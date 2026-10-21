ऐतिहासिक 'सेंगोल' बनाने वाले जौहरी वुम्मिदी एथिराज का निधन, पीएम मोदी ने शोक जताया
चेन्नई के वुम्मिदी एथिराज ने साल 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 'सेंगोल' भेंट किया था.
Published : October 21, 2026 at 8:49 PM IST
चेन्नई: ऐतिहासिक 'सेंगोल' (Sengol) राजदंड को डिजाइन करने वाले प्रसिद्ध जौहरी वुम्मिदी एथिराज (Vummidi Ethiraj) का बुधवार को चेन्नई में निधन हो गया. वह 99 साल के थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया.
एथिराज ने साल 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये 'सेंगोल' भेंट किया था. वह 'वुम्मिदी बंगारू ज्वैलर्स' परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे.
एथिराज के पार्थिव शरीर को चेन्नई के राजा अन्नामलाईपुरम में ग्रीनवेज रोड पर उनके घर पर आम लोगों के लिए श्रद्धांजलि के लिए रखा गया था. ज्वेलरी की दुकानों के मालिकों, अलग-अलग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, राजनीतिक हस्तियों, आम लोगों और उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. शाम को चेन्नई के बेसेंट नगर इलेक्ट्रिक श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.
पीएम मोदी ने एथिराज के निधन पर शोक जताया
पीएम मोदी ने एथिराज के निधन पर शोक व्यक्त किया. एक्स पोस्ट में एक शोक संदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "थिरु वुम्मिदी एतिराज जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. तमिलनाडु के एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपे गए ऐतिहासिक सेंगोल को तैयार करने में उनके प्रयासों के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा."
पीएम मोदी ने लिखा, "वर्षों बाद, 2023 में, यह हमारी सरकार थी जिसे नए संसद भवन में सेंगोल को गौरव का स्थान देने का सम्मान मिला. उस दौरान, मुझे थिरु वुम्मिदी एतिराज जी से मिलने और हमारे राष्ट्र एवं संस्कृति के लिए उन्होंने जो किया उसके प्रति आभार व्यक्त करने का सौभाग्य मिला था. उनका जीवन और शिल्प कौशल भारत की गौरवशाली परंपराओं और हमारी राष्ट्रीय यात्रा के बीच एक उल्लेखनीय जुड़ाव का प्रतीक है. मैं उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."
Deeply saddened by the passing of Thiru Vummidi Ethiraj Ji. Hailing from a distinguished family based in Tamil Nadu, he will always be remembered for his efforts in crafting the historic Sengol that was presented to Former Prime Minister Nehru. Many years later, in 2023, it was our Government which had the honour of giving the Sengol a place of pride in the new Parliament building. During that time, I had the honour of meeting Thiru Vummidi Ethiraj Ji and expressing gratitude for what he has done for our nation and culture. His life and craftsmanship represent a remarkable connection between India's glorious traditions and our national journey. My heartfelt condolences to his family and admirers. Om Shanti. திரு உம்மிடி எத்திராஜ் அவர்களின் மறைவை அறிந்து மிகவும் வேதனையடைந்தேன். தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்திலிருந்து வந்த இவர், முன்னாள் பிரதமர் நேருவுக்கு வழங்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோலை வடிவமைத்தமைக்காக என்றும் நினைவுகூரப்படுவார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு, 2023-ல், புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டடத்தில் அந்த செங்கோலுக்கு உரிய கௌரவத்தை வழங்கி சிறப்பிக்கும் வாய்ப்பு எங்கள் அரசுக்கு கிடைத்தது. அப்போது திரு உம்மிடி எத்திராஜ் அவர்களை சந்தித்து, நமது நாட்டிற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக நன்றி தெரிவிக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்தது. அவரது வாழ்க்கையும், கலைத்திறனும், இந்தியாவின் பெருமைமிக்க வளமான பாரம்பரியத்திற்கும் நமது நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்திற்கும் இடையிலான போற்றத்தக்க தொடர்பை பிரதிபலிக்கின்றன. அவரது குடும்பத்தினருக்கும், ஆதரவாளர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி.— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2026
वुम्मिदी एथिराज कौन थे?
'वुम्मिदी बंगारू ज्वैलर्स' की शुरुआत साल 1900 में चेन्नई में हुई थी. भारत के सबसे मशहूर ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक होने के नाते, यह बिजनेस 125 वर्षों से चल रहा है. वुम्मिदी एथिराज इसी परिवार से थे. उन्होंने 22 साल की उम्र में एक ज्वेलरी कारीगर के तौर पर अपना पेशेवर करियर शुरू किया था.
1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली. उस समय, एथिराज ने ऐतिहासिक, सोने की परत चढ़ा 'सेंगोल' डिजाइन किया था, जो आजाद भारत में सत्ता के परिवर्तन का प्रतीक था. यह 'सेंगोल' बाद में जवाहरलाल नेहरू को तोहफे में दिया गया, जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला था.
दशकों बाद, 2023 में, नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वुम्मिदी एथिराज को सम्मानित किया – जिन्होंने 'सेंगोल' डिजाइन किया था. इस तरह उनके इस योगदान को सराहा गया.
एथिराज ने चेन्नई ज्वैलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया था और उन्होंने दार्शनिक रामानुज पर किताबें लिखी थीं.
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