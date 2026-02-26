ETV Bharat / bharat

ओडिशा: वांटेड माओवादी नेता का शव मिला, कर रहा था सरेंडर करने की कोशिश

कंधमाल: वांटेड माओवादी लीडर अन्वेश के बारे में पुलिस का कहना है कि वह सरेंडर करने वाला था. इसकी भनक उसके साथियों को लग गई जिसके बाद उसकी हत्या कर शव को दफना दिया गया. तलाशी अभियान के दौरान उसका शव बरामद किया गया.

पुलिस ने कंधमाल जिले के दारिंगीबाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया के रिजर्व फॉरेस्ट से लाश बरामद की. टॉप माओवादी लीडर सुकरू ने अन्वेश को मारकर जंगल में दफना दिया. अन्वेश केकेबीएन डिवीजन का डिवीजनल कमेटी मेंबर था. कंधमाल के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP), हरीशा बी. सी. के मुताबिक, पुलिस को जानकारी मिली थी कि माओवादी लीडर अन्वेश को मारकर जंगल में दफना दिया गया है. इस बारे में पुलिस फोर्स की दो प्लाटून जंगल में पहुंची और सर्च अभियान चलाया.

पुलिस टीम ने जंगल से अन्वेश की लाश बरामद की और उसकी हत्या क्यों की गई, इसकी जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पता चला कि माओ की हालत ठीक नहीं होने की वजह से अन्वेश और उसके ग्रुप ने सरेंडर करने का प्लान बनाया था. इस बारे में माओवादी संगठन के हेड सुकरू ने इसका विरोध किया और सरेंडर न करने की धमकी दी.

लेकिन अन्वेश इस बात को नजरअंदाज करके अपने 12 साथियों के साथ सरेंडर करना चाहता था, इसलिए माओवादी लीडर सुकरू ने उसे मारकर जंगल में दफना दिया. लाश कंधमाल के दरिंगीबाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया के रिजर्व फॉरेस्ट से मिली है.