लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू, कड़ाके की ठंड के बीच दिखा उत्साह
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहले पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा और ठंड के बीच मतदान शुरू.
Published : November 21, 2026 at 12:33 PM IST
श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार को कड़ाके की ठंड और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया. साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में यह पहला स्थानीय निकाय चुनाव है. इससे पहले नवंबर 2018 में ये चुनाव हुए थे. प्रशासन ने मतदान में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.
अधिकारियों के अनुसार, सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सुबह से दिख रही यह भीड़ लोगों के उत्साह और मजबूत लोकतांत्रिक भावना को दर्शाती है. बयान में यह भी कहा गया कि लोग जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
मैदान में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं. हालांकि, चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है.
आंकड़ों के मुताबिक, लद्दाख में कुल 192 पंचायतें हैं, जिनमें से 55 सरपंच पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं. अब शेष 137 सरपंच सीटों के लिए मतदान हो रहा है. इसी तरह, कुल 1,428 पंच सीटों में से 1,186 पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि बाकी बची 212 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. शहरी निकायों की बात करें तो लेह नगर परिषद के सभी 21 वार्डों में मतदान हो रहा है, जबकि कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से 4 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं.
चुनाव के बीच विरोध प्रदर्शन भी जारी
एक तरफ जहां मतदान जारी है, वहीं दूसरी तरफ लेह जिले में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है. 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनावों को साल 2027 तक टालने की मांग कर रही है. संगठन ने मतदान के दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है.
केंद्र सरकार के साथ बातचीत में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य संगठन 'लेह एपेक्स बॉडी' के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकरुक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि लोग चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव में उनकी कोई सीधा भूमिका नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि जनता उन निर्दलीय उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों को वोट दे जो उनकी मांगों का समर्थन करते हैं.
सोनम वांगचुक के आवास से हटा पुलिस पहरा
गौरतलब है कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ प्रशासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा के एक दिन बाद, यानी 12 नवंबर से ही लेह के एनडीएस (NDS) पार्क में यह समूह विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं. हालांकि, शुक्रवार रात लेह जिला पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर जानकारी दी कि वांगचुक के आवास के बाहर निषेधाज्ञा का पालन कराने के लिए तैनात की गई पुलिस व्यवस्था को हटा लिया गया है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि वांगचुक को नजरबंद नहीं किया गया था, बल्कि एडीएम लेह द्वारा केवल निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया था.
फिलहाल, लाकरुक ने दोहराया है कि जब तक एलएएचडीसी (LAHDC) चुनावों को स्थगित करने सहित उनकी अन्य मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
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