Explainer: हिमालय की धड़कन थमी तो मैदान भी सूखेंगे, यमुनोत्री से उठती चेतावनी, भविष्य दांव पर; जानिए Himalaya की रक्षा कितना जरूरी ?

प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय से जानिए हिमालय को बचाना कितना ज़रूरी ? (ETV Bharat)

हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक विंध्यवासिनी पांडेय के मुताबिक, ''दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र की टीम ने दिसंबर के अंत में यमुनोत्री क्षेत्र का फील्ड सर्वे किया. जिन जगहों पर सामान्यतः 5-6 फीट तक बर्फ होनी चाहिए थी, वहां ढलान लगभग खाली मिली. इस सर्दी में सामान्य हिमपात नहीं हुआ. पुराने रिकॉर्ड और अनुभव के अनुसार, दिसंबर तक क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढक जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग थी. यह केवल एक साल की घटना नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से जारी प्रवृत्ति का हिस्सा है.''

हिमालय, पहाड़ों से मैदानों तक जीवन की रीढ़- प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय (ETV Bharat)

प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि हिमालय में शीतकालीन हिमपात का सबसे बड़ा स्रोत पश्चिमी विक्षोभ हैं. यह मौसम तंत्र भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर क्षेत्र से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचता है. समुद्र के ऊपर से गुजरने के कारण इनमें नमी भर जाती है, जो हिमालय में बर्फ और बारिश के रूप में गिरती है. लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में इन पश्चिमी विक्षोभों की ताकत कमजोर हुई है. समुद्री सतह के बढ़ते तापमान के कारण ये विक्षोभ बिखर जाते हैं और उतनी नमी नहीं ला पाते. नतीजा यह हुआ कि जहां पहले अक्टूबर-नवंबर से हिमपात शुरू हो जाता था. वहीं, अब जनवरी आधा बीत जाने के बाद भी कई इलाकों में बर्फ नहीं दिखती.

हिमालय को अक्सर सिर्फ पर्वत श्रृंखला के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में यह पूरे उत्तर भारत की जीवनरेखा है. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं. देश की लगभग आधी आबादी इन्हीं नदियों के मैदानों में रहती है. हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि भारत की लगभग 140 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिमालयी जल पर निर्भर हैं. इसका मतलब यह है कि हिमालय में होने वाला हर बदलाव, चाहे वह बर्फ पिघलने का हो या वर्षा के पैटर्न का, सीधे मैदानी इलाकों तक असर डालता है.

यमुनोत्री में दिख रहे बदलाव इस बात की चेतावनी हैं कि अगर हिमालय कमजोर पड़ा तो मैदानी भारत की जल सुरक्षा, कृषि और अर्थव्यवस्था भी संकट में आ जाएगी. दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय सहित शोधार्थियों ने दिसंबर के आखिर सप्ताह में यमुनोत्री का दौरा किया. टीम के मुताबिक, यमुनोत्री घाटी के नीचे बसे गांव (खरसाली, जानकी चट्टी, बानस, दुर्बिल, स्याना चट्टी, खरादी, बरकोट, बागासु) की फील्ड रिपोर्ट इसी सच्चाई को सामने लाती है.

नई दिल्ली: हिमालय सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों का नाम नहीं है ब्लकि यह भारत के लिए जीवन रेखा है, जो जलवायु, जल सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा का आधार है. यह गंगा, यमुना जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत होने के साथ ही, यह सामरिक रूप से एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार भी है. आज जब हिमालय में हिमपात घट रहा है, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, तो इसका असर केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं हैं.

