकम अपने आप काटने लगते हैं. इस सेवा ठगी में खास बात ये है कि सिर्फ एप को अनइंस्टॉल करने से यह कटौती बंद नहीं होती है. इसके लिए यूजर को खुद जाकर सब्सक्रिप्शन या यूपीआई ऑटो पेमेंट को रद्द करना पड़ता है.