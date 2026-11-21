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लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू, कड़ाके की ठंड के बीच दिखा उत्साह

मतदान केंद्र के बाहर वोट डालने के बाद उंगली पर स्याही दिखाती महिलाएं ( Etv Bharat )

श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार को कड़ाके की ठंड और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया. साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में यह पहला स्थानीय निकाय चुनाव है. इससे पहले नवंबर 2018 में ये चुनाव हुए थे. प्रशासन ने मतदान में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.

अधिकारियों के अनुसार, सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सुबह से दिख रही यह भीड़ लोगों के उत्साह और मजबूत लोकतांत्रिक भावना को दर्शाती है. बयान में यह भी कहा गया कि लोग जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.