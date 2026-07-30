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सुस्त रफ्तार से थमी बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग स्पीड, जानिए किसे फायदा और किसे नुकसान?

कम वोटिंग प्रतिशत से किसका फायदा किसका नुकसान? : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि शहरी मतदाताओं में मतदान को लेकर रूझान कम रहता है. इस वजह से वोटिंग प्रतिशत कम होता है. कई लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर भी रहते हैं और वह मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. बाकीपुर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं.

शुरू से अंत तक दिखा धीमा मतदान का ट्रेंड : सुबह 9:00 बजे तक शुरुआती दो घंटों में महज 4.61% वोटिंग दर्ज की गई. वहीं, सुबह 11:00 बजे तक धूप और उमस बढ़ने के साथ यह आंकड़ा केवल 11.50% तक पहुंचा, जबकि दोपहर 1:00 बजे तक भोजन के समय तक कुल 20.01% वोट पड़े. दोपहर के ढलने के साथ-साथ मतदान प्रतिशत भी कम होता गया. दोपहर 3:00 बजे तक 27.90% हुआ जबकि शाम 5:00 बजे तक मतदान का अंतिम आंकड़ा 33.57% पर सिमट गया. 6 बजे तक यह आंकड़ा 34.30% तक पहुंच गया.

2025 के विधानसभा चुनाव से बांकीपुर का मतदान प्रतिशत बिहार के औसत से करीब 25.5 प्रतिशत अंक कम रहा. उपचुनाव 2026 की अगर बात कर ले तो बांकीपुर में 6 बजे तक लगभग 34.30 प्रतिशत वोटिंग दर्ज किया गया. 2025 के मुकाबले 2026 में 6.7% मतदान कम हुए.

2025 के मुकाबले 2026 में 6.7% मतदान कम हुए : 2025 विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो इस चुनाव में बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज किए गए लेकिन बांकीपुर में वोटिंग का प्रतिशत बेहद कम रहा. 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में मतदान प्रतिशत 66.91% के आसपास रहा.

बांकीपुर में कम वोटिंग प्रतिशत का ट्रेण्ड : बांकीपुर में मतदान प्रतिशत लगातार बिहार के औसत से काफी कम रहा है. 2010 में राज्य का मतदान 52.73% था, जबकि बांकीपुर में सिर्फ 36.96% दर्ज किया गया. 2015 में राज्य 56.91% और बांकीपुर 40.25% मतदान हुआ. 2020 में राज्य 57.29% और बांकीपुर 35.91% रहा.

त्रिकोणीय मुकाबले में धीमा मतदान बना विलेन : इस त्रिकोणीय मुकाबले में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आमने-सामने हैं. चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर खुद इस सीट से अपना पहला चुनावी डेब्यू कर रहे हैं, जिससे बांकीपुर की यह जंग पूरे देश की नजरों में आ गई. धीमा मतदान होने से सभी पार्टियों का समीकरण उलझता दिख रहा है.

पटना : बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान बेहद शांत और सुस्त रफ्तार के साथ समाप्त हो गया. शाम 6 बजे तक महज 34.30% मतदाताओं ने ही पोलिंग बूथों का रुख किया. पटना शहर के इस हाई-प्रोफाइल वीआईपी इलाके में सुबह से ही वोटिंग की गति काफी धीमी बनी रही, जिसने मैदान में उतरे तमाम राजनीतिक दिग्गजों और रणनीतिकारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

''वोटिंग प्रतिशत अगर 2025 के आंकड़ों से मेल खाता है तो माना जाएगा कि भाजपा फिर से बांकीपुर जीत जाएगी. अगर वोटिंग प्रतिशत में अधिक वोट से होता है तो इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे कैंडिडेट की जीत हो सकती है.''- कौशलेन्द्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक

उलझा सभी पार्टियों का गणित : राजनीतिक विश्लेषण डॉ संजय कुमार का मानना है कि- ''2025 के मुकाबले 2026 में 6.7% मतदान कम होना राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है. 2025 में भाजपा लगभग 50000 वोटों से जीती थी. इस आधार पर भाजपा नेता जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार मार्जिन कम होगा लेकिन प्रशांत किशोर के रूप में सशक्त उम्मीदवार मैदान में है और चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं.''

कैडर वोट बैंक के सहारे नेता : इस 34.30% के बेहद कम मतदान प्रतिशत ने सभी राजनीतिक पंडितों के कैलकुलेशन को उलझा दिया है. राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि जब मतदान बेहद कम होता है, तो साइलेंट वोटर्स के बजाय राजनीतिक दलों का 'कैडर वोट बैंक' ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. ऐसे में आम मतदाता वोट देने से दूरी बना लेता है, बूथों तक सिर्फ कोर वोटर्स ही पहुंच पाते हैं. अब देखना यह होगा कि यह सुस्ती भाजपा को अपने गढ़ में नुकसान पहुंचाती है या फिर पहली बार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे प्रशांत किशोर की जन सुराज और आरजेडी की रेखा गुप्ता के चुनावी समीकरणों को पलट देती है.

पांच बार नितिन नवीन ने बांकीपुर का प्रतिनिधित्व किया : नवीन किशोर सिंन्हा के निधन के बाद साल 2006 में पटना पश्चिम उपचुनाव, पहली बार नितिन नवीन विधायक बने. 2010 में बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया और नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए.

2008 से अस्तित्व में आई बांकीपुर सीट : बांकीपुर विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया और 2010 में बांकीपुर विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव हुए. इससे पहले बांकीपुर को पटना पश्चिम में विधानसभा क्षेत्र माना जाता था 1955 से लेकर 2005 तक बांकीपुर पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था.

नितिन नवीन के सांसद बनने से खाली हुई थी सीट : 2010 में जब नई विधानसभा बांकीपुर बनी तब से नितिन नवीन ही इस सीट पर जीतते आ रहे हैं. 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन जीते और पांच बार बाकीपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया. नितिन नबीन का कद बांकीपुर विधानसभा के लोगों की वजह से बढ़ा और वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली में राज्यसभा के सांसद बने जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हुआ.

3 अगस्त को आएंगे नतीजे : शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होने के साथ ही प्रशांत किशोर समेत सभी 25 से अधिक प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है. इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले के अंतिम और सटीक नतीजे आगामी 3 अगस्त 2026 को होने वाली मतगणना के बाद ही सामने आएंगे, जिससे यह साफ होगा कि बांकीपुर के मतदाताओं ने इस कम टर्नआउट के जरिए पटना का नया प्रतिनिधित्व किसे सौंपा है.

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