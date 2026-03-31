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केरल विधानसभा चुनाव : बुजुर्ग महिला ने की शिकायत, मतदाता सूची से काटा गया नाम, बताया मृत

उदुमबंचोला निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता राधा ने दावा किया कि चुनाव अधिकारियों ने उन्हें गलत तरीके से मृत दर्ज करके उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया ( ETV Bharat )

इडुक्की : केरल की फाइनल मतदाता सूची से मृत्यु के आधार पर बाहर की गई एक बुजुर्ग महिला ने मीडिया के सामने आकर यह साबित कर दिया है कि वह इडुक्की में रह रही हैं. यह शिकायत कुप्पसेरी के पूप्पारा एस्टेट की निवासी 81 वर्षीय राधा ने की है. 81 वर्षीय राधा इडुक्की जिले के उदुमबंचोला निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता थीं. उन्होंने पिछले सभी चुनावों में मतदान किया है. लेकिन इस बार अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है. चुनाव अधिकारियों द्वारा उन्हें मतदान से वंचित करने का कारण उनकी मृत्यु बताया गया है. पूप्पारा कुप्पसेरिल की राधा इस बात से बेहद नाराज हैं कि एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है और पांच साल में केवल एक बार मिलने वाले मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने इडुक्की के पूप्पारा की मूल निवासी इस बुजुर्ग महिला को मतदाता सूची से बाहर करने का कारण उनकी मृत्यु बताया है. राधा पिछले 60 वर्षों से पूप्पारा एस्टेट की स्थायी निवासी हैं. उन्होंने पिछले सभी चुनावों में अपना वोट दर्ज कराया था. मतदाताओं का विवरण एकत्र करने आए अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो गई. दस्तावेजों में गलती का पता चलने पर जन कार्यकर्ताओं ने कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन गलती को सुधारा नहीं गया. इस बुजुर्ग महिला को परेशानी हो रही है क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकतीं. उन्होंने कहा कि जीवन में उनकी एकमात्र इच्छा मतदान करना है और किसी को भी इससे वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है.