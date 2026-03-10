ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम में 7 मजदूरों की मौत, सोसाइटी के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की दीवार गिरने से हादसा, भिवाड़ी में घायलों का इलाज जारी

सोमवार की रात गुरुग्राम की ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की दीवार अचानक से गिर गई. हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 3 घायल.

Wall Collapsed in Gurugram
Wall Collapsed in Gurugram (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 10, 2026 at 7:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम/भिवाड़ी: हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया. ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की दीवार अचानक से गिर गई. हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर इलाके में ये हादसा हुआ है. पास में अस्पताल होने के चलते मृतकों और घायलों को राजस्थान के भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को मिट्टी से निकालने के लिए घंटों तक ऑपरेशन चलाया.

गुरुग्राम में दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत: जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम की ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा था. रात 8 बजे के करीब अचानक से बेसमेंट में मिट्टी की दीवार गिर गई. हादसे में 10 मजदूर दब गए. मौके पर मौजूद दूसरे मजदूरों ने राहत बचाव का काम शुरू किया और हादसे की सूचना पुलिस को दी. एम्बुलेंस की मदद से मृतकों और मरीजों को राजस्थान के भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल लाया गया.

गुरुग्राम में 7 मजदूरों की मौत, सोसाइटी के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की दीवार गिरने से हादसा (Etv Bharat)

'मृतकों की संख्या में हो सकता है इजाफा': भिवाड़ी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सागर अरोड़ा ने बताया कि "भिवाड़ी के नजदीक हरियाणा क्षेत्र में कापड़ियावास स्थित सिगनेचर ग्लोबल बिल्डर सोसाइटी में मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी में दबने से 7 श्रमिकों की मौत हुई है. 7 श्रमिकों के शव भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं. जिनको मृत घोषित कर दिया गया है. मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. मामले की सूचना राजस्थान पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस को भी दी गई है. मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं."

मजदूरों के परिजनों में रोष: मजदूरों के परिजनों का कहना है कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में श्रमिकों के परिजन पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से पूरे मामले पर लापरवाही बरती जा रही है. श्रमिकों के परिजनों को साइट पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है. मृतक श्रमिकों के परिजन गुस्से में हैं और अपना विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: भिवाड़ी के एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि मरने वालों में परमेश्वर उम्र 52 साल, भरतपुर के सतीश उम्र 35 साल, भागीरथ उम्र 50 साल, मंगल उम्र 32 साल, शामिल हैं. जबकि तीन लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने मामले की सूचना हरियाणा पुलिस को दी है. साथ ही मृतकों के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई है.

ये भी पढ़ें- जींद के सफीदों की फैक्ट्री की आग की जांच करेगी SIT, 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट, अब तक 7 की हो चुकी मौत

ये भी पढ़ें- नूंह में 7 गो-तस्कर गिरफ्तार, तीन पिकअप से जब्त हुईं 7 गायें, एक मोटरसाइकिल से 70 किलो गोमांस बरामद

TAGGED:

WALL COLLAPSED IN GURUGRAM
GLOBAL SIGNATURE SOCIETY
ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी
गुरुग्राम दीवार गिरी मजदूर मौत
WALL COLLAPSED IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.