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'दूसरे आदमी को खोजने तक इंतजार करें', राहुल गांधी ने एलन मस्क के 'अंबानी' पोस्ट का जवाब दिया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अमेरिकी बिजनेस टाइकून एलन मस्क. ( IANS )

नई दिल्ली : एलन मस्क के यह पूछने के बाद कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के "असली बॉस" हैं, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पर विवाद के बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी बिजनेस टाइकून का स्वागत किया और कहा "दूसरे आदमी को खोजने तक इंतजार करें".

वहीं भारत सरकार ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को घरेलू बिजनेस हितों द्वारा ब्लॉक किया जा रहा था, जिसके बाद मस्क ने पूछा कि क्या "अंबानी भारत के असली बॉस हैं".

एक्स पर एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा, "भारत में आपका स्वागत है, एलन. दूसरे आदमी को खोजने तक इंतजार करें." लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मस्क को एक्स पर एक पोस्ट डालने के बाद जवाब देते हुए मस्क ने कहा, "स्टारलिंक 165 से ज़्यादा देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और इसने भारत सरकार के हर एक कानून और ज़रूरत का पालन करते हुए पांच साल बिताए हैं, तो अभी भी कोई लाइसेंस क्यों नहीं है? क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?" मस्क ने बाद में राहुल गांधी को उनके जवाब के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही गांधी के पोस्ट के जवाब में मस्क ने कहा, "धन्यवाद, राहुल. यह सच में परेशान करने वाला है." सरकार ने गुरुवार को घरेलू कारोबारी हितों के कारण स्टारलिंक की उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को रोके जाने के अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के आरोप को खारिज कर दिया. दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि सभी उपग्रह संचार कंपनियों पर समान नियामकीय और सुरक्षा प्रावधान लागू हैं. मंत्रालय ने बयान में कहा कि दूरसंचार और उपग्रह सेवाओं के लिए देश का मंजूरी ढांचा ‘निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण’ है तथा इसे चुनिंदा रूप से लागू किए जाने का सुझाव ‘निराधार और गलत धारणा पर आधारित’ है.