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'CJI को पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा...' वोटर लिस्ट विवाद पर पूर्व लोकसभा महासचिव ने INDIA ब्लॉक को दी बड़ी सलाह

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 8 जून 2026 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( IANS )