कार बेचने से पहले जान लें जरूरी बातें, मिलेगी अच्छी कीमत, सुरक्षा के लिए भी जरूरी

नई दिल्ली: अपनी कार को दोबारा बेचना सिर्फ उसे ऑनलाइन लिस्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए समझदारी से योजना बनाना, व्यवस्थित रहना और अच्छी छाप छोड़ना भी जरूरी है. चाहे आप अपनी मौजूदा गाड़ी को अपग्रेड कर रहे हों या बेच रहे हों, एक सुचारू और लाभदायक लेनदेन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

इन बातों में कार की प्रेजेंटेशन से डोक्यूमेंटेशन तक शामिल है. इससे न सिर्फ आपको अपनी कार अच्छी कीमत पर बेचने में मदद मिलती है, बल्कि यह आपके सेफ्टी और सिक्योकिटी के लिए भी बेहद जरूरी होता है. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कार बेचते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए.

1. कार की तैयारी और प्रेजेंटेशन

खरीदारों की तलाश शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी कार देखने और महसूस करने में क्या उस कीमत के लायक है, जो आप मांग रहे हैं.

अंदर और बाहर से साफ़ करें: कार को सेल पर डालने से पहले उसके बाहरी हिस्से को धोएं और वैक्स करें, अंदरूनी हिस्सों को वैक्यूम करें, सीटों को साफ करें और डैशबोर्ड को पॉलिश करें.

छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान करें: घिसे हुए वाइपर, टूटे शीशे या गायब व्हील कवर बदलें ताकि खरीदारों को मोलभाव करने का कोई कारण न मिले.

प्रोफेशनल डिटेलिंग करवाएं: एक पूरी डिटेलिंग सर्विस आपकी कार को शोरूम-तैयार दिखा सकती है और उसकी अपील को बढ़ा सकती है.

तरल पदार्थ भरें: इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट और विंडशील्ड वॉश की जांच करें और आवश्यकतानुसार बदलें.

इंजन बे साफ करें: एक साफ-सुथरा इंजन कम्पार्टमेंट रेस्पांसेबल मैनटेनेंस का संकेत देता है और गंभीर खरीदारों को प्रभावित करता है.

2. दस्तावेज़ीकरण और कानूनी आवश्यकताए

आपके सभी कागजात व्यवस्थित होने से यह पता चलता है कि आप एक वास्तविक और व्यवस्थित विक्रेता हैं, और इससे स्वामित्व ट्रांसफर आसान हो जाता है.

मूल आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र): स्वामित्व साबित करता है और ट्रांसफर के लिए अनिवार्य है

वैध पीयू प्रमाणपत्र: यह सुनिश्चित करता है कि आपकी कार उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करती है.

बीमा दस्तावेज: बिक्री के समय कार का वर्तमान इंश्योरेंस होने चाहिए.

पैन कार्ड की कॉपी: आरटीओ में स्वामित्व हस्तांतरण के लिए पैन कार्ड की कॉपी आवश्यक है. इसके अलावा फॉर्म 28, 29 और 30 रखें यह वाहन हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है.

बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र: अगर कार को वित्तपोषित किया गया था, तो लोन स्वीकृत होने की पुष्टि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करें.

3. सटीक मूल्यांकन और कीमत निर्धारण

एक उचित कीमत गंभीर खरीदारों को आकर्षित करती है और आपको डील जल्दी पूरा करने में मदद करती है.

बाजार पर शोध करें: अपने क्षेत्र में पुरानी कारों के पोर्टल और क्लासीफ़ाइड विज्ञापनों पर समान लिस्टिंग देखें.

प्रमुख फैकटर्स पर विचार करें: मॉडल वर्ष, माइलेज, सेवा इतिहास, दुर्घटना रिकॉर्ड और ईंधन प्रकार, ये सभी मूल्य को प्रभावित करते हैं.

मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करें: ऑनलाइन कार मूल्यांकन प्लेटफ़ॉर्म उचित सीमा का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं.