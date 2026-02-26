ओडिशा: वांटेड माओवादी नेता का शव मिला, कर रहा था सरेंडर करने की कोशिश
ओडिशा में आत्मसमर्पण करने का इरादा रखने वाले कमांडर की साथी माओवादियों ने की हत्या कर दी. तलाशी अभियान में शव बरामद हुआ.
Published : February 26, 2026 at 10:38 AM IST
कंधमाल: वांटेड माओवादी लीडर अन्वेश के बारे में पुलिस का कहना है कि वह सरेंडर करने वाला था. इसकी भनक उसके साथियों को लग गई जिसके बाद उसकी हत्या कर शव को दफना दिया गया. तलाशी अभियान के दौरान उसका शव बरामद किया गया.
पुलिस ने कंधमाल जिले के दारिंगीबाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया के रिजर्व फॉरेस्ट से लाश बरामद की. टॉप माओवादी लीडर सुकरू ने अन्वेश को मारकर जंगल में दफना दिया. अन्वेश केकेबीएन डिवीजन का डिवीजनल कमेटी मेंबर था. कंधमाल के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP), हरीशा बी. सी. के मुताबिक, पुलिस को जानकारी मिली थी कि माओवादी लीडर अन्वेश को मारकर जंगल में दफना दिया गया है. इस बारे में पुलिस फोर्स की दो प्लाटून जंगल में पहुंची और सर्च अभियान चलाया.
पुलिस टीम ने जंगल से अन्वेश की लाश बरामद की और उसकी हत्या क्यों की गई, इसकी जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पता चला कि माओ की हालत ठीक नहीं होने की वजह से अन्वेश और उसके ग्रुप ने सरेंडर करने का प्लान बनाया था. इस बारे में माओवादी संगठन के हेड सुकरू ने इसका विरोध किया और सरेंडर न करने की धमकी दी.
लेकिन अन्वेश इस बात को नजरअंदाज करके अपने 12 साथियों के साथ सरेंडर करना चाहता था, इसलिए माओवादी लीडर सुकरू ने उसे मारकर जंगल में दफना दिया. लाश कंधमाल के दरिंगीबाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया के रिजर्व फॉरेस्ट से मिली है.
मृतक अन्वेश का घर छत्तीसगढ़ के सुकुमा में बताया गया है. सरकार ने अन्वेश के सरेंडर पर 22 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. कंधमाल एसपी हरीशा बीसी ने कहा, 'माओवादी लीडर सुकरू दरिंगीबाड़ी और रायकिया पुलिस स्टेशन एरिया में एक्टिव है. पुलिस माओवादी मूवमेंट पर नजर रख रही है. पुलिस को इसकी पूरी जानकारी है.
कानून के मुताबिक पुलिस नक्सल ऑपरेशन के जरिए एक्शन लेगी.' कंधमाल एसी के मुताबिक, जनवरी 2025 में कंधमाल जिले में 127 से ज्यादा माओवादी थे. पुलिस की रेगुलर एक्शन के बाद अब 30 से भी कम माओवादी बचे हैं.
इस बीच, टॉप माओवादी लीडर सुकरू अभी पुलिस के टारगेट पर है. अगर वह सरेंडर करता है, तो उम्मीद है कि दूसरे माओवादी भी सरेंडर करेंगे. पुलिस ने 31 मार्च तक माओवादी-मुक्त होने का टारगेट रखा है.