घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग आज, 2.50 लाख से ज्यादा मतदाता तय करेंगे 13 प्रत्याशियों की किस्मत

रांचीः घाटशिला उपचुनाव के लिए आज मतदान है. मैदान में कुल 13 प्रत्याशी हैं. 2.50 लाख से ज्यादा मतदाता इनकी किस्मत तय करेंगे. निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है. सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है.

घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग के लिए कुल 3 सौ पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. जिन पर कुल 2 लाख 56 हजार 352 मतदाता वोट करेंगे. मतदान की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है. इस बार भी पुरुष वोटरों की अपेक्षा महिला वोटरों की संख्या अधिक है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

घाटशिला विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 25 हजार 114 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 31 हजारी 235 है. वहीं दिव्यांग वोटरों की संख्या 2 हजार 738 है. 3 ट्रांसजेंडर वोटर है.

चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है. मतदान केंद्रों पर वोटरों की सुविधा का भी खास ध्यान रखा गया है. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षाबलों की नियुक्ति की गई है.