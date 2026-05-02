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सिर्फ गर्म पानी नहीं, हर साल लाखों किलोग्राम CO2 एमिशन भी करते हैं हिमालय के जियोथर्मल स्प्रिंग्स

उत्तराखंड में जियोथर्मल स्प्रिंग्स हर साल गर्म पानी के साथ लाखों किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में छोड़ते हैं. देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट.

STUDIES ON GEOTHERMAL SPRINGS
जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर अध्ययन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 2:49 PM IST

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देहरादून: हिमालय, कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को सिंक (सोखना/संग्रहित) करता है या फिर उत्सर्जन (वायुमंडल में छोड़ना)? इस सवाल को लेकर देश दुनिया में समय-समय पर अध्ययन होते रहे हैं. साथ ही अलग-अलग रिपोर्ट के जरिए अलग-अलग चीजें सामने भी आती रही हैं. इसको लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने देश का पहला विस्तृत अध्ययन किया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिमालय न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है, बल्कि इसका उत्सर्जन भी करता है. मुख्य रूप से हिमालय में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में काफी अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. आखिर क्या है वाडिया इंस्टीट्यूट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कार्बन उत्सर्जन के क्या हैं श्रोत और किस मात्रा में कर रहे हैं उत्सर्जन? आइए जानते हैं.

उत्तराखंड में करीब 40 से अधिक चिन्हित जियोथर्मल स्प्रिंग्स मौजूद हैं. खास बात ये है कि इन जियोथर्मल स्प्रिंग्स से सिर्फ पानी गर्म ही नहीं निकलता है, बल्कि ये गर्म पानी का श्रोत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन करता है. दरअसल, उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक समीर कुमार तिवारी ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है. जिसमें पाया गया है कि जियोथर्मल स्प्रिंग्स से हर साल लाखों मोल (किलोग्राम) कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. जिसकी मुख्य वजह फॉल्ट-लाइन, बारिश का पानी और गहरी चट्टानों के साथ होने वाली भूमिगत रसायन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. ऐसे में जियोथर्मल स्प्रिंग्स अब सिर्फ हिमालय की एक खासियत नहीं रहा है, बल्कि हिमालय के भीतर चल रहे अनदेखी रासायनिक प्रक्रिया के चलते कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का एक श्रो बन गया है.

सिर्फ गर्म पानी नहीं, हर साल लाखों किलोग्राम CO2 एमिशन भी करते हैं हिमालय के जियोथर्मल स्प्रिंग्स (VIDEO-ETV Bharat)

पानी और गैस के रूप में कार्बन की मात्रा पर अध्ययन: अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, हिमालय में मौजूद तप्त कुंड से हर साल बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो सीधे वातावरण में पहुंचती है. हालांकि, ये प्रक्रिया मौसम, भूगर्भीय संरचना और भूमिगत जल-चक्र से जुड़ी हुई है. ये रिपोर्ट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्ययन में पहली बार कुमाऊं रीजन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स से निकलने वाली द्रवित (Liquid) कार्बन डाइऑक्साइड और सीधे गैस के रूप में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया गया है. जबकि पहले हुए अध्ययन में सिर्फ पानी में मौजूद कार्बन की मात्रा पर ध्यान दिया गया था.

Studies on Geothermal Springs
उत्तराखंड में जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर महत्वपूर्ण जानकारी. (PHOTO- ETV Bharat)

जानें अध्ययन में क्या निकला: अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, कुमाऊं में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स से प्री-मॉनसून के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सालाना करीब 5.1 × 10^6 mol (करीब 2,24,451 किलोग्राम प्रति वर्ष) पाया गया है. जबकि पोस्ट-मॉनसून में कार्बन डाइऑक्साइड का सालाना उत्सर्जन करीब 4.7 × 10^6 mol (करीब 2,06,847 किलोग्राम प्रति वर्ष) पाया गया है. जिसमें से सीधे गैस के रूप में CO2 का सालाना उत्सर्जन प्री-मॉनसून में करीब 3.1 × 10^6 mol (करीब 1,36,431 किलोग्राम प्रति वर्ष) और पोस्ट-मॉनसून में सालाना उत्सर्जन करीब 2.6 × 10^6 mol (करीब 1,14,400 किलोग्राम प्रति वर्ष) आंका गया है.

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वाडिया के वैज्ञानिक समीर तिवारी ने 2025 में कुमाऊं रीजन के जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर अध्ययन किया. (PHOTO- Wadia)

जानें अध्ययन में क्या निकला: इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने 6 जियोथर्मल स्प्रिंग्स से प्री-मॉनसून के दौरान 12 और पोस्ट- मॉनसून के दौरान 11 सैंपल लिए थे. ये सभी जियोथर्मल स्प्रिंग्स, गौरीगंगा और रामगंगा के घाटियों में मौजूद है. इन सभी जियोथर्मल स्प्रिंग्स की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 1040 मीटर से 1304 मीटर तक पाई की गई. ये सभी गर्म पानी के श्रोत, फॉल्ट, थ्रस्ट और चट्टानी संपर्क वाले स्थानों के समीप पाए गए हैं, यानी जमीन की जिन जगहों पर टूट-फूट और घर्षण हुई है, वहीं से पानी और गैस निकल रहा है.

