इजराइल जाने के लिए बेटे ने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची? चचेरे भाई ने मर्डर को दिया अंजाम

राजकोट: गुजरात के राजकोट जिले के उपलेटा में स्थित भयावदर पुलिस स्टेशन इलाके के राजपारा गांव के बाहरी इलाके में 9 दिसंबर को हुई संदिग्ध मौत की घटना में बड़ा खुलासा हुआ है.

पुलिस के खुलासे से पता चला है कि, मृतक शख्स के अपने बेटे और उसके भाई के बेटे यानी उसके भतीजे ने हत्या की साजिश रची थी. उसके बाद इस घटना को उसे सड़क हादसा बताने की कोशिश की थी. इस घटना के बारे में भयावदर पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार लिया है.

क्या है पूरी घटना?

मिली जानकारी के मुताबिक, 9 दिसंबर को भयावदर पुलिस को राजपारा से ढांक गांव जाते समय रास्ते में एक आदमी की मौत की खबर मिली. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को कानाभाई मेरुभाई जोग (उम्र 50) की लाश मिली. जानकारी के मुताबिक, उन्हें उनका भतीजा वीरमभाई भूपतभाई जोग खेत में लेकर आया था. इस घटना में पहली नजर में मृतक की लाश और मौके पर गाड़ी के एक्सीडेंट के कोई निशान नहीं मिले. भयावदर पुलिस ने इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को दी।

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक कानाभाई जोग की हत्या उनके बेटे रामदे कानाभाई जोग (उम्र 25) और भतीजे वीरमभाई भूपतभाई जोग (उम्र 39) ने मिलकर की थी. हत्या की मुख्य वजह पैसे की तंगी थी. कहा जा रहा है कि, हत्या में शामिल बेटा नौकरी के लिए इजराइल जाना चाहता था.

हत्या में शामिल बेटे रामदे को नौकरी के लिए इजराइल जाना था, जिसमें करीब 16 लाख रुपये का खर्चा था. करीब एक साल पहले उसने अपने पिता के नाम पर बैंक से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसमें पिता की मौत होने पर उसे 50 से 70 लाख रुपये मिलने थे. जब इंश्योरेंस का दूसरा प्रीमियम भरने का समय आया, तो पैसे पाने के लिए रामदे ने अपने चचेरे भाई वीरमभाई को अपने पिता की हत्या करने के लिए 1 लाख रुपये और जिंदगी भर खाना देने का लालच दिया. वीरमभाई, जो करीब पांच साल पहले तलाक के कारण अकेले रह रहा था, यह काम करने के लिए तैयार हो गया.