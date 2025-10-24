ETV Bharat / bharat

Voter Deletion Scam: दो से तीन हफ्तों में तस्वीर सामने आ जाएगी, प्रियांक खड़गे का बयान

प्रियांक खड़गे ( फाइल फोटो )

बेंगलुरु: कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से अवैध रूप से नाम हटाने के कांग्रेस के आरोपों की स्पष्ट तस्वीर दो-तीन हफ्तों में सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दो-तीन हफ्तों में स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी. उसके बाद हम सबूतों के साथ चुनाव आयोग और भाजपा का मुकाबला करेंगे. यहां पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) द्वारा मामले की चल रही जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे कुछ लोगों को नाम हटाने का काम सौंपा गया था और उन्हें प्रति आवेदन 80 रुपये का भुगतान किया गया था. 7,000 वोटों को हटाने का प्रयास

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि 2023 के विधानसभा चुनावों से महीनों पहले अलंद निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 7,000 वोटों को हटाने का प्रयास किया गया था, कर्नाटक सरकार ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है. इससे पहले यह मामला सीआईडी ​​पुलिस द्वारा देखा जा रहा था.