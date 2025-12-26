ETV Bharat / bharat

वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम में पहले BJP मेयर चुने गए, चार दशक के वामपंथी शासन का अंत

वीवी राजेश ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: भारतीय जनता पार्टी के नेता वीवी राजेश शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन (तिरुवनंतपुरम नगर निगम) के मेयर चुने गए. इसके साथ ही चार दशक के वामपंथी शासन का अंत हो गया. भाजपा ने 101 वार्ड में से 50 वार्ड में जीत हासिल की है. यह केरल में किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी पहली जीत है. शुक्रवार को मेयर के चुनाव में राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक इंडिपेंडेंट काउंसलर का सपोर्ट भी शामिल था. एलडीएफ के पी शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि यूडीएफ उम्मीदवार के एस सबरीनाथन को 19 वोट मिले, जिनमें से दो बाद में अमान्य घोषित कर दिए गए. राजेश को राज्य की राजधानी का मेयर चुने जाने के मौके पर तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन ऑफिस में मौजूद भाजपा के सीनियर नेताओं में राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष के सुरेंद्रन शामिल रहे. राजेश ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर पद की शपथ ली. भाजपा ने लगभग चार दशक के वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) शासन के बाद कॉर्पोरेशन पर कब्जा कर लिया. कोल्लम कॉर्पोरेशन में, यूडीएफ के एके हफीज मेयर चुने गए, जबकि कोच्चि कॉर्पोरेशन में, यूडीएफ पार्षद वी के मिनिमोल, जो चार बार के पार्षद थे, मेयर चुने गए.