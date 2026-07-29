ETV Bharat / bharat

MP अमृतपाल की रिहाई को लेकर 'वारिस पंजाब दे' का चंडीगढ़ कूच, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन

WARIS PUNJAB DE PROTEST CHANDIGARH ( ETV Bharat )