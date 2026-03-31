केरल विधानसभा चुनाव : बुजुर्ग महिला ने की शिकायत, मतदाता सूची से काटा गया नाम, बताया मृत
महिला ने कहा कि वह 60 साल से मतदान में हिस्सा ले रही है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : March 31, 2026 at 6:29 PM IST
इडुक्की : केरल की फाइनल मतदाता सूची से मृत्यु के आधार पर बाहर की गई एक बुजुर्ग महिला ने मीडिया के सामने आकर यह साबित कर दिया है कि वह इडुक्की में रह रही हैं. यह शिकायत कुप्पसेरी के पूप्पारा एस्टेट की निवासी 81 वर्षीय राधा ने की है.
81 वर्षीय राधा इडुक्की जिले के उदुमबंचोला निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता थीं. उन्होंने पिछले सभी चुनावों में मतदान किया है. लेकिन इस बार अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है. चुनाव अधिकारियों द्वारा उन्हें मतदान से वंचित करने का कारण उनकी मृत्यु बताया गया है. पूप्पारा कुप्पसेरिल की राधा इस बात से बेहद नाराज हैं कि एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है और पांच साल में केवल एक बार मिलने वाले मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है.
चुनाव आयोग ने इडुक्की के पूप्पारा की मूल निवासी इस बुजुर्ग महिला को मतदाता सूची से बाहर करने का कारण उनकी मृत्यु बताया है. राधा पिछले 60 वर्षों से पूप्पारा एस्टेट की स्थायी निवासी हैं. उन्होंने पिछले सभी चुनावों में अपना वोट दर्ज कराया था. मतदाताओं का विवरण एकत्र करने आए अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो गई.
दस्तावेजों में गलती का पता चलने पर जन कार्यकर्ताओं ने कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन गलती को सुधारा नहीं गया. इस बुजुर्ग महिला को परेशानी हो रही है क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकतीं. उन्होंने कहा कि जीवन में उनकी एकमात्र इच्छा मतदान करना है और किसी को भी इससे वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है.
पूप्पारा, उदंबन चोला निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है. उदंबन चोला निर्वाचन क्षेत्र में पिछली बार की तुलना में इस बार 17,156 मतदाता सूची से गायब हो गए हैं. जन कार्यकर्ता सुरेश अशारीपरम्बिल ने कहा कि इसके लिए अधिकारियों की लापरवाही जिम्मेदार है. उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में अधिकारियों और ग्राम पदाधिकारियों से शिकायत की थी और इस मामले का जिक्र बीएलओ की बैठक में भी किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि यह संविधान का उल्लंघन है. उन्होंने समाधान की मांग की और उन्हें मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की.
राज्य में मतदाता सूची में संशोधन के बाद बड़ी संख्या में मतदाता गायब हो गए हैं. आधिकारिक स्पष्टीकरण यह है कि मृत्यु, फर्जी वोट, दोहरे वोट आदि इसके कारण हैं. 2021 के चुनावों में 27445311 मतदाता थे, जो इस बार घटकर 27142952 रह गए हैं. हालांकि मतदाताओं की कुल संख्या में अंतर केवल 303359 है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में उतार-चढ़ाव से चुनावी मुकाबला अनिश्चित हो गया है.
मतदाताओं की संख्या में गिरावट के मामले में तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र राज्य में सबसे आगे है. 2021 में, जब 61.8 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, तब तिरुवनंतपुरम में 203319 मतदाता थे। यह संख्या इस बार घटकर 158545 रह गई है. यानी 44774 मतदाता कम हो गए हैं. इस बीच, मतदाताओं की संख्या में कमी ने सभी दलों को असमंजस में डाल दिया है. दल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किन दलों को नुकसान हुआ है. मतदाता सूची से कितने जीवित व्यक्तियों के नाम गायब हो गए हैं, इसके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं.
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