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साल 2019 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मौजूद 20 जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर अध्ययन किया गया (PHOTO- Wadia)

अध्ययन में पाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड न सिर्फ जियोथर्मल स्प्रिंग्स से निकलने वाले गर्म पानी में घुलकर बाहर आ रही है, बल्कि गैस के रूप में भी बाहर निकल रही है, जो सीधे वातावरण में जा रही है. इन सभी जियोथर्मल स्प्रिंग्स के रिजर्वायर का तापमान करीब 66 से 130 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है जबकि औसत तापमान करीब 100 डिग्री सेल्सियस आंका गया है.

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2025 से पहले 2016 में हिमाचल और लद्दाख और 2019 में गढ़वाल रीजन के जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर अध्ययन किया (PHOTO- Wadia)

2016 से 2025 के बीच 3 बार किया अध्ययन: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स का अध्ययन करने से पहले वाडिया के वैज्ञानिक डॉ. समीर कुमार तिवारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर साल 2016 में डॉ. समीर ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स का अध्ययन किया था. इसके बाद साल 2019 में उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स का अध्ययन किया था. इसके अलावा, अब 2026 में कुमाऊं रीजन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स का अध्ययन किया. यानी साल 2016 से साल 2025 के बीच हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स का अध्ययन किया गया है. इन सभी अध्ययन में पाया गया है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है.

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साल 2016 में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मौजूद 21 जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर अध्ययन किया. (PHOTO- Wadia)

जरूरी जानकारी: वैज्ञानिकों की ओर से साल 2016 में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मौजूद 21 जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर अध्ययन किया गया था. जिस अध्ययन में पाया गया कि हिमाचल और लद्दाख में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स से सालाना करीब 2 × 10^8 mol (करीब 88 लाख किलोग्राम प्रति वर्ष) कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है. इसके बाद, साल 2019 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मौजूद 20 जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर अध्ययन किया गया था. जिस अध्ययन में पता चला कि गढ़वाल में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स से सालाना करीब 7.2 × 10^6 mol (करीब 3,16,872 किलोग्राम प्रति वर्ष) कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है.

ज्यादा जानकारी देते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. समीर कुमार तिवारी ने कहा कि,

वैश्विक स्तर पर हिमालय का एक महत्वपूर्ण रोल है. जिसमें ग्लेशियर कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शामिल है. ऐसे में हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है कि हिमालय, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं या फिर उसका उत्सर्जन भी करते हैं. इसको लेकर साल 2008 में एक रिपोर्ट पब्लिक हुई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जियोथर्मल स्प्रिंग्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. साथ ही कहा कि वर्तमान समय में हिमालयन रीजन में करीब 600 से अधिक चिन्हित जियोथर्मल स्प्रिंग्स मौजूद है.
- डॉ. समीर कुमार तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया -

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जियोथर्मल स्प्रिंग्स से निकलने वाली द्रवित CO2 और सीधे गैस के रूप में निकलने वाली CO2 दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया गया. (PHOTO- Wadia)

साथ ही बताया कि, हिमालयन रीजन में टेक्टोनिक प्रोसेस है, ऐसे में इसका अध्ययन करने पर पता चला कि सिलिकेट वेदरिंग (प्राकृतिक भू-रासायनिक प्रक्रिया) के जरिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट होता है, उससे करीब 13 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हिमालय से हो रहा है. इसके साथ ही 206 टन कार्बन डाइऑक्साइड, हिमालय में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स उत्सर्जित कर रहे हैं. साथ ही बताया कि, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको रोका नहीं जा सकता है. लेकिन इसको टैप कर, फिर से अर्थ के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए टेक्नोलोजी की जरूरत है. साथ ही बताया कि,

अभी तक जो अध्ययन किए गए हैं, उस अध्ययन में जियोथर्मल स्प्रिंग्स से निकलने वाले गर्म पानी में घुली (डिसॉल्व) हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का पता लगाया गया है. जबकि कुमाऊं में किए गए अध्ययन में तप्त कुंड से डायरेक्ट निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर किया गया है.
- डॉ. समीर कुमार तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया -

समीर तिवारी ने बताया कि, उन्होंने सबसे पहले साल 2016 में हिमाचल और लद्दाख में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर अध्ययन किया था. जिस अध्ययन में पाया गया कि सालाना करीब 2 × 10^8 mol कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा था. इसके बाद इसी तरह का अध्ययन उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर किया गया. उस दौरान भी जियोथर्मल स्प्रिंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की जानकारी मिली. साथ ही हिमाचल प्रदेश में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स और उत्तराखंड की गढ़वाल रीजन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स में समानता पाई गई कि जिस मात्रा में हिमाचल में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे थे, उसी रेट से गढ़वाल रीजन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे थे.

क्योंकि ये सभी जियोथर्मल स्प्रिंग्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मौजूद है. ऐसे में जियोथर्मल स्प्रिंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही हो रहा है. हालांकि, इन सभी अध्ययन को एक छोटे-छोटे पार्ट्स में किया है क्योंकि एक साथ सभी जगह का अध्ययन करना संभव नहीं था. इस अध्ययन को पूरा करने में 10 से 11 साल लगे हैं. कुल मिलाकर इन सभी अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि हिमालय सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित नहीं करते हैं बल्कि उसका उत्सर्जन भी करते हैं.
- डॉ. समीर कुमार तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया -

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