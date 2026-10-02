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राहुल गांधी से मिलकर इस्तीफा औपचारिक रूप से सौंपा, पार्टी के लिए खड़ा रहूंगा: वड़िंग

मरिंदर सिंह राजा वड़िंग ( file photo-ANI )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से सौंप दिया है.