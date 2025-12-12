ETV Bharat / bharat

इजराइल जाने के लिए बेटे ने पिता की हत्या की साजिश क्यों रची? चचेरे भाई ने मर्डर को दिया अंजाम

बेटे पर इंश्योरेंस के पैसे के लिए पिता की हत्या का आरोप लगा है. इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन...

Son who took insurance kills father
राजकोट मर्डर केस का खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
राजकोट: गुजरात के राजकोट जिले के उपलेटा में स्थित भयावदर पुलिस स्टेशन इलाके के राजपारा गांव के बाहरी इलाके में 9 दिसंबर को हुई संदिग्ध मौत की घटना में बड़ा खुलासा हुआ है.

पुलिस के खुलासे से पता चला है कि, मृतक शख्स के अपने बेटे और उसके भाई के बेटे यानी उसके भतीजे ने हत्या की साजिश रची थी. उसके बाद इस घटना को उसे सड़क हादसा बताने की कोशिश की थी. इस घटना के बारे में भयावदर पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार लिया है.

क्या है पूरी घटना?
मिली जानकारी के मुताबिक, 9 दिसंबर को भयावदर पुलिस को राजपारा से ढांक गांव जाते समय रास्ते में एक आदमी की मौत की खबर मिली. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को कानाभाई मेरुभाई जोग (उम्र 50) की लाश मिली. जानकारी के मुताबिक, उन्हें उनका भतीजा वीरमभाई भूपतभाई जोग खेत में लेकर आया था. इस घटना में पहली नजर में मृतक की लाश और मौके पर गाड़ी के एक्सीडेंट के कोई निशान नहीं मिले. भयावदर पुलिस ने इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को दी।

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक कानाभाई जोग की हत्या उनके बेटे रामदे कानाभाई जोग (उम्र 25) और भतीजे वीरमभाई भूपतभाई जोग (उम्र 39) ने मिलकर की थी. हत्या की मुख्य वजह पैसे की तंगी थी. कहा जा रहा है कि, हत्या में शामिल बेटा नौकरी के लिए इजराइल जाना चाहता था.

हत्या में शामिल बेटे रामदे को नौकरी के लिए इजराइल जाना था, जिसमें करीब 16 लाख रुपये का खर्चा था. करीब एक साल पहले उसने अपने पिता के नाम पर बैंक से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसमें पिता की मौत होने पर उसे 50 से 70 लाख रुपये मिलने थे. जब इंश्योरेंस का दूसरा प्रीमियम भरने का समय आया, तो पैसे पाने के लिए रामदे ने अपने चचेरे भाई वीरमभाई को अपने पिता की हत्या करने के लिए 1 लाख रुपये और जिंदगी भर खाना देने का लालच दिया. वीरमभाई, जो करीब पांच साल पहले तलाक के कारण अकेले रह रहा था, यह काम करने के लिए तैयार हो गया.

हत्या करने के लिए रामदे 8 दिसंबर को चूहे और कॉकरोच जैसे कीड़े मारने की दवा लाया था. पहली कोशिश में वीरमभाई ने दोपहर में उस दवा को पीड़ित शख्स को कोल्ड ड्रिंक के साथ पिला दी. लेकिन, उल्टी की वजह से उनकी मौत नहीं हुई और इस नाकाम हत्या की कोशिश के बाद, रामदे ने वीरमभाई से अपने पिता को कुल्हाड़ी से मारने के लिए कहा.

इस घटना में, 9 दिसंबर को, वीरमभाई मृतक कानाभाई को उसके घर से मोटरसाइकिल पर खेत में ले गया और वहां उसे शराब पिलाकर, खेत के कमरे में लेटा दिया और कुल्हाड़ी से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी.

इस घटना के बाद, उसने जुर्म छिपाने की कोशिश की और हत्या के बाद, दोनों भाइयों ने पुलिस और दूसरों को झूठा बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है. पुलिस ने पूरी जांच करके कुछ ही घंटों में जुर्म का पर्दाफाश कर दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की. पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के साथ-साथ पहले दी गई दवाएं भी जब्त कर ली हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कई कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है.

