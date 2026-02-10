ETV Bharat / bharat

बच्चों के लापता होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा, क्या देश में इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है?

सुमित सक्सेना नई दिल्ली: देश के अलग-अलग हिस्सों से बच्चों के गायब होने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है. अदालत ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा कि, बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क है या राज्य-विशिष्ट ग्रुप तो काम नहीं कर रहा है. यह मामला जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने पूछा, "हम जानना चाहते हैं कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क या राज्य-विशिष्ट ग्रुप है, जहां बच्चे लापता होते हैं. बेंच ने पूछा कि, क्या यह एक पैटर्न है या बस एक रैंडम घटना है. बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई पैटर्न है या ये रैंडम हैं, और केंद्र से सभी राज्यों से डेटा इकट्ठा करने को कहा. बेंच ने सुझाव दिया कि केंद्र उन बच्चों का इंटरव्यू ले सकता है जिन्हें बचाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है. केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और अभियोग पक्ष के बारे में अपना डेटा दिया है. हालांकि, भाटी ने बताया कि करीब एक दर्जन राज्यों ने अपना डेटा नहीं दिया है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र के पूरा डेटा मिलने के बाद विश्लेषण किया जा सकता है.