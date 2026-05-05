ग्लेशियर्स की स्टडी ने बढ़ाई हिमालयी रीजन की चिंता! साइंटिस्ट ने भी किया सतर्क, जानिये पूरा मामला
वाडिया के वैज्ञानिक ने लद्दाख रीजन में लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर और लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर को लेकर स्डटी की है. देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 5, 2026 at 12:14 PM IST
देहरादून(उत्तराखंड): देश के हिमालई क्षेत्रों में लगातार पिघल रहे ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों का बढ़ रहा आकर भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. इसको लेकर वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं. इसी क्रम में वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता ने हिमालय क्षेत्र के पदम ग्लेशियर और नाटेओ नाला ग्लेशियर का अध्ययन किया है. इस अध्ययन में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है. पहला बिंदू जिस ग्लेशियर क्षेत्र के आगे झील बनी हुई है. दूसरा जिस ग्लेशियर के आगे झील नहीं बनी है. उसके पिघलने की दर को कंपेयर करते हुए अध्ययन किया गया है. ग्लेशियरों पर 1993 से 2022 के बीच किए गए एक विस्तृत अध्ययन में चिंताजनक तस्वीरें निकालकर सामने आई हैं. लद्दाख हिमालय रीजन में किए गए इस अध्ययन में क्या कुछ खास बातें निकालकर सामने आई है? आइये जानते हैं...
पदम, नाटेओ नाला ग्लेशियर की स्टडी: वाडिया के वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर के लिए लद्दाख रीजन में मौजूद पदम ग्लेशियर पर अध्ययन किया है. इसके साथ ही लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर के लिए लद्दाख रीजन में ही मौजूद नाटेओ नाला ग्लेशियर को चुना गया. ये दोनों ही ग्लेशियर क्लाइमेटिक कंडीशन में मौजूद हैं. ऐसे में वैज्ञानिकों ने साल 1993 से 2022 के बीच ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार का अध्ययन किया. जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है. ये अध्ययन रिपोर्ट हाल ही में प्रोगेस इन फिजिकल जियोग्राफी में पब्लिश हुई है. इस अध्ययन के बाद निकले निष्कर्ष ने हिमालय की चिंताजनक तस्वीरों को सामने का दिया है. अगर ऐसे ही ग्लेशियर पिघलते रहे तो वे भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं.
स्टडी में क्या कुछ निकला? अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, पदम ग्लेशियर जो कि लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर है उसका क्षेत्रफल 28.61 से घटकर 25.29 वर्ग किमी हो गया है. नाटेओ नाला ग्लेशियर जोकि लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर है उसका क्षेत्रफल 29.79 से घटकर 28.20 वर्ग किमी रह गया है. इन ग्लेशियरों में हुए ये बदलाव साल 1993 से 2022 के बीच के हैं. इस 29 सालों में, पदम ग्लेशियर का सिरा करीब 784 मीटर पीछे खिसक गया. इसके पीछे खिसकने की दर 27 मीटर प्रति साल रही. इसी क्रम में नाटेओ नाला ग्लेशियर का सिरा 324 मीटर पीछे हटा है. जिसकी दर 11 मीटर प्रति साल है. वहीं, पदम ग्लेशियर के आगे बनी प्रोग्लेशियल झील का आकार इन 29 सालों में 0.35 से बढ़कर 0.56 वर्ग किमी हो गया है.
सैटेलाइट डाटा और फील्ड एविडेंस बेस्ड स्टडी: वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ मनीष मेहता ने कहा लद्दाख रीजन के दो ग्लेशियर पदम ग्लेशियर और नाटेओ नाला ग्लेशियर अध्ययन किया गया है. ये पूरा अध्ययन सैटेलाइट डाटा और फील्ड एविडेंस बेस्ड है. इसले लिए एक ऐसे ग्लेशियर का चयन किया गया जो लैंड टर्मिनेटिंग (Land- Terminating) ग्लेशियर है, जिसके आगे झील नहीं बनी हुई है. दूसरा लेक टर्मिनेटिंग (Lake- Terminating) ग्लेशियर है, इसके आगे झील बनी हुई है. ऐसे में इन दोनों ग्लेशियर के पिघलने की दर को कंपेयर करते हुए स्टडी की गई है. जिसमें पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके पिघलने की दर में काफी अधिक भिन्नता है.
खतरा हो सकते हैं लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर: उन्होंने ग्लेशियर के अध्ययन में पाया कि जिस ग्लेशियर के आगे झील नहीं बनी हुई है यानी लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार धीमी है. उसके क्षेत्र को भी कम नुकसान हो रहा है. जिस ग्लेशियर के आगे झील बनी हुई है यानी लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तेज है. उसके क्षेत्र को भी अधिक नुकसान हो रहा है. ये दोनों ग्लेशियर समान क्लाइमेटिक कंडीशन में हैं. उन्होंने बताया हिमालयन रीजन में 10,000 से अधिक ग्लेशियर मौजूद हैं. इन सभी ग्लेशियर के पिघलने की दर अलग-अलग है. ग्लेशियर के पिघलने के पीछे तमाम वजह जिम्मेदार होते हैं.
लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर से हजार्ड का खतरा: उनके अध्ययन में जो निष्कर्ष निकाल कर सामने आया है वो भविष्य के लिए एक बड़े खतरे के भी संकेत हैं. जिस ग्लेशियर के आगे झील बनी हुई है वो ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है. ऐसे में ग्लेशियर के आगे बनी झील का आकार भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है. ऐसे में ये ग्लेशियर झील भविष्य में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड समेत अन्य खतरों के प्रति आगाह कर रही है. हालांकि, जिस ग्लेशियर के आगे झील नहीं बनी है यानी लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं. जिससे ग्लेशियर हजार्ड के खतरे हो सकते हैं, लेकिन लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर से उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना ज्यादा खतरा लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर से है. लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर के संभावित खतरों को कम करने के लिए लगातार निगरानी करने की जरूरत है.
हिमालयी राज्यों में हजारों लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर: इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बावजूद भी जिस ग्लेशियर के आगे जिस ग्लेशियर के आगे प्रोग्लेशियल झील मौजूद है उस ग्लेशियर की पिघलने की रफ्तार तेज है. जिस ग्लेशियर के आगे ग्लेशियर झील नहीं है उस ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार, लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर के मुकाबले काफी कम है. हिमालयी राज्यों में तमाम ऐसे ग्लेशियर मौजूद हैं जिनके आगे झील बनी हुई है. ऐसे में भविष्य के संभावित खतरों से बचने के लिए अभी से ही इन सभी झीलों की निगरानी करने की जरूरत है.
लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर की मॉनिटरिंग जरूरी: इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बावजूद भी जिस ग्लेशियर के आगे जिस ग्लेशियर के आगे प्रोग्लेशियल झील मौजूद है उस ग्लेशियर की पिघलने की रफ्तार तेज है. जिस ग्लेशियर के आगे ग्लेशियर झील नहीं है उस ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार, लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर के मुकाबले काफी कम है. हिमालय राज्यों में मौजूद हजारों ग्लेशियरों में तमाम ऐसे ग्लेशियर हैं जिनके आगे झील बनी हुई है. ऐसे में भविष्य की संभावित खतरों से बचने के लिए इनकी मॉनिटरिंग जरूरी है.
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