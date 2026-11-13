ETV Bharat / bharat

लद्दाख में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले वांगचुक ने घर में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ( file photo-ANI )

By PTI 3 Min Read

लेह : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर लगी पाबंदियों के बीच जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और लद्दाख स्थित उनके आवास के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 25 जवान तैनात किए गए हैं.

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के प्रमुख सदस्यों में शामिल वांगचुक ने कहा कि वह अपनी आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों को मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय समेत उचित कानूनी मंचों पर चुनौती देंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए बिना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है.

वांगचुक ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ और फेसबुक समेत अपने अन्य खातों पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि बुधवार रात से ही उनके आवास के बाहर कई सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. वहां कई वाहन और तंबू भी लगाए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दिन भर उनके घर के चारों ओर हथियारबंद जवान तैनात थे, जिससे उनकी आवाजाही सीमित हो गई. वांगचुक ने अधिकारियों के इस कथित दावे का जिक्र किया कि उन्हें केवल ‘‘घर पर रहने की सलाह’’ दी गई है. उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का मतलब व्यावहारिक रूप से उन्हें घर में नजरबंद करना ही है. उन्होंने कहा कि लद्दाख से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर वह और एलएबी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ता धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। इसी कारण उन पर ये पाबंदियां लगाई गईं. इन मांगों में आगामी स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों के समय का मुद्दा भी शामिल है। ये चुनाव चार दिसंबर को प्रस्तावित हैं.