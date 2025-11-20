ETV Bharat / bharat

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जॉन ने देखा ताजमहल; 40 देशों के VVIP ने भी किया दीदार

आगरा पहुंचने के बाद ताजमहल की खूबसूरती में सभी खो गए. कहा, ताजमहल अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए दुनिया में मशहूर है.

Etv Bharat
आगरा के ताजमहल को देखने के लिए अपने दोस्त संग पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जॉन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 2:46 PM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार गुरुवार सुबह 40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथि ने किया. ये विशिष्ट अतिथि इन देशों के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश हैं, जो नई दिल्ली में 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होने के लिए आए हैं. दोपहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप यानी जूनियर ट्रंप ने भी ताज का दीदार किया.

आगरा पहुंचने के बाद ताजमहल की खूबसूरती में सभी खो गए. उन्होंने कहा, ताजमहल अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए दुनिया में मशहूर है. जिसे एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की इच्छा रहती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप यानी जूनियर ट्रंप अपने दोस्तों के साथ गुरुवार दोपहर आगरा पहुंचे. जूनियर ट्रंप ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल का दीदार किया.

सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सोसाइटी की ओर से नई दिल्ली में 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजित की जा रही है. जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. नई दिल्ली से गुरुवार सुबह दस बजे 4 लग्जरी बसों से सभी आगरा आए. रॉयल गेट से ताजमहल की खूबसूरती देखकर सभी उसमें खो गए.

40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथियों ने ताजमहल में रॉयल गेट पर खूब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई. अपने मोबाइल में ताजमहल को कैद किया. इसके बाद सेंट्रल टैंक और डायना सीट पर बैठ कर फोटोग्राफी कराई. ताजमहल के इतिहास, उसकी पच्चीकारी, मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी जानी. हर एंगल से ताजमहल देखा. इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि ने एएसआई से ताजमहल के संरक्षण के बारे में जानकारी ली.

एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे जूनियर ट्रंप गुरुवार दोपहर करीब दो बजे विशेष विमान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे. जहां से सुरक्षा दल के साए में जूनियर ट्रंप और उनके दोस्त वीआईपी रूट से शिल्पग्राम पार्किंग के पास एक फाइव स्टार होटल पहुंचे.

लंच के बाद जूनियर ट्रंप और उनके दोस्तों ने ताजमहल देखा. उदयपुर में होने वाली शाही शादी में सम्मिलित होने के लिए जूनियर ट्रंप भारत आए हैं. राजस्थान के उदयपुर में जूनियर ट्रंप 3 दिन रुकेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी 2020 को आगरा अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर के साथ आए थे. एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक 14 किलोमीटर के मार्ग पर उनका भव्य स्वागत हुआ था. ताजमहल में उन्होंने फोटो सेशन कराया था. इसके बाद विजिटर बुक में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था- इमारत भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है.

आगरा में आने वाले वीवीआईपी गेस्ट को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाओ और सफाई अभियान चलाया. जिसमें नगर निगम की टीम ने वीवीआईपी रूट से आवारा कुत्ते और गोवंश को पकड़ने का काम किया. गुरुवार सुबह से वीवीआईपी रूट पर नगर निगम की टीम सक्रिय रही.

ये भी पढ़ेंः आगरा में भी चलेंगे पिंक ऑटो, यूपी का चौथा शहर होगा, जानिए महिलाओं के लिए क्यों हैं बेहद उपयोगी

Last Updated : November 20, 2025 at 5:27 PM IST

TAGGED:

AGRA NEWS
US PRESIDENT DONALD TRUMP SON
TRUMP SON DONALD JOHN TRUMP
VVIP IN AGRA TAJ MAHAL
AGRA TAJ MAHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.