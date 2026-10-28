'वोटर लिस्ट लोकतंत्र की बही-खाता', इसे शुद्ध करना जरूरी: नितिन नवीन
लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता का वोट है. इसी वोट से सरकारें बनती हैं और जनता किसे अपना जनादेश देना चाहती है. CM रेखा गुप्ता
Published : October 28, 2026 at 7:37 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वोटर लिस्ट लोकतंत्र की बही-खाता है और इसे सही रखना जरूरी है. बुधवार को राजधानी के चांदनी चौक में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह व्यापारी दिवाली पर अपने बही-खाते की जांच कर गलतियों को सुधारते हैं, उसी तरह मतदाता सूची की भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मृत लोगों, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होने और ऐसे मतदाताओं के नाम होने की समस्या है, जिनका पता नहीं मिल पाता. इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे जरूरी है और इसी से सरकारें बनती हैं.
नितिन नवीन ने चांदनी चौक के व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली के समय व्यापारी अपने पुराने बही-खाते की जांच करते हैं. वे दो बार दर्ज हुई एंट्री को हटाते हैं और गलतियों को सुधारते हैं, जिससे उनका हिसाब-किताब सही रहे. उन्होंने कहा कि जिस व्यापारी का बही-खाता साफ-सुथरा होता है, उसकी साख भी मजबूत होती है. बीजेपी अध्यक्ष ने इसी उदाहरण के जरिए मतदाता सूची की शुद्धता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का बही-खाता वोटर लिस्ट है. इसमें हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम होना चाहिए और गलत प्रविष्टियों को हटाया जाना चाहिए.
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मृत और दो जगह नाम दर्ज होने का उठाया मुद्दा: नितिन नवीन ने दावा किया कि मतदाता सूची में मृत लोगों के नाम, एक से अधिक जगह दर्ज नाम और ऐसे मतदाताओं के नाम भी हैं, जिनका पता नहीं मिल पाता. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करने की जरूरत है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में सही मतदाताओं के नाम शामिल रहें. उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए काम करेगा. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की बात तो करती है, लेकिन जनता के फैसले को स्वीकार करने में परेशानी होती है.
2029 में फिर लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे नरेंद्र मोदी: नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने कहा कि देश विकास और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के रास्ते पर चल रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की बेचैनी आने वाले समय में और बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और बीजेपी देश के विकास के लिए काम करती रहेगी.
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'जनता का वोट सरकारें बनाता है': रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता का वोट है. इसी वोट से सरकारें बनती हैं और यह तय होता है कि जनता किसे अपना जनादेश देना चाहती है. उन्होंने कहा कि संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को मर्यादा देता है, लेकिन कुछ लोग जनादेश और संवैधानिक मर्यादाओं की परवाह नहीं करते. रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश फूलों का बगीचा है, लेकिन इसमें राहुल गांधी जैसे कांटे भी मौजूद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष में कुछ लोग अपनी बात को ही सही मानते हैं और जनता के फैसले को महत्व नहीं देते.
मोदी के समर्थन में जनता देती है जनादेश: रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें बार-बार जनादेश दिया है. उन्होंने पदयात्रा के दौरान समर्थकों से नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे भी लगवाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पदयात्रा लोकतंत्र की हुंकार है और बीजेपी जनता के समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है.
बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा बुधवार को चांदनी चौक स्थित श्री जैन लाल मंदिर के पास से शुरू हुई और टाउन हॉल चौक पर खत्म हुई. इसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा समेत पार्टी के कई नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय व्यापारी शामिल हुए.
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