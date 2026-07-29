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MP अमृतपाल की रिहाई को लेकर 'वारिस पंजाब दे' का चंडीगढ़ कूच, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन

बुधवार को वारिस पंजाब दे से जुड़े कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया. बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल.

WARIS PUNJAB DE PROTEST CHANDIGARH
WARIS PUNJAB DE PROTEST CHANDIGARH (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 29, 2026 at 4:05 PM IST

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चंडीगढ़: सांसद अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को वारिस पंजाब दे से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब से प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च शुरू किया. ये मार्च पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे थे. इसके चलते कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति बन गई.

वारिस पंजाब दे का चंडीगढ़ में प्रदर्शन: प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने चंडीगढ़-मोहाली रोड पर बड़े-बड़े बैरिकेड लगाए थे. इनके साथ कंटीले तार भी बिछाए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने का प्रयास किया और आगे बढ़ने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.

'वारिस पंजाब दे' का चंडीगढ़ कूच, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन (ETV Bharat)
WARIS PUNJAB DE PROTEST CHANDIGARH
'वारिस पंजाब दे' का चंडीगढ़ कूच (ETV Bharat)

पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल: प्रदर्शन के दौरान पानी की बौछारों के बीच एक प्रदर्शनकारी वॉटर कैनन वाहन के ऊपर चढ़ गया, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के साथ-साथ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के आवास की ओर भी मार्च करना चाहते थे. हालांकि, पुलिस ने उन्हें सुरक्षा घेरा पार नहीं करने दिया.

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भारी पुलिस बल तैनात (ETV Bharat)
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प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन (ETV Bharat)
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MP अमृतपाल की रिहाई को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर तनाव: चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहे. अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है.

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