वोटर लिस्ट से नाम काटने पर भड़कीं ममता, बीजेपी पर बंगाल को बांटने का लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से मनमाने ढंग से नाम हटाने के खिलाफ शुक्रवार 6 मार्च को कोलकाता में धरना दिया. ( PTI )

कोलकाता: बीजेपी पर 'बंगाल को बांटने की साजिश' रचने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाना एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा है. इसका मकसद राज्य को कमजोर करना और प्रशासनिक पुनर्गठन का रास्ता बनाना है. ममता बनर्जी ने सेंट्रल कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में धरना स्थल से कहा, 'बीजेपी 'चालाक तरीके से बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है' और बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है. उनकी पार्टी शुक्रवार से रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के खिलाफ धरना दे रही है. बनर्जी ने कहा, 'बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम हटाकर बंगाल को बांटने की साजिश कर रही है. वे बंगाल को बांटने और बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यह साजिश नाकाम होगी. बंगाल लड़ना जानता है. उन्हें एक बार बंगाल को छूने की हिम्मत करने दो.' उन्होंने धरना प्रदर्शन के मंच से बीजेपी को चेतावनी दी. बीजेपी की केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर वे बहुत आगे बढ़े, तो हम दिल्ली में सरकार गिरा देंगे.' बनर्जी ने मंच का इस्तेमाल यह ऐलान करने के लिए किया कि युवा साथी स्कीम के तहत पेमेंट शनिवार से योग्य उम्मीदवार के बैंक अकाउंट में पहुंचना शुरू हो जाएगा. धरना स्थल पर दूसरे दिन एक स्मार्ट सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने बंगाल और बिहार में गवर्नरों के अचानक बदलाव की भी आलोचना की और नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के अचानक फैसले का भी जिक्र किया. उनकी यह टिप्पणी बंगाल के पूर्व गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद आई, जबकि उनके कार्यकाल में लगभग 20 महीने बाकी थे. पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर और तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है. बनर्जी ने कहा, 'आनंद बाबू (सीवी आनंद बोस) को हटा दिया गया. मुझे कारण पता है, लेकिन मैं इसे नहीं बताऊंगी. बहुत से लोग नहीं चाहते कि राजभवन भाजपा का पार्टी ऑफिस या ऐसी जगह बने जहां से पैसे का लेन-देन होता हो.' उन्होंने आगे कहा, 'जगदीप धनखड़ को भी यहां से हटा दिया गया. उन्होंने भाजपा के लिए क्या नहीं किया है? और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, हम सब जानते हैं.'