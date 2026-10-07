बेला एस्टेट में मतदाता सूची से नाम गायब होने पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी के बाद CJP के सौरव दास ने किया दौरा
बेला एस्टेट पहुंचकर सौरव दास ने कहा कि यह मास डिस्फ्रेंचाइजमेंट का मामला है. ऐसी प्रक्रियाओं से लोगतंत्र को कमजोर किया जा रहा है.
Published : October 7, 2026 at 4:03 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार आ रही है. चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेजे बेला एस्टेट (विजय घाट) इलाके में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है. यहां कुल 729 मतदाताओं में से कथित तौर पर 728 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.
विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधि सौरव दास ने भी बेला एस्टेट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. इस दौरे के बाद से यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बिना किसी ठोस कारण के उनके मताधिकार पर सीधा प्रहार किया गया है. स्थिति यह है कि कागजी तौर पर तैयार हुई ड्राफ्ट सूची में केवल एक ही व्यक्ति का नाम शेष बचा है.
वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे नागरिकों का कहना है कि उनके पास वोटर आईडी, आधार और अन्य पुख्ता दस्तावेज होने के बावजूद उनके नाम सूची से गायब कर दिए गए हैं. स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है कि उन्हें उनकी अपनी ही जमीन पर बेगाना बनाने की कोशिश की जा रही है. लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर इतनी बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए.
🚨#WATCH: See how Gyanesh Kumar’s Election Commission ensured that only ONE out of 909 persons in this Delhi settlement survive the SIR. This is the Bela Estate settlement in Delhi’s Chandni Chowk constituency where 908 out of 909 voters have been deleted during the SIR in Delhi. This is only a small sample of what Gyanu has actually done NATIONWIDE, against the people of India, all in the service of ONE political party. 13+ crore voters have been deleted from the voters list across India. 98 crore eligible voters existed in 2024. The biggest disenfranchisement exercise in the world, under Gyanu, at the behest of Modi and Shah! Now these people and the young generation will ensure Gyanu’s accountability starting October 10th. @Cockroachisback— Saurav Das (@SauravDassss) October 7, 2026
सौरव दास और विपक्षी दलों का तीखा हमला
सीजेपी के प्रतिनिधि सौरव दास ने बेला एस्टेट का दौरा करने के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित तरीके से नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने (मास डिस्फ्रेंचाइजमेंट) का मामला है. उन्होंने दावा किया कि देशभर में इस प्रकार की प्रक्रियाओं के जरिए लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया जा रहा है.
इससे पहले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी 28 सितंबर को बेला एस्टेट पहुंचकर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी थीं और प्रशासन के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए मतदाता सूची में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए थे. वहीं दूसरी ओर, इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटे हैं, उनमें से कई लोगों ने पुन: नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म (फॉर्म 6) के माध्यम से आवेदन करना शुरू कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया नियमों के तहत ही की जा रही है और दावे व आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. बेला एस्टेट की इस घटना ने आगामी चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूचियों की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. स्थानीय जनता अब अपने लोकतांत्रिक अधिकार को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है, और राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं.
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