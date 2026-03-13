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खाली शराब की बोतलें वापस खरीदने की योजना लागू करें, हाई कोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश

हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि, 31 मई तक खाली शराब की बोतलें वापस खरीदने की योजना लागू करें अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे.

Warning to TN Government
मद्रास हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 8:36 PM IST

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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 31 मई तक खाली शराब की बोतलों की वापसी की योजना को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया है. शराब की खाली बोतलों के अंधाधुंध निपटान से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए, मद्रास हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ, जो पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है ने पहले तमिलनाडु राज्य में खाली बोतलों की खरीद योजना लागू करने का आदेश दिया था.

जब यह मामला पहले सुनवाई के लिए आया था, तब राज्य सरकार ने बताया था कि यह योजना 29 जिलों में पूरी तरह से लागू हो चुकी है और बाकी जिलों में भी इसे लागू करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था. इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, जजों ने एक महीने का समय बढ़ा दिया था.

इस पृष्ठभूमि में, आज मद्रास कोर्ट की स्पेशल बेंच , जिसमें जस्टिस एन. सतीश कुमार और न्यायमूर्ति टी भरत चक्रवर्ती शामिल थे, के समक्ष इस मामले की फिर से सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने बताया कि शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड छापने के लिए टेंडर जारी की जा चुकी हैं. एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने और चालू हो जाने के बाद, खाली बोतलों को इकट्ठा करने का काम TASMAC कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा.

सरकार ने आगे स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के विरोध के कारण खाली बोतल वापसी योजना का पूर्ण कार्यान्वयन बाधित हुआ है. यह देखते हुए कि योजना वर्तमान में 29 जिलों में पूरी तरह से लागू है, सरकार ने शेष जिलों में योजना को लागू करने के लिए मई के अंत तक का विस्तार मांगा, इसे अंतिम अवसर बताया.

सरकार से यह पूछते हुए कि एक महीने का विस्तार दिए जाने के बावजूद शेष जिलों में योजना को लागू करने में क्या कठिनाइयां बनी हुई हैं, न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि कर्मचारियों के विरोध से संबंधित मुद्दों का अब तक समाधान हो जाना चाहिए था.

यह बताते हुए कि प्रतिदिन 2 करोड़ शराब की बोतलें बेची जाती हैं, न्यायाधीशों ने खाली बोतल वापसी योजना को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 31 मई तक की अंतिम समय सीमा दी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि योजना लागू नहीं की जाती है, तो TASMAC प्रशासन से इसके बाद बेची गई प्रत्येक बोतल पर दस रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने का आदेश जारी किया जाएगा.

इसके अलावा, यह देखते हुए कि संग्रहण के दौरान बोरियों में एक साथ बांधे जाने के कारण कुछ खाली बोतलें टूट जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, न्यायाधीशों ने TASMAC प्रशासन को खाली बोतलों के उचित निपटान के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का निर्देश दिया और सुनवाई को 5 जून तक के लिए स्थगित कर दिया.

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