घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग आज, 2.50 लाख से ज्यादा मतदाता तय करेंगे 13 प्रत्याशियों की किस्मत
घाटशिला उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं. सुरक्षा व्यापक इंतजाम हैं.
Published : November 11, 2025 at 6:37 AM IST
रांचीः घाटशिला उपचुनाव के लिए आज मतदान है. मैदान में कुल 13 प्रत्याशी हैं. 2.50 लाख से ज्यादा मतदाता इनकी किस्मत तय करेंगे. निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है. सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है.
घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग के लिए कुल 3 सौ पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. जिन पर कुल 2 लाख 56 हजार 352 मतदाता वोट करेंगे. मतदान की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है. इस बार भी पुरुष वोटरों की अपेक्षा महिला वोटरों की संख्या अधिक है.
घाटशिला विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 25 हजार 114 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 31 हजारी 235 है. वहीं दिव्यांग वोटरों की संख्या 2 हजार 738 है. 3 ट्रांसजेंडर वोटर है.
चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है. मतदान केंद्रों पर वोटरों की सुविधा का भी खास ध्यान रखा गया है. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षाबलों की नियुक्ति की गई है.
बता दें कि घाटशिला उपचुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं. मुख्य मुकाबला बीजेपी के बाबूलाल सोरेन और जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन के बीच है. बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं. जबकि सोमेश चंद्र सोरेन दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पूत्र हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को हराया था. उनके असामयिक निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है.
