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'वोटर लिस्ट लोकतंत्र की बही-खाता', इसे शुद्ध करना जरूरी: नितिन नवीन

दिल्ली में भाजपा की पदयात्रा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वोटर लिस्ट लोकतंत्र की बही-खाता है और इसे सही रखना जरूरी है. बुधवार को राजधानी के चांदनी चौक में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह व्यापारी दिवाली पर अपने बही-खाते की जांच कर गलतियों को सुधारते हैं, उसी तरह मतदाता सूची की भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मृत लोगों, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होने और ऐसे मतदाताओं के नाम होने की समस्या है, जिनका पता नहीं मिल पाता. इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे जरूरी है और इसी से सरकारें बनती हैं.

नितिन नवीन ने चांदनी चौक के व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली के समय व्यापारी अपने पुराने बही-खाते की जांच करते हैं. वे दो बार दर्ज हुई एंट्री को हटाते हैं और गलतियों को सुधारते हैं, जिससे उनका हिसाब-किताब सही रहे. उन्होंने कहा कि जिस व्यापारी का बही-खाता साफ-सुथरा होता है, उसकी साख भी मजबूत होती है. बीजेपी अध्यक्ष ने इसी उदाहरण के जरिए मतदाता सूची की शुद्धता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का बही-खाता वोटर लिस्ट है. इसमें हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम होना चाहिए और गलत प्रविष्टियों को हटाया जाना चाहिए.