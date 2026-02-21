लंबे समय से बातचीत का इंतजार था, DMK के गठबंधन पैनल बनाने पर कांग्रेस ने कहा
स्टालिन ने कहा था कि, तमिलनाडु में सीट शेयरिंग तो ठीक है लेकिन पावर शेयरिंग सही नहीं है.
Published : February 21, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने चुनाव वाले तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके द्वारा गठबंधन कमेटी बनाने में हो रही देरी पर चिंता जताई. उसने कहा कि, वह बातचीत का इंतजार कर रही है.
डीएमके द्वारा सहयोगी दलों के साथ सीट-शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए पुराने नेता टीआर बालू की अगुवाई में एक पैनल बनाने की घोषणा के तुरंत बाद, तमिलनाडु के एआईसीसी इंचार्ज गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें बहुत पहले से इसकी उम्मीद थी... हम बातचीत का इंतजार कर रहे हैं." तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है.
इससे पहले, डीएमके के साथ सीट-शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के पांच सदस्यों वाले पैनल के हेड चोडणकर ने 3 दिसंबर, 2025 को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की थी और पिछले कुछ हफ्तों से सीट-शेयरिंग पैनल की घोषणा में हो रही देरी पर चिंता जता रहे थे. एआईसीसी के एक पदाधिकारी ने कहा कि, डीएमके ने 80 दिनों के बाद हमारी मांग पर जवाब दिया है.
3 दिसंबर की मीटिंग के दौरान कांग्रेस पैनल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के सामने अपनी दो खास मांगें रखी थीं. कांग्रेस ने 25 से ज्य़ादा सीटें और अलग-अलग स्तर पर पावर में हिस्सेदारी की मांग रखी थी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सीट-शेयरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य में पावर शेयरिंग से दिक्कत है.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस कांग्रेस की ख्वाहिशें होना आम बात है और बताया कि डीएमके, जिसने पिछली कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान केंद्र में पावर शेयर की थी, उसे राज्य में ऐसी व्यवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि उन्हें डीएमके के गठबंधन पैनल से कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि वे जल्द ही परामर्श में शामिल होंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि छोटी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू होगी और कुछ दिनों में कांग्रेस की बारी आएगी.
कांग्रेस, जो दो दशकों से दक्षिणी राज्य में पावर शेयर किए बिना डीएमके का सपोर्ट कर रही थी, ने पिछले कुछ महीनों में 2026 के विधानसभा चुनाव में बेहतर डील की मांग करते हुए अपनी बात रखनी शुरू कर दी थी. कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थीं. इस बार पार्टी 35-40 सीटें चाहती है, उसने कहा कि वह पिछले एक साल से करीब 125 सीटों पर तैयारी कर रही है.
एआईसीसी के तमिलनाडु इंचार्ज सेक्रेटरी सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे नेताओं ने पिछले कुछ महीनों में जमीन पर कड़ी मेहनत की है. हमने संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है. वे हमसे गठबंधन की बातचीत के बारे में पूछते रहे लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं था. हम न सिर्फ राज्य सरकार में बल्कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पर भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं."
कांग्रेस की मांगों के कारण दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कई बार तीखी बहस हुई, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गठबंधन के मुद्दों पर फ़ैसला खुद लिया और राज्य के नेताओं से खुद को फिर से तैयार करने को कहा.
AICC के नेता चेल्ला कुमार के मुताबिक, बड़ी सहयोगी DMK द्वारा गठबंधन पैनल बनाना एक अच्छा फैसला था और पुराने मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय आगे देखने का समय आ गया था. चेल्ला कुमार ने ईटीवी भारत से कहा कि, गठबंधन की सफलता आपसी समझ और अच्छे रिश्तों पर निर्भर करती है. हम सभी को अलायंस के बारे में सोचना चाहिए. बेशक, कांग्रेस को पार्टी वर्कर्स की इच्छा को मजबूती से बताना चाहिए और अपने विचार सामने रखने चाहिए."
उन्होंने कहा, "कांग्रेस एक मास-बेस्ड पार्टी है और जनता के सपोर्ट के आधार पर काम करती है. पूरे राज्य में कांग्रेस को बहुत सपोर्ट है. जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, उसे चुनावों में फायदा होता है. यह वह बात है जिस पर हमें जोर देना चाहिए."
AICC के पदाधिकारी ने कहा कि पावर-शेयरिंग का नेचर चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा. AICC के पदाधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम और मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच मीटिंग का स्वागत करते हुए कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन को दूसरी पार्टियों से सपोर्ट मिल रहा है तो यह अच्छा है. उन्होंने यह भी कहा कि, जैसा कि राज्य में अंदाजा लगाया जा रहा था, देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK ) के डीएमके से हाथ मिलाने से कांग्रेस की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
चेल्ला कुमार ने कहा, "राजनीतिक समूह का सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होना और समर्थन करना अच्छी बात है. यह जनता का मूड दिखाता है. DMDK का अलायंस में शामिल होना शासक समूहीकरण के लिए अच्छा है और उन्हें अपनी सीटें मिलेंगी. उनके आने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा."
AICC के अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस पैनल हाईकमान के निर्देशों के आधार पर परामर्श में शामिल होगा. कांग्रेस और DMK के राज्य नेताओं के बीच गरमागरम बहस के बीच, कांग्रेस का एक हिस्सा एक्टर से नेता बने विजय की TVK के साथ अलायंस का सुझाव दे रहा था, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जैसी है वैसा ही रखना चाहेगी.