ग्लेशियर पिघलन से पैदा होता नया खतरा

ग्लेशियर जब तेजी से पिघलते हैं, तो उनके सामने या किनारों पर पानी जमा होकर झीलों का रूप ले लेता है. इन्हें ग्लेशियर झील कहा जाता है. यमुनोत्री क्षेत्र में सर्वे के दौरान प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि ऐसी झीलों की संख्या बढ़ रही है. अभी यह झीलें छोटी हैं, लेकिन अगर तापमान बढ़ता रहा और हिमपात कम होता गया, तो यह झीलें तेजी से बड़ी हो सकती हैं. इसी कारण शोध टीम ने फरवरी और मई में दोबारा सर्वे की योजना बनाई है, ताकि यह समझा जा सके कि पिघलन की रफ्तार कितनी तेज है.

पहाड़ों से मैदानों तक हिमालय जीवन की रीढ़ (ETV Bharat gfx)

GLOF का खतरा, झील टूटी तो तबाही तय

ग्लेशियर झीलों से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा है GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है. जब किसी कारण से झील की प्राकृतिक दीवार टूट जाती है तो अचानक भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहता है. इससे भयानक बाढ़ आती है, जो कुछ ही घंटों में गांव, सड़कें, पुल और धार्मिक स्थल तक बहा सकती है. हिमालयी राज्यों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. यमुनोत्री जैसे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में GLOF का खतरा पर्यावरण के साथ-साथ मानव जीवन और बुनियादी ढांचे के लिए भी गंभीर चुनौती है.

यमुनोत्री से उठती चेतावनी (ETV Bharat)

यमुना नदी, सूखने का भ्रम और घटता प्रवाह

प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि बताया कि हाल के दिनों में यह चर्चा तेज हुई कि यमुनोत्री में यमुना नदी सूख गई है. उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह सूखना नहीं है, बल्कि प्रवाह में भारी कमी आई है. यमुना का अधिकांश जल उसकी सहायक नदियों से आता है, जिनमें अभी भी पानी बह रहा है. लेकिन उद्गम क्षेत्र में हिम के कम पिघलने और नए हिमपात की कमी के कारण वहां से आने वाला जल घट गया है. अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में यमुना के मैदानों में भी जल संकट गहराएगा.

हिमालय सुरक्षित तो देश सुरक्षित ((GETTY IMAGES))

हिमपात और मानसून जल तंत्र के दो स्तंभ

हिमालयी जल तंत्र दो मुख्य स्तंभों हिमपात और मानसून पर टिका है. हिमपात धीरे-धीरे पिघलकर साल भर नदियों को पानी देता है. मानसून तत्काल वर्षा से जल स्रोतों को भरता है. जब तक मानसून सक्रिय रहता है, तब तक पानी की कमी कुछ हद तक पूरी हो जाती है. लेकिन शुद्ध हिम जल में लगातार कमी आने से दीर्घकालीन जल सुरक्षा खतरे में पड़ रही है. संतुलन बिगड़ने का असर पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है.

शोधार्थियों ने दिसंबर के आखिर सप्ताह में यमुनोत्री का दौरा किया था- प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय (ETV Bharat)

जंगलों में आग, प्रकृति और इंसान दोनों जिम्मेदार

यमुनोत्री क्षेत्र में सर्वे के दौरान पहाड़ियों पर आग के निशान भी देखे गए. इसके दो प्रमुख कारण प्राकृतिक और मानवीय सामने आए हैं. प्राकृतिक कारणों में सूखा और बढ़ता तापमान शामिल है, जिससे जंगल अपने आप आग पकड़ लेते हैं. वहीं, मानवीय कारणों में स्थानीय लोग नए चारा क्षेत्र बनाने के लिए जंगल में आग लगाते हैं. आग के बाद मिट्टी कुछ समय के लिए उपजाऊ हो जाती है और मानसून के साथ नई घास उगती है. निदेशक ने बताया कि अध्ययनों से पता चलता है कि उत्तराखंड में जंगल की आग के मामलों में मानवीय कारणों की भूमिका अधिक है, खासकर चीड़ के पत्तों को हटाने और घास उगाने के लिए.

