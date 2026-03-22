पंजाब: AAP के पूर्व मंत्री भुल्लर समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, अधिकारी आत्महत्या मामला
पंजाब पुलिस ने पूर्व मंत्री भुल्लर उनके पिता और निजी सहायक के खिलाफ एक अधिकारी के सुसाइड के मामले में केस दर्ज किया है.
Published : March 22, 2026 at 11:50 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी की आत्महत्या के मामले में पूर्व राज्य मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज किया है. अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने कथित तौर पर शनिवार को आत्महत्या कर ली.
पुलिस ने भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनके निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी) और 3 (5) (साझा इरादा) के तहत दर्ज की गई है.
यह मामला शनिवार रात अमृतसर के रणजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन में रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर दर्ज किया गया. शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के बीच पद छोड़ने के लिए कहे जाने के बाद भुल्लर ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.
सोशल मीडिया पर शनिवार को एक वीडियो सामने आया, जिसमें रंधावा जिनके पास पट्टी का अतिरिक्त प्रभार भी था को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि वह यह चरम कदम उठा रहे हैं. उन्होंने परिवहन मंत्री पर उत्पीड़न का आरोप लगाया. 'तुम्हारे दोस्त ने 'सेल्फोस' खा ली है. मंत्री लालजीत भुल्लर के डर से. अब मैं नहीं बचूंगा,' रंधावा कहते हैं. तरन तारन के पट्टी से विधायक भुल्लर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया.
इससे पहले मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि उन्होंने मुख्य सचिव को इस मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है और मंत्री से निष्पक्ष जांच के लिए पद छोड़ने को कहा है. मान ने कहा था कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही यह भी कहा था कि भुल्लर के परिवहन और जेल विभाग किसी अन्य मंत्री को सौंप दिए जाएंगे.
जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन सामने आया, विपक्षी दलों के नेताओं ने आप (AAP) सरकार की आलोचना की और भुल्लर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने भुल्लर पर रंधावा पर दबाव डालने का आरोप लगाया ताकि वह अपने पिता को एक गोदाम का टेंडर दिलवा सकें.
भुल्लर पर रंधावा का वीडियो बनाने और उन्हें किसी अन्य पक्ष से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने की बात कबूल करने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया गया. एक आरोप में कहा गया कि 13 मार्च को रंधावा को भुल्लर के घर बुलाया गया था, जहां उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें अपमानित किया गया.