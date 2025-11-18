ETV Bharat / bharat

SC ने अदालतों को 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी के आरोपियों को रिहा करने से रोका, बुजुर्ग महिला वकील से ठगी का मामला

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदालतों को उस आरोपी को जेल से रिहा करने से रोक दिया जिसने शीर्ष अदालत की 72 वर्षीय महिला वकील से 'डिजिटल गिरफ्तारी' धोखाधड़ी के जरिए 3.29 करोड़ रुपये की ठगी की थी. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को रिकॉर्ड में लिया. वकीलों के संघ ने महिला वकील का मामला उठाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. एससीएओआरए के अध्यक्ष विपिन नायर ने दलील दी कि बुजुर्ग महिला वकील ने अपनी जमा-पूंजी गँवा दी. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस साल मई में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ़्तार किए गए आरोपी जल्द ही जमानत पर रिहा होने वाले हैं. पीठ ने कहा कि उसे इन मामलों से सख्ती से निपटना होगा ताकि सही संदेश जाए और कहा, 'एक असामान्य घटना के लिए असामान्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है.' पीठ ने कहा, 'इस बीच संदिग्ध विजय खन्ना और अन्य सह-आरोपियों को किसी भी अदालत द्वारा रिहा नहीं किया जाएगा. वे किसी भी राहत के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.' पीठ ने नायर से कहा कि वह किसी के जीवन और स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है. और कहा, 'लेकिन यह मामला असामान्य आदेशों का हकदार है.' नायर ने दलील दी कि पुलिस आरोपियों से 42 लाख रुपये से अधिक की वसूली करने में सक्षम थी, लेकिन यह मामला ऐसे अपराधों से जुड़ी प्रक्रियागत शून्यता और जाँच में निष्क्रियता को दर्शाता है. पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता के बैंक खाते में धनराशि जमा करने के निर्देश के बावजूद बैंक ने धनराशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि जल्द ही पैन-दिशानिर्देश जारी किए जाएँगे और एजेंसियों के लिए यह आँखें खोलने वाला होगा. पीठ को बताया गया कि धोखेबाज इतने भरोसेमंद थे कि महिला ने अपनी सावधि जमा राशि तोड़कर राशि का भुगतान कर दिया. नायर ने कहा कि साइबर अपराधी युवाओं को नहीं बल्कि भोले-भाले बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जीवन भर की बचत लूट रहे हैं.