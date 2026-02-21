ETV Bharat / bharat

लंबे समय से बातचीत का इंतजार था, DMK के गठबंधन पैनल बनाने पर कांग्रेस ने कहा

नई दिल्ली: कांग्रेस ने चुनाव वाले तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके द्वारा गठबंधन कमेटी बनाने में हो रही देरी पर चिंता जताई. उसने कहा कि, वह बातचीत का इंतजार कर रही है.

डीएमके द्वारा सहयोगी दलों के साथ सीट-शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए पुराने नेता टीआर बालू की अगुवाई में एक पैनल बनाने की घोषणा के तुरंत बाद, तमिलनाडु के एआईसीसी इंचार्ज गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें बहुत पहले से इसकी उम्मीद थी... हम बातचीत का इंतजार कर रहे हैं." तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है.

इससे पहले, डीएमके के साथ सीट-शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के पांच सदस्यों वाले पैनल के हेड चोडणकर ने 3 दिसंबर, 2025 को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की थी और पिछले कुछ हफ्तों से सीट-शेयरिंग पैनल की घोषणा में हो रही देरी पर चिंता जता रहे थे. एआईसीसी के एक पदाधिकारी ने कहा कि, डीएमके ने 80 दिनों के बाद हमारी मांग पर जवाब दिया है.

3 दिसंबर की मीटिंग के दौरान कांग्रेस पैनल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के सामने अपनी दो खास मांगें रखी थीं. कांग्रेस ने 25 से ज्य़ादा सीटें और अलग-अलग स्तर पर पावर में हिस्सेदारी की मांग रखी थी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सीट-शेयरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य में पावर शेयरिंग से दिक्कत है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस कांग्रेस की ख्वाहिशें होना आम बात है और बताया कि डीएमके, जिसने पिछली कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान केंद्र में पावर शेयर की थी, उसे राज्य में ऐसी व्यवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि उन्हें डीएमके के गठबंधन पैनल से कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि वे जल्द ही परामर्श में शामिल होंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि छोटी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू होगी और कुछ दिनों में कांग्रेस की बारी आएगी.

कांग्रेस, जो दो दशकों से दक्षिणी राज्य में पावर शेयर किए बिना डीएमके का सपोर्ट कर रही थी, ने पिछले कुछ महीनों में 2026 के विधानसभा चुनाव में बेहतर डील की मांग करते हुए अपनी बात रखनी शुरू कर दी थी. कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थीं. इस बार पार्टी 35-40 सीटें चाहती है, उसने कहा कि वह पिछले एक साल से करीब 125 सीटों पर तैयारी कर रही है.

एआईसीसी के तमिलनाडु इंचार्ज सेक्रेटरी सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे नेताओं ने पिछले कुछ महीनों में जमीन पर कड़ी मेहनत की है. हमने संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है. वे हमसे गठबंधन की बातचीत के बारे में पूछते रहे लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं था. हम न सिर्फ राज्य सरकार में बल्कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पर भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं."