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धराली आपदा एक दुर्लभ गंभीर हाइड्रो-मौसमी घटना, नई स्टडी ने बताया फ्लैश फ्लड का असल कारण

ऊपरी इलाकों में दर्ज की गई हेवी रेन: वाडिया के टोला कैंप (प्राथमिक रिसर्च और फील्ड बेस कैंप) और ग्लेशियर बेस कैंप जैसे उच्च-ऊंचाई वाले ऑब्जर्वेटरी में 3 से 5 अगस्त के बीच लगातार ज्यादा बारिश दर्ज की गई. रिपोर्ट के अनुसार टोला कैंप पर 108.4 मिमी और ग्लेशियर बेस कैंप पर 88.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई.

3 से 5 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी: रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 5 अगस्त 2025 के बीच उत्तरकाशी जिले में बारिश हल्की से मध्यम दर्ज की गई. मौसम विभाग के मैनुअल रेन गेज और ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन डेटा में कहीं भी किसी अत्यधिक बारिश या क्लाउडबर्स्ट के संकेत नहीं मिले. यानी, जिले के निचले हिस्सों में उस स्तर की बारिश दर्ज नहीं हुई, जैसी आमतौर पर इतनी बड़ी बाढ़ के लिए वजह मानी जाती है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र की तस्वीर अलग थी.

आपदा में पूरा धराली बाजार खत्म हो गय था, ये 5 अगस्त 2025 की है. (फाइल फोटो) (Photo-Local Resident)

NCRE और ISRO जांच में दिखाई दिया था विनाश: रिपोर्ट में बताया गया कि धराली आपदा में वहां काफी नुकसान हुआ था. होटल, मकान, दुकान और सेब के बागान भी नष्ट हो गए थे. घटना के बाद एनआरएससी (National Remote Sensing Centre) और इसरो (Indian Space Research Organisation) की उपग्रह-आधारित जांच में धराली बस्ती का करीब पूरा विनाश दिखाई दिया. इस आपदा में कल्पेश्वर मंदिर मलबे के नीचे पूरी तरह दब गया और बाढ़ से बने मलबा-फैन का क्षेत्रफल करीब 2 लाख वर्ग मीटर तक फैल गया, जो पहले के आकार से करीब तीन गुना बताया गया है.

तीन जल धाराओं में बिगाड़ी स्थिति: वैज्ञानिकों के अनुसार, इलाके में हुए पक्के निर्माण, बस्तियों की स्थिति और नदी-धारा के पास बढ़ी मानवीय गतिविधियों ने इस नुकसान को और बढ़ाया था. वाडिया की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 5 अगस्त 2025 को धाराली में खेरा गाड (खीर गंगा) से आई तेज बाढ़ के बाद एक घंटे के भीतर ताल गाड और भेला गाड में भी अचानक बाढ़ आ गई. तीनों धाराएं अलग-अलग सब-जलग्रहणों (Sub catchments) से निकलती हैं, इसलिए इतने कम समय में इनका एक साथ प्रभावित होना खास तौर पर चिंताजनक माना गया है.

गंभीर हाइड्रो-मौसमी घटना: रिपोर्ट के अनुसार, ये घटना धराली-हर्षिल और सुक्खी के अलग-अलग वाटरशेड क्षेत्रों में करीब एक घंटे के भीतर आई बारिश से एक तरह की गंभीर हाइड्रो-मौसमी घटना बनी. आसान शब्दों में समझे तो Hydro-Meteorological event उन प्राकृतिक आपदाओं को कहा जाता है, जो जल चक्र और मौसम प्रणालियों के परस्पर प्रभाव से पैदा होती है. इसमें विनाशकारी बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल चक्रवात, सूखा और अत्यधिक भारी वर्षा शामिल है. इसी तरह की घटना के बाद धराली में फ्लैश फ्लड खेरागाड बेसिन (खीर गंगा) में आया, जिससे धराली बाजार का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था. इस आपदा में 6 लोगों की मौत हुई थी और 68 लोग लापता बताए गए थे, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया. यानी सरकार ने उन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया था.

धराली आपदा एक दुर्लभ गंभीर हाइड्रो-मौसमी घटना, नई स्टडी ने बताया फ्लैश फ्लड का असल कारण (नVIDEO-ETV Bharat)

दरअसल, वाडिया के वैज्ञानिक डॉ. मनीष मेहता ने धराली आपदा आने के असल वजहों पर अध्ययन किया है. जिसकी रिपोर्ट Plausible causes and documented evidence of the debris flow near Dharali 10 मई 2026 को पब्लिश हुई है.

देहरादून: उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड को लेकर नया शोध सामने आया है. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट बताती है कि इस आपदा के पीछे सिर्फ एक छोटी, तेज बारिश नहीं, बल्कि ऊपरी कैचमेंट में कई दिनों तक लगातार चले बारिश का दौरा, बर्फ पिघलना, भूस्खलन से आए मलबे और संकरी घाटी में पानी के रुकने के बाद अचानक टूटी झील जैसी घटनाओं को धराली आपदा के लिए जिम्मेदारी माना जा रहा है.

धराली आपदा में सब कुछ खत्म हो गया था. (फाइल फोटो) (Photo-Local Resident)

इलाके की भू-आकृति आपदा की वजह बनी: वैज्ञानिकों ने इसे इस बात का संकेत माना है कि ऊपरी कैचमेंट में लगातार पानी गिर रहा था, जबकि निचले हिस्सों में वैसी तीव्र बारिश दर्ज नहीं हुई. वैज्ञानिकों ने धराली और उसके आसपास के इलाके की भू-आकृति को इस आपदा के लिए महत्वपूर्ण माना है.

रिपोर्ट में बताया गया कि धाराली बाजार समुद्र तल से करीब 2,537 मीटर की ऊंचाई पर है. वहीं, पुराने धराली गांव का हिस्सा अपेक्षाकृत ऊंचे भू-भाग पर है, जो नदी तल से करीब 150 मीटर ऊपर स्थित है. इसके उलट, नया बसाव पुराने बाढ़-जनित पंखे यानी ऑल्यूवियल फैन (Alluvial Fan) पर फैल गया, जिसका क्षेत्र करीब 60 हजार वर्ग मीटर बताया गया है. ऑल्यूवियल फैन पहले की बड़ी बाढ़ों और मलबा प्रवाहों से बना था. इसका मतलब है कि नया निर्माण उसी इलाके में बढ़ा जहां पहले से बाढ़ और मलबा आने का इतिहास रहा है.

आपदा से पहले का धराली (फाइल फोटो) (Photo-Local Resident)

Alluvial Fan आसान शब्दों में: जब एक तेज ढलान वाली पहाड़ी नदी या धारा अचानक समतल मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, तो उसकी गति और बहाव की क्षमता कम हो जाती है. इसके परिणामस्वरूप, नदी अपने साथ लाई गई मिट्टी, रेत और पत्थरों (अवसादों) को एक त्रिकोणीय, पंखे के आकार में फैला देती है या जमा कर देती है। इसे जलोढ़ पंखा (Alluvial Fan) कहा जाता है.

नया बसाव अधिक संवेदनशील: वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि पुराने बसाव की तुलना में नया बसाव अधिक संवेदनशील था. अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि खीर गाड (खीर गंगा), ताल गाड और भेला गाड के ऊपरी हिस्सों में पुरानी और नई हिमोढ़ (Moraine) यानी हिमनद-जनित मलबा (Glacial debris) मौजूद हैं. ये ढलान बहुत खड़ी हैं और वहां ढीला, असंगठित मलबा काफी मात्रा में है. करीब 3,500 से 4,500 मीटर की ऊंचाई के बीच के हिस्सों में ऐसी ढलानें हैं, जहां बारिश के दौरान मलबा आसानी से खिसक सकता है.

धराली आपदा (ETV Bharat)

हिमनद-जनित मलबा (Glacial debris) चट्टानों, मिट्टी, और तलछट का वह मिश्रण है जो हिमनदों (ग्लेशियर) द्वारा टूट-फूट, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं के माध्यम से बहाकर लाया जाता है. जब यह मलबा हिमनदों के पिघलने से इकट्ठा होता है, तो इसे 'हिमोढ़' (Moraine) कहा जाता है.

बारिश और बर्फ पिघलने की प्रक्रिया ने जल प्रवाह बढ़ाया: एक्सपर्ट का कहना है कि ऊंचाई वाले हिस्सों में साल भर बर्फ और हिमपात जमा रहता है, जो गर्मियों में पिघलता है. बारिश और बर्फ पिघलने की प्रक्रिया ने जल प्रवाह बढ़ाया और ढीले मलबे को नीचे की ओर धकेला. इसी से कणों, पत्थरों और पानी का मिश्रण बनकर तेज मलबा-युक्त बाढ़ नीचे की ओर बढ़ी. ऐसे में धराली आपदा का मुख्य कारण कोई बड़ी ग्लेशियर झील टूटने से नहीं हुआ था.

