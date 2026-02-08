ETV Bharat / bharat

भारत-भूटान सीमा पर गहराया पर्यावरणीय संकट, तोरसा नदी में प्रदूषण को लेकर मचा सियासी घमासान

अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल): सरकारी लापरवाही के कारण तोरसा नदी में प्रदूषण फैल रहा है! आरोप है कि पिछले चार महीनों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना) के नाम पर जयगांव का कचरा सीधे तोरसा नदी में फेंका जा रहा है. इस घटना को लेकर आम नागरिकों और पर्यावरणविदों ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की है. बता दें कि जयगांव, अलीपुरद्वार जिले में भारत-भूटान सीमा पर स्थित एक शहर है, जहां से तोरसा नदी बहती है.

गौरतलब है कि जयगांव शहर की साफ-सफाई की जिम्मेदारी जयगांव विकास प्राधिकरण (JDA) की है. आरोप है कि शहर से इकट्ठा किया गया सारा कचरा तोरसा नदी के किनारों पर फेंका जा रहा है. दिन-ब-दिन जमा होता यह कूड़ा न केवल नदी के तटों की सुंदरता को नष्ट कर रहा है, बल्कि प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी नदी के पानी में मिल रहे हैं. इससे नदी की गहराई कम हो रही है और उसके प्राकृतिक बहाव में रुकावट आ रही है.

नदी किनारे डंपिंग यार्ड. (ETV Bharat)

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जयगांव के लोग भविष्य की पीढ़ी और पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित और डरे हुए हैं. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में नदी प्रदूषण के इस मुद्दे को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है.

कालचीनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विशाल लामा ने कहा, "जयगांव विकास प्राधिकरण (JDA) का गठन जयगांव शहर और यहां के लोगों के विकास के लिए किया गया था. लेकिन, दुख की बात है कि जयगांव की आज की इस दयनीय स्थिति के लिए यही प्राधिकरण जिम्मेदार है. आप खुद देख सकते हैं कि तोरसा नदी को लगभग एक डंपिंग ग्राउंड (कूड़ा फेंकने की जगह) में बदल दिया गया है."