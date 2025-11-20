ETV Bharat / bharat

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जॉन ने देखा ताजमहल; 40 देशों के VVIP ने भी किया दीदार

आगरा के ताजमहल को देखने के लिए अपने दोस्त संग पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जॉन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार गुरुवार सुबह 40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथि ने किया. ये विशिष्ट अतिथि इन देशों के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश हैं, जो नई दिल्ली में 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होने के लिए आए हैं. दोपहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप यानी जूनियर ट्रंप ने भी ताज का दीदार किया.

आगरा पहुंचने के बाद ताजमहल की खूबसूरती में सभी खो गए. उन्होंने कहा, ताजमहल अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए दुनिया में मशहूर है. जिसे एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की इच्छा रहती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप यानी जूनियर ट्रंप अपने दोस्तों के साथ गुरुवार दोपहर आगरा पहुंचे. जूनियर ट्रंप ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल का दीदार किया.

सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सोसाइटी की ओर से नई दिल्ली में 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजित की जा रही है. जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. नई दिल्ली से गुरुवार सुबह दस बजे 4 लग्जरी बसों से सभी आगरा आए. रॉयल गेट से ताजमहल की खूबसूरती देखकर सभी उसमें खो गए.

40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथियों ने ताजमहल में रॉयल गेट पर खूब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई. अपने मोबाइल में ताजमहल को कैद किया. इसके बाद सेंट्रल टैंक और डायना सीट पर बैठ कर फोटोग्राफी कराई. ताजमहल के इतिहास, उसकी पच्चीकारी, मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी जानी. हर एंगल से ताजमहल देखा. इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि ने एएसआई से ताजमहल के संरक्षण के बारे में जानकारी ली.

एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे जूनियर ट्रंप गुरुवार दोपहर करीब दो बजे विशेष विमान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे. जहां से सुरक्षा दल के साए में जूनियर ट्रंप और उनके दोस्त वीआईपी रूट से शिल्पग्राम पार्किंग के पास एक फाइव स्टार होटल पहुंचे.