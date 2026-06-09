'CJI को पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा...' वोटर लिस्ट विवाद पर पूर्व लोकसभा महासचिव ने INDIA ब्लॉक को दी बड़ी सलाह
वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम हटाए जाने के खिलाफ 'इंडिया' ब्लॉक के नेता CJI को पत्र लिखने की तैयारी में है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : June 9, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्लीः वोटर लिस्ट के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR), वोटों की कथित लूट और चुनाव चोरी को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का ऐलान किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे.
इस घोषणा के एक दिन बाद, मंगलवार को लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि इस कदम का शायद ही कोई नतीजा निकलेगा. हालांकि, उन्होंने राय दी कि 'इंडिया' ब्लॉक के पास अब एकमात्र रास्ता यह बचा है कि वे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करें. उन्होंने इशारा किया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण लाखों नागरिकों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और इस पुनरीक्षण के ज़रिए सत्ताधारी दल का पक्ष ले रहा है.
इन आरोपों को खारिज करते हुए, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को शुद्ध (दुरुस्त) करना है, और इसका मुख्य फोकस सभी योग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करना है.
गौरतलब है कि 27 मई को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि चुनाव आयोग के पास विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का अधिकार है. अदालत ने माना था कि यह प्रक्रिया एक वैध और संवैधानिक उद्देश्य पर आधारित थी और इसके लिए एक निष्पक्ष तरीका अपनाया गया था.
इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनरीक्षण की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े किए हैं. कांग्रेस ने साफ किया कि मुद्दा कभी भी इस प्रक्रिया को करने के अधिकार का नहीं था, बल्कि इसे करने के तरीके, समय और शैली का था.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र भेजने के 'इंडिया' ब्लॉक के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, आचार्य ने कहा, "वे कुछ नहीं कर सकते. अगर विपक्ष मजबूत होता, तो बात कुछ और होती." उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा. केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही चाहते हैं कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है और इसमें कोई समस्या नहीं है."
लोकसभा के पूर्व महासचिव ने आगे कहा, "वे एक पत्र भेजेंगे. पत्र की परवाह कौन करता है? पत्र की कोई परवाह नहीं करता. इस पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बिहार से 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए. पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से करीब 1 करोड़ नाम हटा दिए गए. तब यह विपक्ष कहां था? अदालत का एक फैसला है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और चुनाव आयोग के पास ऐसा करने की शक्ति है. लेकिन, किसने कहा कि चुनाव आयोग के पास यह शक्ति नहीं है? मुझे नहीं लगता कि किसी ने यह दलील दी थी कि उनके पास शक्ति नहीं है. उनके पास शक्ति है, लेकिन वे इसे चुनाव से ठीक पहले नहीं कर सकते."
पहले और दूसरे चरण में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का जिक्र करते हुए आचार्य ने कहा, "उन्हें ('इंडिया' ब्लॉक को) सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करना चाहिए और कहना चाहिए कि इतने सारे लोगों के नाम इसलिए हटा दिए गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया है. उन्हें यह कहना चाहिए था कि चुनाव आयोग जो कर रहा है, उसे कानूनी मंजूरी नहीं है. वे कानून से भटक गए हैं. ये वे बातें हैं जिनका उन्हें जिक्र करना चाहिए."
उन्होंने कहा, "उन्हें यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन हुआ है और उन्हें फैसले पर 'पुनर्विचार' की मांग करनी चाहिए, जिसमें यह बताया जाए कि चुनाव आयोग द्वारा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था." तीसरे चरण में, यह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) दिल्ली, मिजोरम, मणिपुर, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश सहित 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है.
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