वाडिया के वैज्ञानिक डॉ मनीष मेहता की नई स्टडी हाल ही में पब्लिश हुई. (@डॉ मनीष मेहता)

धराली की घाटी में प्रोग्लेशियल या मोरेन-बंधित झील नहीं मिली: सेटेलाइट मैप और अन्य उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा के आधार पर शोधकर्ताओं ने कहा है कि प्रभावित घाटियों में कोई बड़ी प्रोग्लेशियल या मोरेन-बंधित झील नहीं मिली. वहा केवल छोटे-छोटे सुप्रा ग्लेशियर तालाब और सीमित पिघले पानी का जमाव दिखा, जिनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वे इतनी बड़ी बाढ़ पैदा कर सकें. कुल मिलाकर स्थानीय क्लाउडबर्स्ट और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इस बाढ़ की मुख्य वजह नहीं थी. इस बाढ़ की वजह ऊपरी कैचमेंट में लगातार बारिश, ढालों का कमजोर होना, मलबे का सक्रिय होना और संकरी घाटियों में पानी का रुकना पाया गया है.

डॉ मनीष मेहता के शोध में आपदा के कई कारणों को स्पष्ट तौर पर बताया गया है. (@डॉ मनीष मेहता)

धराली आपदा पर पहले भी कई शोध हो चुके है. (@डॉ मनीष मेहता)

Static Pressure अचानक से डायनेमिक दबाव में बदला: रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक बारिश होने से ऊपरी कैचमेंट में पानी धीरे-धीरे मलबे और अस्थिर ढलानों को काटते हुए अपने साथ नीचे लाया. रास्ते में संकरी घाटियां होने से कई जगह पानी और मलबा रुकता गया, जिससे छोटे-छोटे अवरोध बने. जब ये अवरोध टूटे तो जमा पानी अचानक तेज दबाव और गति के साथ नीचे की ओर बहता चला गया. यानी जमा पानी का स्थैतिक दबाव (Static Pressure) अचानक डायनेमिक दबाव में बदल गया.

इसी परिवर्तन ने फ्लो को बहुत तेज और शक्तिशाली बना दिया, जिसके चलते धराली, हर्षिल और आसपास के हिस्सों में भारी नुकसान हुआ और भागीरथी नदी भी कुछ समय के लिए आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गई, जिससे ऊपर अस्थायी झील जैसी स्थिति बनी.

धाराली आपदा (फाइल फोटो) (Photo-Local Resident)

इस इलाके में पहले ही भी ऐसी कई घटनाएं हुई: रिपोर्ट के अनुसार धराली क्षेत्र में फ्लैश फ्लड कोई नई बात नहीं है. काली केदार मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक और स्थानीय संकेत बताते हैं कि ये इलाका पहले भी ऐसी घटनाएं देख चुका है. साल 1866 की एक पुरानी तस्वीर और 2023 की तस्वीर की तुलना से मंदिर के आसपास मलबा बढ़ने के संकेत मिलते हैं.

2013 की केदारनाथ आपदा से भी नहीं लिया सबक: साल 1945 के अभिलेखों में भी मंदिर के प्रवेश द्वार के जमीन से काफी नीचे होने का उल्लेख है. इसके साथ ही साल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद भी धराली में बड़ी मात्रा में मलबा आया था, लेकिन बस्तियों को अधिक सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के बजाय नदी किनारों पर रिटेनिंग वॉल्स और होटल-रिसॉर्ट जैसी संरचनाएं बढ़ती गईं.

प्राकृतिक जल धाराओं के रास्ते विकास बनता है बाधा: वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विकास प्राकृतिक जल धाराओं के रास्ते में बाधा बनता है और खतरे को बढ़ाता है. धराली-हर्षिल आपदा एक अकेली घटना नहीं, बल्कि कई प्राकृतिक और मानवीय कारणों के मिलकर काम करने का परिणाम था.

ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बदलता मौसम, बारिश का ऊंचाई के साथ केंद्रित होना, हिमनदों का पीछे हटना, पर्माफ्रॉस्ट (पृथ्वी की वह मिट्टी, बजरी या चट्टान है जो लगातार कम से कम दो वर्षों से 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर जमी हुई है) का कमजोर होना, मोरेन मलबे की अधिकता और नदी-धाराओं में निर्माण, इन सभी में मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ाया था.

ऐसे में नदी किनारे की सबसे निचली भराव-भूमियों और अल्लुवियल फैन पर किसी भी प्रकार का नागरिक निर्माण नहीं होना चाहिए. ऐसे क्षेत्रों में निर्माण पर पूरी तरह रोक या बहुत सख्त पर्यावरणीय जांच की जरूरत है. वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्षेत्र कृषि उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हैं, लेकिन होटल, सड़क या अन्य स्थायी निर्माण के लिए ठीक नहीं है.

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