'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और RSS पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा ?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी ने भी रैली को किया संबोधित.

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और RSS पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और RSS पर साधा निशाना (कांग्रेस एक्स हैंडल)
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया गया. रेली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने रैली के मंच से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विनीत जोशी का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों को जनता याद रखेगी. ये वोट चोरी में मोदी सरकार का साथ दे रहे हैं.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी बदलेंगे. उन्होंने रैली में आए लोगों से आह्वान किया कि वे तीन नामों को जरूर याद रखें. इसके साथ ही राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और उनकी विचारधारा पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ने का काम करती है.

"जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे बताया गया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया है. गांधीजी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज़ है, हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है. लेकिन मोहन भागवत का बयान सुनिए- 'विश्व सत्य को नही, शक्ति को देखता है, जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है.' यह मोहन भागवत की सोच है, यह RSS की विचारधारा है. हमारी, हिंदूस्तान, हिंदू धर्म और दुनिया के हर धर्म की विचारधारा यह कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है लेकिन मोहन भागवत कहते हैं सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है. मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RSS की सरकार को सत्ता से हटाएंगे."- राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद

वोट चोरी के खिलाफ जनआंदोलन

रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता इस वोट चोरी के खिलाफ अब जाग चुकी है. अब और वोट चोरी नहीं होने देंगे. वोट चोरी करके भाजपा सत्ता में रहना चाहती है. बीजेपी ने हरियाणा, बिहार और अन्य कई राज्यों के चुनाव में वोट चोरी करके जीत हासिल की है. प्रियंका ने ये भी कहा कि अब जनता इस वोट चोरी के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा करेगी.

"आज संसद में मुश्किल से एक सत्र में 1-2 बहस होती है. जब राहुल गांधी, खरगे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें चुनाव पर, SIR पर, वोट चोरी पर बहस करनी है, तो वो घबरा गए. उन्होंने हमारी बात नहीं मानी. अंत में कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे. हम संसद में यह बहस करते रहे कि राष्ट्र गीत किसका है, राष्ट्र गीत कैसे बना, राष्ट्र गीत क्यों बना और जो बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, जिससे आप जूझ रहे हो-बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इनके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है. मैं उन्हें(भाजपा) चुनौती देती हूं कि ये एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पर लड़ लें, तो वो खुद जानते हैं कि वो कभी नहीं जीत पाएंगे." - प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसद

देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में रहने के लिए ही एसआईआर शुरू कराया है. उनकी साजिश है कि विपक्षी दलों के वोटो को वोटर लिस्ट में जुड़ने मत दो और जो वोटर हैं उनके वोट कटवा दो. साथ ही अपने समर्थक वोटरों के वोट को तीन-तीन जगह बनवा दो ताकि हर चुनाव में इनको फायदा पहुंचाएं. मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा, "राहुल गांधी जो इस देश के लिए, जनता के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सबका काम है. अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे तो वो आपका नुकसान है, देश का नुकसान है. कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है."

बता दें कि रैली में बड़ी संख्या में सभी राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे. रैली को कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ही मणिपुर, असम, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने भी संबोधित किया. जय कांग्रेस के नारे के साथ रेवंत रेड्डी ने अपनी बात शुरू की.

रेवंत रेड्डी ने भी आरएसएस पर साधा निशाना

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, ''गरीब लोगों को वोट देने से आरएसएस ने मना किया जब लोकतंत्र की स्थापना हुई. उसके बाद बाबा साहब ने गरीबों को वोट डालने का अधिकार दिया. गोलवलकर और आरएसएस की विचार धारा को हराने के लिए हम आज रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं. हम लोगों को राहुल भैया को मजबूत करना है. तेलंगाना की ओर से हम लोग हाजिर हैं.''

दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन
दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन (ETV Bharat)

गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने भी संबोधित किया. इससे पहले सुबह 10:00 बजे से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ रामलीला मैदान पहुंचने शुरू हो गई थी. रामलीला मैदान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ से भर गया था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रामलीला मैदान के बाहर भी मौजूद थे. हिमाचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे.

