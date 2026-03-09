ETV Bharat / bharat

प्याज-लहसुन पर PIL देख भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'आधी रात को ये सब याचिकाएं तैयार करते हो क्या?'

सीजेआई ने कहा, “हम इस कानूनी धारणा पर चलते हैं कि वे किसी भी शराब प्रोडक्ट पर यह प्रिंट करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर हैं कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक है…” वकील ने तर्क दिया कि अगर यह नुकसानदायक है, तो इसकी बिक्री की इजाजत क्यों दी जाए.

एक जनहित याचिका में शराब और तंबाकू प्रोडक्ट्स में कथित तौर पर नुकसानदायक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

पांच याचिकाओं पर छोटी सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने वकील सचिन गुप्ता की याचिकाओं की ड्राफ्टिंग पर नाखुशी जताई और उनसे सुप्रीम कोर्ट में फालतू याचिकाएं फाइल नहीं करने को कहा. इतना ही नहीं सीजेआई और जस्टिल जॉयमला्य बागची की बेंच ने कहा, “आधी रात को ये सब याचिकाएं तैयार करते हो क्या.”

सीजेआई, जो याचिका के कंटेंट से साफ तौर पर सहमत नहीं थे, ने पूछा कि क्या वकील ने ये सभी याचिकाएं आधी रात को तैयार की थीं?

एक याचिका में इस बात पर वैज्ञानिक अध्ययन की मांग की गई थी कि क्या प्याज और लहसुन में “तामसिक” (नकारात्मक) ऊर्जा होती है. हालांकि दूसरी याचिका में शराब और तंबाकू उत्पादों में कथित रूप से मौजूद हानिकारक साम्गरी को नियंत्रित करने का निर्देश मांगा गया था.

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को एक ही वकील की दायर की गई पांच जनहित याचिकाओं की खराब ड्राफ्टिंग पर कड़ी नाराजगी जताई और उन्हें फालतू बताकर खारिज कर दिया.

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि अगर लोग कानूनी लिखित चेतावनी के बावजूद इसका सेवन करते रहते हैं, तो आपको क्या समस्या है? वकील ने जोर देकर कहा कि ये चीजें हानिकारक हैं.

सीजेआई ने कहा, “तो, आप चाहते हैं कि एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एक बोतल के साथ जारी किया जाए जिसमें यह बताया जाए कि इससे क्या नुकसान होगा?” एक और याचिका में प्याज और लहसुन में "तामसिक" या नकारात्मक सामग्री क्या होती है, इस पर रिसर्च करने के लिए एक कमेटी बनाने के निर्देश देने की मांग की गई.

याचिका में जैन समुदाय के खाने-पीने के तरीकों का जिक्र किया गया है, जो पारंपरिक रूप से प्याज, लहसुन और जड़ वाली सब्जियों से परहेज करते हैं, उन्हें "तामसिक" खाना मानते हैं.

सीजेआई ने गुप्ता से पूछा, "आप जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हैं?" याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि यह एक आम मुद्दा है और दावा किया कि गुजरात में खाने में प्याज के इस्तेमाल को लेकर कथित तौर पर तलाक हो गया था.

सीजेआई ने कहा कि इन याचिकाओं की ड्राफ्टिंग बहुत खराब, साफ नहीं थी और इसमें कानून का कोई बड़ा सवाल नहीं उठाया गया था. इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सीजेआई ने कहा, "अगली बार जब आप इस तरह की बेकार याचिका लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे."

एक और याचिका में शास्त्रीय भाषाओं की घोषणा पर गाइडलाइंस की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में की गई प्रार्थनाएं साफ नहीं थीं और उनका कोई सही कानूनी आधार नहीं था. सीजेआई ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता वकील नहीं होता तो वह उस पर बहुत अधिक जुर्माना लगाते. सीजेआई ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता वकील नहीं होता तो वह उस पर बहुत अधिक जुर्माना लगाते.

