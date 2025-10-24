Voter Deletion Scam: दो से तीन हफ्तों में तस्वीर सामने आ जाएगी, प्रियांक खड़गे का बयान
प्रियांक खड़गे ने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) द्वारा मामले की चल रही जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.
Published : October 24, 2025 at 10:36 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से अवैध रूप से नाम हटाने के कांग्रेस के आरोपों की स्पष्ट तस्वीर दो-तीन हफ्तों में सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दो-तीन हफ्तों में स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी. उसके बाद हम सबूतों के साथ चुनाव आयोग और भाजपा का मुकाबला करेंगे.
यहां पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) द्वारा मामले की चल रही जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे कुछ लोगों को नाम हटाने का काम सौंपा गया था और उन्हें प्रति आवेदन 80 रुपये का भुगतान किया गया था.
7,000 वोटों को हटाने का प्रयास
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि 2023 के विधानसभा चुनावों से महीनों पहले अलंद निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 7,000 वोटों को हटाने का प्रयास किया गया था, कर्नाटक सरकार ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है. इससे पहले यह मामला सीआईडी पुलिस द्वारा देखा जा रहा था.
साइबर कैफे से ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन
एसआईटी ने कथित तौर पर पाया कि दिसंबर 2022 और 2023 के बीच मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए लगभग 6,000 आवेदन एक साइबर कैफे से ऑनलाइन जमा किए गए थे. यह आवेदन बिना उन लोगों की जानकारी के जमा किए गए थे जिनके नाम हटाए जाने थे. इन आवेदनों को जमा करने वाले लोगों को 80 रुपये प्रति आवेदन की दर से 4.8 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. यह काम उन लोगों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग करके किया गया था जो अपने आधार, बीपीएल में सुधार और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए साइबर केंद्र पहुंचे थे.
30 लोगों से पूछताछ
सूत्रों के अनुसार एसआईटी अधिकारियों ने अब तक साइबर केंद्र के मालिक अशफाक मोहम्मद सहित 30 लोगों से पूछताछ की है. बताया जाता है कि अशफाक दुबई भाग गया है. एसआईटी ने हाल ही में इस मामले के सिलसिले में अलंद के पूर्व विधायक शुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों हर्षानंद और संतोष और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवासों पर छापेमारी की थी. गुट्टेदार 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बी आर पाटिल से हार गए थे.
