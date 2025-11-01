ETV Bharat / bharat

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण के पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है. पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों के लिए इस चरण में वोट डाले जाने हैं. पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार लोगों की नजर बनी हुई है. 2020 विधानसभा चुनाव में इन तीनों क्षेत्र में एनडीए का पलड़ा भारी था.

पहले चरण की वोटिंग: पहले चरण में जिन 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं, उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी.

पहले चरण में कौन किस सीट पर मजबूत (Etv Bharat)

दरभंगा में NDA का बोलबाला: दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं. 2020 में इनमें से एनडीए ने 9 सीटों पर तो महागठबंधन को केवल एक सीट पर संतोष करना पड़ा. जदयू को कुशेश्वरस्थान, बहादुरपुर, बेनीपुर जबकि बीजेपी को दरभंगा, हायाघाट, केवटी और जाले सीट पर जीत हासिल हुई. वहीं वीआईपी को गौरा बौराम, अलीनगर पर जीत मिली. बाद में दोनों सीट के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए.

समस्तीपुर में दोनों गठबंधन बराबर: समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए और महागठबंधन को 5-5 सीटों पर जीत मिली थी. जदयू को कल्याणपुर, वारिसनगर, सरायरंजन, बीजेपी को रोसड़ा और मोहिउद्दीननगर में और राजद को उजियारपुर, मोरवा और समस्तीपुर के साथ हसनपुर में भी जीत मिली थी. वहीं सीपीएम ने विभूतिपुर पर कब्जा किया.

कई सीटों पर रहेगी नजर: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दरभंगा प्रमंडल के दो जिलों दरभंगा एवं समस्तीपुर में वोटिंग होगी. इन दो जिलों में 20 विधानसभा के क्षेत्र हैं. 2020 विधानसभा चुनाव में इन सीटों में 14 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी. इन दोनों जिला में कई ऐसी विधानसभा की सीट है जो हाई प्रोफाइल सीट के रूप में जाना जाता है.

"दरभंगा की चार सीट इस बार के चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है. समस्तीपुर में भी दो सीट पर सबकी नजर रहेगी. दरभंगा की जाले सीट पर नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने ललित नारायण मिश्र के पोते ऋषि मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं अलीनगर सीट पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से यह सीट अपने आप हाई प्रोफाइल हो गई है. इस सीट पर राजद ने विनोद मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है."— रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

रवि उपाध्याय कहते हैं कि दरभंगा शहरी सीट से बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी चुनाव लड़ रहे हैं. उनके मुकाबले जन सुराज ने पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा और मुकेश साहनी की पार्टी ने उमेश साहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है. बहादुरपुर से बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले राजद ने लालू यादव की करीबी भोला यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है. इन सभी सीटों पर सबकी नजर है.

समस्तीपुर की 2 सीट पर नजर: समस्तीपुर जिले की दो विधानसभा की सीट पर इस बार सबकी नजर होगी. सरायरंजन सीट से बिहार सरकार के मंत्री और जदयू की कद्दावर नेता विजय चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं. विजय चौधरी के खिलाफ राजद ने अरविंद साहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है. राजद ने तो उजियारपुर सीट से राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता चुनावी मैदान में हैं. आलोक मेहता के खिलाफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रशांत कुमार पंकज को अपना उम्मीदवार बनाया है. इन दोनों सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला है.

रवि उपाध्याय का कहना है कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद मल्लाह वोटरों का झुकाव महागठबंधन की तरफ हुआ है. इसलिए विजय चौधरी की लड़ाई इस बार मुश्किल होती दिखाई दे रही है. लेकिन ओवरऑल अगर दरभंगा और समस्तीपुर के चुनाव को देखें तो पलड़ा एनडीए का भारी होगा. इसका कारण यह है कि बिहार सरकार के चार मंत्री संजय सरावगी, विजय चौधरी, जीवेश मिश्रा और मदन सहनी चुनावी मैदान में हैं. महिला वोटर नीतीश कुमार की चुप्पी समर्थक हैं, और इस बार भी महिला वोटरों का झुकाव एनडीए की तरफ दिख रहा है, जिसका लाभ एनडीए को होता दिख रहा है.

मधेपुरा में कांटे की टक्कर: मधेपुरा जिले में चार विधानसभा की सीटें हैं. जिनमें दो सीट एनडीए के पास और दो महागठबंधन के पास है. जदयू के पास आलमनगर और बिहारीगंज सीट है, जबकि राजद के पास सिंहेश्वर और मधेपुरा की सीट है. मधेपुरा में यादव वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सहरसा में किसका दबदबा: सहरसा जिले में चार विधानसभा की सीटें हैं. तीन पर एनडीए का कब्जा है और एक सीट महागठबंधन के पास है. बीजेपी के पास सहरसा और जदयू के पास सोनबरसा (एससी) और महिषी की सीट है, जबकि राजद के पास सिमरी बख्तियारपुर की सीट है.

कोसी में कांटे की टक्कर: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि कोसी के दो जिलों सहरसा और मधेपुरा में पहले चरण का मतदान है. इन दोनों जिलों के आठ सीटों में 2020 में 5 सीट पर एनडीए की तो तीन सीट पर महागठबंधन की जीत हुई थी. इस विधानसभा चुनाव में तीन सीट सबकी नजर होगी. आलमनगर से पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव जदयू से फिर से मैदान में हैं, उनके खिलाफ वीआईपी ने नवीन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है.

"मधेपुरा सीट से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके खिलाफ जदयू ने कविता कुमारी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है. सहरसा सीट से आलोक रंजन झा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं. उनके खिलाफ महागठबंधन ने आई.पी. गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है. इन तीनों सीटों पर सबकी नजर होगी. सुनील पांडेय का मानना है कि सहरसा और आलमनगर सीट पर फिर से एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है वहीं मधेपुरा सीट पर चंद्रशेखर को इसलिए भी परेशानी हो सकती है क्योंकि शरद यादव का इस इलाके में एक समय में प्रभाव था और उनका बेटा इस बार राजद से नाराज चल रहा है."— सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार