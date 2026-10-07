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बेला एस्टेट में मतदाता सूची से नाम गायब होने पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी के बाद CJP के सौरव दास ने किया दौरा

सौरव दास पहुंचे बेला एस्टेट ( Sourav Das X Handle )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार आ रही है. चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेजे बेला एस्टेट (विजय घाट) इलाके में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है. यहां कुल 729 मतदाताओं में से कथित तौर पर 728 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.