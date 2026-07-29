मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी का आदेश
पंजाब के संगरूर में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 2023 में केस दर्ज हुआ था. कोर्ट ने इसे आपराधिक मामला माना है.
Published : July 29, 2026 at 2:04 PM IST
संगरूर (पंजाब): संगरूर जिला कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े एक केस में उनके खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही खड़गे को 19 सितंबर, 2026 को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.
अदालत ने कहा कि अगर वह तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो कोर्ट आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें गैर-जमानती वारंट भी शामिल हो सकता है.
यह केस साल 2023 में दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा है. यह शिकायत संगरूर के रहने वाले हितेश भारद्वाज ने दायर की थी.
शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट ललित गर्ग के मुताबिक, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र में बजरंग दल को लेकर की गई टिप्पणियों की वजह से संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था. इसी आधार पर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी.
जानकारी के मुताबिक, पहले यह केस दीवानी प्रकृति का था और खड़गे के वकील कोर्ट में पेश होते रहे. अब कोर्ट ने इसे आपराधिक मामला माना है और आरोपियों की मौजूदगी को अनिवार्य कर दिया है. इसलिए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में बजरंग दल और PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ.
अब संगरूर कोर्ट के नए आदेशों से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. अगली सुनवाई 19 सितंबर, 2026 को होगी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की व्यक्तिगत मौजूदगी अहम होगी.
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