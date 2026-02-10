बच्चों के लापता होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा, क्या देश में इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है?
February 10, 2026
सुमित सक्सेना
नई दिल्ली: देश के अलग-अलग हिस्सों से बच्चों के गायब होने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है. अदालत ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा कि, बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क है या राज्य-विशिष्ट ग्रुप तो काम नहीं कर रहा है.
यह मामला जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने पूछा, "हम जानना चाहते हैं कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क या राज्य-विशिष्ट ग्रुप है, जहां बच्चे लापता होते हैं. बेंच ने पूछा कि, क्या यह एक पैटर्न है या बस एक रैंडम घटना है.
बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई पैटर्न है या ये रैंडम हैं, और केंद्र से सभी राज्यों से डेटा इकट्ठा करने को कहा. बेंच ने सुझाव दिया कि केंद्र उन बच्चों का इंटरव्यू ले सकता है जिन्हें बचाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है.
केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और अभियोग पक्ष के बारे में अपना डेटा दिया है. हालांकि, भाटी ने बताया कि करीब एक दर्जन राज्यों ने अपना डेटा नहीं दिया है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र के पूरा डेटा मिलने के बाद विश्लेषण किया जा सकता है.
बेंच ने उन राज्यों से नाराजगी जताई जिन्होंने डेटा नहीं दिया है, और कहा कि जरूरत पड़ने पर वह कड़े आदेश दे सकती है. वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि केंद्र ने पहल की है और सभी राज्यों को डेटा देने का निर्देश दिया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें एक एनजीओ ‘गुरिया स्वयं सेवी संस्थान’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही. इस याचिका में कई राज्यों में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या पर जोर दिया गया था. पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह लापता बच्चों का देश भर में छह साल का डेटा दे और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऐसे डेटा को इकट्ठा करने में असरदार तालमेल पक्का करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक खास अधिकारी नियुक्त करे.
इससे पहले बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए खास नोडल अधिकारी नियुक्त करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया था कि ऐसी जानकारी महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे पोर्टल पर तुरंत अपलोड की जाए.
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूज रिपोर्ट पर चिंता जताई थी, जिसमें दावा किया गया था कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है. उसने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया था.
