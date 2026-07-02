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15 साल बाद पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में अहम फैसला, पूर्व थानेदार समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद

पूर्व थानेदार समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद ( सांकेतिक तस्वीर. (IANS) )