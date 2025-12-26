ETV Bharat / bharat

वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम में पहले BJP मेयर चुने गए, चार दशक के वामपंथी शासन का अंत

वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम में पहले भाजपा मेयर चुने गए. इसके साथ ही चार दशक के वामपंथी शासन का अंत हो गया.

vv-rajesh-elected-as-first-bjp-mayor-in-kerala-bjp
वीवी राजेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: भारतीय जनता पार्टी के नेता वीवी राजेश शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन (तिरुवनंतपुरम नगर निगम) के मेयर चुने गए. इसके साथ ही चार दशक के वामपंथी शासन का अंत हो गया.

भाजपा ने 101 वार्ड में से 50 वार्ड में जीत हासिल की है. यह केरल में किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी पहली जीत है. शुक्रवार को मेयर के चुनाव में राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक इंडिपेंडेंट काउंसलर का सपोर्ट भी शामिल था.

एलडीएफ के पी शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि यूडीएफ उम्मीदवार के एस सबरीनाथन को 19 वोट मिले, जिनमें से दो बाद में अमान्य घोषित कर दिए गए. राजेश को राज्य की राजधानी का मेयर चुने जाने के मौके पर तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन ऑफिस में मौजूद भाजपा के सीनियर नेताओं में राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष के सुरेंद्रन शामिल रहे.

राजेश ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर पद की शपथ ली. भाजपा ने लगभग चार दशक के वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) शासन के बाद कॉर्पोरेशन पर कब्जा कर लिया. कोल्लम कॉर्पोरेशन में, यूडीएफ के एके हफीज मेयर चुने गए, जबकि कोच्चि कॉर्पोरेशन में, यूडीएफ पार्षद वी के मिनिमोल, जो चार बार के पार्षद थे, मेयर चुने गए.

त्रिशूर कॉर्पोरेशन में, यूडीएफ के डॉ. निजी जस्टिन मेयर चुने गए. एक और पार्षद, लाली जेम्स ने नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं के रिश्वत लेने के बाद उन्हें पद नहीं दिया गया. कोझिकोड कॉर्पोरेशन में, एलडीएफ ने अधिकांश वार्ड जीते, जबकि कन्नूर कॉर्पोरेशन में, यूडीएफ उम्मीदवार पी इंदिरा का मेयर चुना जाना तय माना जा रहा है. राज्य के छह नगर निगमों में से, यूडीएफ ने चार जीते, जबकि एलडीएफ और बीजेपी ने एक-एक जीता.

पाला नगरपालिका में एक और मील का पत्थर दर्ज किया गया, जहां 21 वर्षीय दीया बीनू पुलिक्कंकंदम को यूडीएफ समर्थन से अध्यक्ष चुना गया, जिससे वह केरल की सबसे कम उम्र की नगरपालिका अध्यक्ष बन गईं.

दीया ने अपने पिता बीनू और चाचा बीजू के साथ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और जीता. बाद में उन्होंने UDF को समर्थन दिया, जिसके कारण पाला में केरल कांग्रेस (मणि) का शासन समाप्त हो गया, जो इसका पारंपरिक गढ़ माना जाता है. तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के अलावा, भाजपा ने त्रिपुनिथुरा और पलक्कड़ की नगर पालिकाओं में भी जीत हासिल की.

ये भी पढ़ें: बेरोजगार महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक मदद दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन

TAGGED:

VV RAJESH BJP MAYOR IN KERALA
THIRUVANANTHAPURAM CORPORATION
BJP STATE PRESIDENT K SURENDRAN
LDF IN KERALA
VV RAJESH BJP MAYOR IN KERALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.