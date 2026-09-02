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उत्तराखंड में भी नेपाल जैसा खतरा! भिलंगना घाटी के ग्लेशियरों ने बढ़ाई टेंशन, स्टडी में चौंकाने वाले फैक्ट्स आए सामने

पिघलते ग्लेशियरों ने टेंशन बढ़ाई ( Etv Bharat )