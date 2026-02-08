भारत-भूटान सीमा पर गहराया पर्यावरणीय संकट, तोरसा नदी में प्रदूषण को लेकर मचा सियासी घमासान
पिछले चार महीनों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर जयगांव का कचरा सीधे तोरसा नदी में फेंका जा रहा है.
Published : February 8, 2026 at 4:59 PM IST
अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल): सरकारी लापरवाही के कारण तोरसा नदी में प्रदूषण फैल रहा है! आरोप है कि पिछले चार महीनों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना) के नाम पर जयगांव का कचरा सीधे तोरसा नदी में फेंका जा रहा है. इस घटना को लेकर आम नागरिकों और पर्यावरणविदों ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की है. बता दें कि जयगांव, अलीपुरद्वार जिले में भारत-भूटान सीमा पर स्थित एक शहर है, जहां से तोरसा नदी बहती है.
गौरतलब है कि जयगांव शहर की साफ-सफाई की जिम्मेदारी जयगांव विकास प्राधिकरण (JDA) की है. आरोप है कि शहर से इकट्ठा किया गया सारा कचरा तोरसा नदी के किनारों पर फेंका जा रहा है. दिन-ब-दिन जमा होता यह कूड़ा न केवल नदी के तटों की सुंदरता को नष्ट कर रहा है, बल्कि प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी नदी के पानी में मिल रहे हैं. इससे नदी की गहराई कम हो रही है और उसके प्राकृतिक बहाव में रुकावट आ रही है.
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जयगांव के लोग भविष्य की पीढ़ी और पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित और डरे हुए हैं. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में नदी प्रदूषण के इस मुद्दे को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है.
कालचीनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विशाल लामा ने कहा, "जयगांव विकास प्राधिकरण (JDA) का गठन जयगांव शहर और यहां के लोगों के विकास के लिए किया गया था. लेकिन, दुख की बात है कि जयगांव की आज की इस दयनीय स्थिति के लिए यही प्राधिकरण जिम्मेदार है. आप खुद देख सकते हैं कि तोरसा नदी को लगभग एक डंपिंग ग्राउंड (कूड़ा फेंकने की जगह) में बदल दिया गया है."
वहीं, जयगांव विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित एजेंसी के एक कर्मचारी, यूनुस ने कहा, "हमें भी तोरसा नदी में कचरा फेंकना अच्छा नहीं लगता. हम भी चाहते हैं कि यह बंद हो. अगर कचरा निस्तारण के लिए कोई अलग से निर्धारित जगह होती, तो बेहतर होता."
विवादों में घिरने के बाद, जयगांव विकास प्राधिकरण अब आश्वासन दे रहा है कि बहुत जल्द एक 'ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना' (Solid Waste Management Project) स्थापित की जाएगी.
जयगांव विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा, "जैसे ही यह मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में नदी में कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए. जयगांव शहर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना अत्यंत आवश्यक है. पुराने प्रोजेक्ट वाली जगह अब उपयुक्त नहीं रह गई है. इसलिए, एक नई DPR तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी गई है. पूरी संभावना है कि चुनावों के बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाएगी."
पर्यावरणविदों के अनुसार, यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो तोरसा नदी का प्रदूषण न केवल जयगांव के लिए बल्कि पूरे डुआर्स (Dooars) क्षेत्र के पर्यावरण और जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है.
