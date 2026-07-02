ETV Bharat / bharat

15 साल बाद पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में अहम फैसला, पूर्व थानेदार समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद

महाराष्ट्र के वाशिम जिले की एक अदालत ने 2011 के हिरासत में मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Life imprisonment for 9 policemen including former SHO
पूर्व थानेदार समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद (सांकेतिक तस्वीर. (IANS))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिम (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के वाशिम जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुलिस हिरासत में हुई मौत के बहुचर्चित मामले में 15 साल बाद अहम फैसला सुनाया है. इसमें रिसोड पुलिस स्टेशन में चोरी के मामले में संदिग्ध बेग्या पवार की कथित पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

यह मामला 2011 का है, जब रिसोड पुलिस स्टेशन में चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए संदिग्ध बेग्या पवार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. आरोप था कि पुलिसकर्मियों की पिटाई के कारण उसकी जान गई.

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद वाशिम के जिला एवं सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई. वाशिम के जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला न्यायाधीश जयसिंग झपाटे ने सुनवाई पूरी होने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी महादेव माणिक धांडे सहित मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब पाटकर, रमेश पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य और वसंत कणिराम जाधव हैं. इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

दोषी ठहराए गए नौ पुलिसकर्मियों में पूर्व थानेदार समेत दो पुलिसकर्मी अब रिटायर हो चुके हैं. फैसले के बाद सभी दोषियों को वाशिम जेल भेज दिया गया है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें अमरावती सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- कुंभ मेला की 'वायरल गर्ल' के पति फरमान खान को बड़ा झटका; केरल हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी

TAGGED:

MAHARASHTRA POLICE
WASHIM DISTRICT
LIFE IMPRISONMENT
CUSTODIAL VIOLENCE
POLICE CUSTODY DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.