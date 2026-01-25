बंगाल में वोटर लिस्ट विवादः सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाली गड़बड़ी वाले नामों की सूची

बंगाल में वोटर लिस्ट विवादः सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाली गड़बड़ी वाले नामों की सूची
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह गड़बड़ी वाले नामों की सूची शनिवार तक प्रदर्शित करे.
Published : January 25, 2026 at 3:05 PM IST
कोलकाताः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, चुनाव आयोग ने आखिरकार शनिवार देर रात अपनी वेबसाइट पर राज्य की 'लॉजिकल अंतर' वाली लिस्ट में शामिल लोगों के नाम पब्लिश कर दिए. सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह गड़बड़ी वाले नामों की सूची को शनिवार तक राज्य के ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक और वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित करे.
हालांकि, शुक्रवार देर रात तक बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) के पास जरूरी सॉफ्टवेयर न पहुंचने के कारण आयोग इस आदेश को लागू करने में उलझन में था. आयोग के सूत्रों के मुताबिक, अब चूंकि यह सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है, इसलिए जिला चुनाव अधिकारी इसे डाउनलोड करके कोर्ट के आदेशानुसार पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में चिपका सकते हैं.
इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने अपने आदेश में बताया था कि राज्य के 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम 'तार्किक विसंगति' वाली सूची में शामिल हैं. 2002 की मतदाता सूची के साथ पारिवारिक संबंधों में गड़बड़ी पाई गई है. इसमें माता-पिता के नाम का न मिलना और मतदाता व उनके माता-पिता की उम्र के बीच 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर होना शामिल है.
आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की पहचान नहीं हो सकी और जिनकी जानकारी में गड़बड़ियां थीं, उनकी सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक ढांचे के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रणाली के जरिए सुचारू रूप से और समय पर पूरी हो. हर वह व्यक्ति जिसे लगता है कि किसी गड़बड़ी के कारण उस पर बेवजह शक किया गया है, उसे अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "हम उन लोगों को मौका देना उचित समझते हैं जिन्हें अभी 'तार्किक विसंगति' की श्रेणी में रखा गया है. उनके नाम ग्राम पंचायत, उप-मंडल ब्लॉक कार्यालयों और शहरों के वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाने चाहिए." पीठ ने आगे कहा कि इन व्यक्तियों को अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए. ये दस्तावेज पंचायत भवनों या ब्लॉक कार्यालयों में जमा किए जाने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश भी दिया कि वह एक अधिसूचना जारी करे, जिससे सभी प्रभावित व्यक्तियों को तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की सुविधा मिल सके. इसके साथ ही, बेंच (पीठ) ने राज्य और केंद्र सरकारों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए थे.
