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ऐतिहासिक 'सेंगोल' बनाने वाले जौहरी वुम्मिदी एथिराज का निधन, पीएम मोदी ने शोक जताया

चेन्नई के वुम्मिदी एथिराज ने साल 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 'सेंगोल' भेंट किया था.

Vummidi Ethiraj craftsman behind historic Sengol passes away in chennai, PM Modi condolences
2023 में, वुम्मिदी एथिराज को सम्मानित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (X / @narendramodi)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2026 at 8:49 PM IST

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चेन्नई: ऐतिहासिक 'सेंगोल' (Sengol) राजदंड को डिजाइन करने वाले प्रसिद्ध जौहरी वुम्मिदी एथिराज (Vummidi Ethiraj) का बुधवार को चेन्नई में निधन हो गया. वह 99 साल के थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया.

एथिराज ने साल 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये 'सेंगोल' भेंट किया था. वह 'वुम्मिदी बंगारू ज्वैलर्स' परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे.

एथिराज के पार्थिव शरीर को चेन्नई के राजा अन्नामलाईपुरम में ग्रीनवेज रोड पर उनके घर पर आम लोगों के लिए श्रद्धांजलि के लिए रखा गया था. ज्वेलरी की दुकानों के मालिकों, अलग-अलग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, राजनीतिक हस्तियों, आम लोगों और उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. शाम को चेन्नई के बेसेंट नगर इलेक्ट्रिक श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.

पीएम मोदी ने एथिराज के निधन पर शोक जताया
पीएम मोदी ने एथिराज के निधन पर शोक व्यक्त किया. एक्स पोस्ट में एक शोक संदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "थिरु वुम्मिदी एतिराज जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. तमिलनाडु के एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपे गए ऐतिहासिक सेंगोल को तैयार करने में उनके प्रयासों के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा."

पीएम मोदी ने लिखा, "वर्षों बाद, 2023 में, यह हमारी सरकार थी जिसे नए संसद भवन में सेंगोल को गौरव का स्थान देने का सम्मान मिला. उस दौरान, मुझे थिरु वुम्मिदी एतिराज जी से मिलने और हमारे राष्ट्र एवं संस्कृति के लिए उन्होंने जो किया उसके प्रति आभार व्यक्त करने का सौभाग्य मिला था. उनका जीवन और शिल्प कौशल भारत की गौरवशाली परंपराओं और हमारी राष्ट्रीय यात्रा के बीच एक उल्लेखनीय जुड़ाव का प्रतीक है. मैं उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."

वुम्मिदी एथिराज कौन थे?
'वुम्मिदी बंगारू ज्वैलर्स' की शुरुआत साल 1900 में चेन्नई में हुई थी. भारत के सबसे मशहूर ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक होने के नाते, यह बिजनेस 125 वर्षों से चल रहा है. वुम्मिदी एथिराज इसी परिवार से थे. उन्होंने 22 साल की उम्र में एक ज्वेलरी कारीगर के तौर पर अपना पेशेवर करियर शुरू किया था.

1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली. उस समय, एथिराज ने ऐतिहासिक, सोने की परत चढ़ा 'सेंगोल' डिजाइन किया था, जो आजाद भारत में सत्ता के परिवर्तन का प्रतीक था. यह 'सेंगोल' बाद में जवाहरलाल नेहरू को तोहफे में दिया गया, जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला था.

दशकों बाद, 2023 में, नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वुम्मिदी एथिराज को सम्मानित किया – जिन्होंने 'सेंगोल' डिजाइन किया था. इस तरह उनके इस योगदान को सराहा गया.

एथिराज ने चेन्नई ज्वैलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया था और उन्होंने दार्शनिक रामानुज पर किताबें लिखी थीं.

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SENGOL CRAFTSMAN VUMMIDI ETHIRAJ
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