'दूसरे आदमी को खोजने तक इंतजार करें', राहुल गांधी ने एलन मस्क के 'अंबानी' पोस्ट का जवाब दिया
भारत में मस्क की कंपनी को लाइसेंस न मिलने को लेकर शुरू हुए विवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
Published : October 8, 2026 at 10:42 PM IST
नई दिल्ली : एलन मस्क के यह पूछने के बाद कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के "असली बॉस" हैं, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पर विवाद के बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी बिजनेस टाइकून का स्वागत किया और कहा "दूसरे आदमी को खोजने तक इंतजार करें".
वहीं भारत सरकार ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को घरेलू बिजनेस हितों द्वारा ब्लॉक किया जा रहा था, जिसके बाद मस्क ने पूछा कि क्या "अंबानी भारत के असली बॉस हैं".
एक्स पर एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा, "भारत में आपका स्वागत है, एलन. दूसरे आदमी को खोजने तक इंतजार करें."
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मस्क को एक्स पर एक पोस्ट डालने के बाद जवाब देते हुए मस्क ने कहा, "स्टारलिंक 165 से ज़्यादा देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और इसने भारत सरकार के हर एक कानून और ज़रूरत का पालन करते हुए पांच साल बिताए हैं, तो अभी भी कोई लाइसेंस क्यों नहीं है? क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?"
मस्क ने बाद में राहुल गांधी को उनके जवाब के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही गांधी के पोस्ट के जवाब में मस्क ने कहा, "धन्यवाद, राहुल. यह सच में परेशान करने वाला है."
Welcome to India, Elon. Wait till you discover the other guy.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2026
सरकार ने गुरुवार को घरेलू कारोबारी हितों के कारण स्टारलिंक की उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को रोके जाने के अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के आरोप को खारिज कर दिया. दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि सभी उपग्रह संचार कंपनियों पर समान नियामकीय और सुरक्षा प्रावधान लागू हैं. मंत्रालय ने बयान में कहा कि दूरसंचार और उपग्रह सेवाओं के लिए देश का मंजूरी ढांचा ‘निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण’ है तथा इसे चुनिंदा रूप से लागू किए जाने का सुझाव ‘निराधार और गलत धारणा पर आधारित’ है.
सरकार ने मस्क की स्टारलिंक, रिलायंस जियो की जियो सैटकॉम और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब को उपग्रह संचार (सैटकॉम) सेवाओं के लाइसेंस दिए हैं. हालांकि, तीनों कंपनियां जरूरी सुरक्षा आकलन और स्पेक्ट्रम संबंधी मंजूरी पूरी होने तक वाणिज्यिक सेवाएं शुरू नहीं कर सकती हैं.
दूरसंचार मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस मंजूरी प्रक्रिया के तहत तीनों लाइसेंसधारकों के संबंध में फिलहाल सुरक्षा आकलन चल रहा है.’’ संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इस संबंध में कहा कि मामला गृह मंत्रालय के पास लंबित है और सुरक्षा मंजूरी का मुद्दा किसी एक कंपनी से संबंधित नहीं है.
मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया मस्क द्वारा एक दिन पहले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लगाए गए आरोप के बाद आई है. मस्क ने आरोप लगाया था कि कुछ ‘ओलिगार्क’ (अत्यधिक शक्तिशाली धनाढ्य कारोबारी) भारतीय बाजार पर ‘एकाधिकारवादी पकड़’ बनाए रखने के लिए स्टारलिंक की सेवा को रोक रहे हैं. हालांकि, मस्क ने अपनी पोस्ट में किसी भारतीय कारोबारी या कंपनी का नाम नहीं लिया था.
(इनपुट-पीटीआई)
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