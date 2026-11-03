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SIR में नाम कट गया तो पुराने वोटर भी भरें फॉर्म-6: चुनाव आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है तो उसे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में अपना नाम फिर से शामिल कराने के लिए आवेदन करना होगा. ऐसा उन मतदाताओं के लिए भी अनिवार्य है जिनका नाम पहले मतदाता सूची में शामिल रह चुका है.

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के बीच चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकें. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे अपने पत्र में चुनाव आयोग ने 'फॉर्म-6' जमा करने का जिक्र करते हुए यह बात कही.

चुनाव आयोग ने बताया कि उसे जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे मतदाता, जिनका नाम मौजूदा 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे 'फॉर्म-6' जमा करने में हिचकिचा रहे हैं. इसका कारण यह है कि इन मतदाताओं को 'फॉर्म-6' में एक घोषणा-पत्र भी देना होता है. जिसमें यह बताना होता है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है. इसमें कहा गया है कि ऐसे मतदाता मानते हैं कि पहले से नामांकित होने के बावजूद फॉर्म 6 जमा करना एक तरह से 'गलत घोषणा' (false declaration) करना होगा. इससे वे 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 में दी जाने वाली घोषणा 1 अगस्त 2022 से लागू है. आयोग ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम 'ड्राफ्ट मतदाता सूची' (draft electoral roll) में नहीं है तो वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 'अंतिम मतदाता सूची' में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकता है.