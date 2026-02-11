कूड़ा-कचरा, पॉलीथिन बीनने वालों में सबसे ज्यादा किस जाति के? मोदी सरकार ने पहली बार जारी किया डेटा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डेटा में चौंकाने तथ्य सामने आए हैं. महिला-पुरुष दोनों समान रूप से मिलकर कचरा बीनने का काम कर रहे.
Published : February 11, 2026 at 3:12 PM IST
हैदराबाद: आपके घर के बाहर या कहीं सड़क के किनारे अक्सर कचरा बीनते हुए कुछ लोग दिख जाते हैं. देश में कितने लोग ऐसे हैं जो कचरा बीनकर अपना जीवनयापन करते हैं, अभी तक इसका कोई आंकड़ा नहीं था. लेकिन, अब ये आंकड़ा सामने आ गया है. केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी गणना कराई है.
मंत्रालय की 'नमस्ते' योजना (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) के तहत हुए सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. इसके अनुसार हमारे और आपके द्वारा सड़कों-घर के बाहर फैलाई गई गंदगी को साफ करने के लिए 1.52 लाख लोग लगे हैं.
35 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में हुई गणना: केंद्र सरकार ने कचरा बीनने वालों का डेटा 3 फरवरी को संसद में जारी किया. इसमें बताया गया है कि 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी इलाकों में 1.52 लाख लोग कचरा बीनने के काम में लगे हैं. कचरा बीनने वालों में 84.5% अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हैं. इसके अलावा 10.7% लोग सामान्य वर्ग के भी हैं, जो कचरा बीनने के काम में लगे हैं.
दिल्ली-गोवा में कचरा बीनने वाले सामान्य वर्ग के ज्यादा: डेटा के अनुसार दिल्ली, अंडमान-निकोबार और गोवा में सामान्य वर्ग के कचरा बीनने वालों की संख्या SC, ST और OBC समुदायों की कुल संख्या से भी ज्यादा है. दिल्ली में 4,289 लोग सामान्य वर्ग से हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के 2,229 लोग कचरा बीनने में लगे हैं. इसी प्रकार गोवा में कुल 1,286 कचरा बीनने वालों में से 729 लोग सामान्य वर्ग से हैं. इसके अलावा अंडमान निकोबार में कुल 70 कचरा बीनने वालों में से 63 सामान्य वर्ग से हैं.
कचरा बीनने वालों की गणना का मकसद: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद में डेटा पेश करते हुए इस गणना के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी. मंत्रालय के राज्यमंत्री रामदास अठावले की ओर से बताया गया कि देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे कर्मचारियों के साथ-साथ कचरा बीनने वालों की गिनती की जा रही है, ताकि शहरी स्थानीय निकाय उन्हें औपचारिक रूप से पहचान सकें और उन्हें सुरक्षा उपकरण दे सकें. योजना का मकसद सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई से होने वाली मौतों को खत्म करना है.
कचरा बीनने वालों में महिलाएं पुरुषों के बराबर: मंत्रालय ने कुल 1.52 लाख कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग और वेरिफिकेशन किया है. इनमें से 48.7% महिलाएं (74,427), 51.3% पुरुष (78,374) और 0.007% ट्रांसजेंडर (12) हैं. इनमें 60.3% SC (92,089), 13.7% OBC (20,954) और 10.5% ST समुदाय से हैं. डेटा के अनुसार 16,329 कचरा बीनने वाले यानी 10.7% सामान्य वर्ग से हैं.
दमन-दीव नगर हवेली में सिर्फ 6 कचरा बीनने वाले: मंत्रालय की ओर से जारी डेटा के अनुसार कचरा बीनने वालों की सबसे कम संख्या दमन-दीव नगर हवेली में है. यहां सिर्फ 6 कचरा बीनने वाले हैं. जो ओबीसी वर्ग से आते हैं. इसके अलावा मंत्रालय के डेटा के अनुसार हर 10 में से 6 दलित समुदाय के आते हैं.
संसद में क्यों पेश किया गया डेटा: कचरा बीनने वालों का यह डेटा डीएमके के इरोड सांसद केई प्रकाश के एक सवाल के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने नमस्ते योजना के बारे में पूछा था, जिसमें हाल ही में कचरा बीनने वालों की गिनती को भी शामिल किया गया है. नमस्ते योजना के तहत, कचरा बीनने वालों को ऐसे लोगों के रूप में रखा गया है जो गलियों, कूड़ेदानों, रीसाइक्लिंग सुविधाओं और कचरा निपटान सुविधाओं से "अनौपचारिक रूप से" रीसाइक्लेबल ठोस कचरा इकट्ठा करने और निकालने के काम में लगे हुए हैं.
देश में सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कितने कर्मचारी: नमस्ते योजना के तहत करीब 89,000 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की गिनती की गई है, जिनमें से 95.8% पुरुष हैं. दिसंबर 2024 के संसदीय डेटा के अनुसार प्रोफाइल किए गए सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों में 91.95% SC, ST और OBC पृष्ठभूमि से थे और लगभग 8.05% सामान्य वर्ग से थे.
सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में 859 मौतें: मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 2014 से अब तक देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 859 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 43 मौतें 2025 में हुईं. सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों में डीस्लजिंग वाहनों के ड्राइवर, हेल्पर, मशीन ऑपरेटर और क्लीनर शामिल हैं.