हिमालय की धड़कन थमी तो मैदान भी सूखेंगे ((GETTY IMAGES))

गढ़वाल हिमालय में कृषि संकट

प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि गढ़वाल क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों में तापमान बढ़ा है और वर्षा व हिमपात दोनों घटे हैं. इसका सीधा असर खेती पर पड़ा है. उन्होंने बताया कि ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और साल भर बहने वाले झरने (पेरिनियल स्प्रिंग) सूख रहे हैं. इन्हीं झरनों पर पहाड़ी खेती और मानव संस्कृति टिकी थी. जब जल स्रोत सूखे तो खेती अलाभकारी हो गई और लोग पलायन को मजबूर हुए.

उत्तराखंड में जल स्रोतों पर संकट (ETV Bharat)

पलायन और ‘घोस्ट विलेज’

प्रो. पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड में 500 से अधिक गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं, जिन्हें ‘घोस्ट विलेज’ कहा जाता है. पलायन के बाद जंगल गांवों तक फैल गए, जंगली जानवरों की संख्या बढ़ी और जो थोड़े लोग बचे, उनकी फसलें नष्ट होने लगी. इससे खेती और भी मुश्किल हो गई और पलायन का दुष्चक्र तेज होता गया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट और वाटरशेड मैनेजमेंट जैसी योजनाओं के जरिए गांवों को फिर से बसाने की कोशिश कर रही है. कई जगहों पर जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए हैं. लेकिन, जब तक जलवायु स्तर पर वर्षा और हिमपात नहीं बढ़ेगा, तब तक स्थायी समाधान मुश्किल है. पानी के बिना गांवों का पुनर्वास संभव नहीं है.

जंगलों में आग, प्रकृति और इंसान दोनों जिम्मेदार (हिमालय अध्ययन केंद्र)

चेतावनी, हिमालय बचेगा तो भारत बचेगा

''यमुनोत्री में दिख रहे बदलाव केवल एक क्षेत्र की कहानी नहीं हैं. यह पूरे हिमालय और उससे जुड़े करोड़ों लोगों के भविष्य की चेतावनी है. जरूरत है कि पश्चिमी विक्षोभ और हिमपात पर निरंतर वैज्ञानिक निगरानी हो, ग्लेशियर झीलों का नियमित आकलन किया जाए, GLOF के लिए अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लगाए जाएं और ईमानदारी से स्प्रिंग शेड व वाटर शेड मैनेजमेंट लागू किया जाए. हिमालय की सेहत बिगड़ने का मतलब है नदियों का कमजोर होना, खेती का संकट और जल युद्ध जैसी स्थितियों का खतरा. यमुनोत्री की बर्फ, ग्लेशियर झीलें और सूखते झरने हमें साफ संदेश दे रहे हैं कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.''- प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय, निदेशक, हिमालय अध्ययन केंद्र

उत्तराखंड में जंगल की आग के मामलों में मानवीय कारणों की भूमिका अधिक है (हिमालय अध्ययन केंद्र)

लगातार बर्फबारी से ही सामने आएगी यमुनोत्री झील की असली तस्वीर

उत्तराखंड में शुक्रवार (23 जनवरी) को हुई बर्फबारी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने कहा कि अगर एक-दो दिन ही बर्फबारी होती है तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बर्फ जल्दी पिघल जाएगी. ऐसी स्थिति में हिमनदी या झीलों की वास्तविक हालत का सही आकलन संभव नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि अगर 10 से 15 दिनों तक लगातार बर्फबारी होती है, तभी यमुनोत्री क्षेत्र में बनी झील की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी. लंबी अवधि तक बर्फ गिरने से तापमान काफी नीचे चला जाएगा और बर्फ मई-जून तक जमी रह सकती है. इसके बाद, जुलाई-अगस्त में जब यह बर्फ पिघलना शुरू करेगी, तब झील के पानी का दबाव और विस्तार साफ होगा. उसी समय यह आकलन किया जा सकेगा कि भविष्य में संभावित आपदा कितनी गंभीर हो सकती है.

