WAPL 2026 Semi-Final: अमरावती ई-चैंपियंस के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए 173 का लक्ष्य
रायलसीमा जेन स्टार्स ने 20 ओवरों में 172/5 का स्कोर बनाया है. पद्मजा ने महज 29 गेंदों में नाबाद 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.
Published : September 25, 2026 at 8:55 PM IST
मंगलागिरी (आंध्र प्रदेश): महिला आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए शुक्रवार 25 सितंबर को रायलसीमा जेन स्टार्स (Rayalaseema Zen Stars) और अमरावती ई-चैंपियंस (Amaravati e-Champions) के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में गोदावरी गोल्डन ईगल्स (Godavari Golden Eagles) से भिड़ेगी.
रायलसीमा जेन स्टार्स ने अमरावती ई-चैंपियंस के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में 172/5 का स्कोर बनाया है. रायलसीमा की तरफ से पद्मजा ने महज 29 गेंदों में नाबाद 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. सेतु साई ने 31 रन बनाए जबकि पावनी ने 29 रनों का योगदान दिया. अमरावती ई-चैंपियंस की ओर से देविका ने 2 विकेट झटके, जबकि तारिणी जोशी और पूजिता को एक-एक विकेट मिला.
एक बेहद महत्वपूर्ण लीग मैच में गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने वाइजाग फायरबर्ड्स को 27 रनों से हराकर महिला आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) के फाइनल में जगह बना ली है. गोदावरी गोल्डन ईगल्स की इस जीत की स्टार पुष्पिता गौड़ा रहीं, जिन्होंने 91 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस बेहतरीन पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 156/2 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. पुष्पिता ने महज 56 गेंदों में 91 रन बनाए, जिसमें उन्होंने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 4 छक्के जड़े. कप्तान हेनरीटा परेरा ने भी 29 गेंदों में 34 रन बनाकर टीम के स्कोर में अहम योगदान दिया.
जीत के लिए 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वाइजाग फायरबर्ड्स की टीम 20 ओवरों में 129/8 रन ही बना सकी. गोदावरी गोल्डन ईगल्स के गेंदबाजों ने बेहतरीन और अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन किया.
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