वोटर लिस्ट से नाम काटने पर भड़कीं ममता, बीजेपी पर बंगाल को बांटने का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, इससे पहले उन्होंने यहां धरना स्थल पर रात बिताई.

SIR ELECTORAL ROLLS IN WEST BENGAL
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से मनमाने ढंग से नाम हटाने के खिलाफ शुक्रवार 6 मार्च को कोलकाता में धरना दिया. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 2:23 PM IST

5 Min Read
कोलकाता: बीजेपी पर 'बंगाल को बांटने की साजिश' रचने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाना एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा है. इसका मकसद राज्य को कमजोर करना और प्रशासनिक पुनर्गठन का रास्ता बनाना है.

ममता बनर्जी ने सेंट्रल कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में धरना स्थल से कहा, 'बीजेपी 'चालाक तरीके से बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है' और बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है. उनकी पार्टी शुक्रवार से रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के खिलाफ धरना दे रही है.

बनर्जी ने कहा, 'बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम हटाकर बंगाल को बांटने की साजिश कर रही है. वे बंगाल को बांटने और बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यह साजिश नाकाम होगी. बंगाल लड़ना जानता है. उन्हें एक बार बंगाल को छूने की हिम्मत करने दो.' उन्होंने धरना प्रदर्शन के मंच से बीजेपी को चेतावनी दी.

बीजेपी की केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर वे बहुत आगे बढ़े, तो हम दिल्ली में सरकार गिरा देंगे.' बनर्जी ने मंच का इस्तेमाल यह ऐलान करने के लिए किया कि युवा साथी स्कीम के तहत पेमेंट शनिवार से योग्य उम्मीदवार के बैंक अकाउंट में पहुंचना शुरू हो जाएगा.

धरना स्थल पर दूसरे दिन एक स्मार्ट सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने बंगाल और बिहार में गवर्नरों के अचानक बदलाव की भी आलोचना की और नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के अचानक फैसले का भी जिक्र किया.

उनकी यह टिप्पणी बंगाल के पूर्व गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद आई, जबकि उनके कार्यकाल में लगभग 20 महीने बाकी थे. पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर और तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है.

बनर्जी ने कहा, 'आनंद बाबू (सीवी आनंद बोस) को हटा दिया गया. मुझे कारण पता है, लेकिन मैं इसे नहीं बताऊंगी. बहुत से लोग नहीं चाहते कि राजभवन भाजपा का पार्टी ऑफिस या ऐसी जगह बने जहां से पैसे का लेन-देन होता हो.' उन्होंने आगे कहा, 'जगदीप धनखड़ को भी यहां से हटा दिया गया. उन्होंने भाजपा के लिए क्या नहीं किया है? और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, हम सब जानते हैं.'

तृणमूल सुप्रीमो ने अपनी सबसे कड़ी आलोचना केंद्र में बीजेपी की सरकार के लिए रखी और उस पर बिना किसी राजनीतिक या नैतिक रोक-टोक के काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'आज जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनमें कोई नैतिकता नहीं है. वे मुहम्मद बिन तुगलक के दादा हैं.' उन्होंने मध्ययुगीन शासक का जिक्र करते हुए कहा, जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में अनियमित शासन को दिखाने के लिए किया जाता है.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सरकार काफी हद तक क्षेत्रीय सहयोगियों के समर्थन के कारण बची हुई है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की वजह से बची हुई है, तो फिर यह घमंड किस बारे में है? वे कुछ लोगों को अविश्वास प्रस्ताव की धमकी देते हैं और दूसरों को पदों का लालच देते हैं. हम सब कुछ जानते हैं.' मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निगरानी और राजनीतिक हेरफेर का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, 'आप (BJP) पेगासस का इस्तेमाल करते हैं. हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सावधान रहें, वोट डिलीट करके बंगाल को बांटा नहीं जा सकता. बंगाल लड़ना जानता है. अगर आप ज्यादा जोर देंगे तो हम दिल्ली में आपकी सरकार गिरा देंगे.'

यह राजनीतिक टकराव 28 फरवरी को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के बाद पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद हुआ है. इलेक्शन कमीशन के जारी डेटा के मुताबिक, राज्य में अभी 70459284 रजिस्टर्ड वोटर हैं.

हालांकि रोल रिवीजन से बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. करीब 60 लाख वोटर अभी भी 'अंडर जजमेंट' हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अभी भी स्क्रूटनी में हैं, जबकि खबर है कि रिवीजन के दौरान 5.80 लाख से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए गए थे. अपडेटेड लिस्ट में सिर्फ 182036 नए वोटर जोड़े गए हैं.

तृणमूल कांग्रेस ने तर्क दिया है कि नाम हटाने का स्केल और पैटर्न, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों में मताधिकार से वंचित होने को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है. बनर्जी का 'बंगाल बंटवारे की साजिश' का आरोप राज्य में एक जानी-पहचानी राजनीतिक कहानी को दिखाता है, जिसमें केंद्र के कथित दखल के खिलाफ क्षेत्रीय भावनाओं को जुटाने के लिए बंगाल के बंटवारे के ऐतिहासिक सदमे का जिक्र किया जाता है.

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दरवाजे पर दस्तक देने के साथ वोटर रोल विवाद तेजी से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले बड़े राजनीतिक टकराव के पॉइंट में से एक के रूप में उभर रहा है. इस मुद्दे को सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद के रूप में नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक पहचान और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे के रूप में पेश करके बनर्जी चुनावी लड़ाई की विचारधारा को और तेज करती दिख रही हैं.

