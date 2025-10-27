ETV Bharat / bharat

'डिजिटल गिरफ्तारी' के घिनौने चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा- क्या हैं तैयार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देश भर में फैले डिजिटल गिरफ्तारी अपराधों की एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा एक समान जांच चाहता है. साथ ही सीबीआई से पूछा कि क्या वह इसके लिए तैयार है.

कोर्ट ने कहा, "इन डिजिटल गिरफ्तारियों के मामलों की संख्या को देखते हुए, क्या सीबीआई के पास सभी मामलों से निपटने के लिए संसाधन और तकनीक है, अगर ये मामले स्थानांतरित किए जाते हैं..."

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि वह मामलों की संख्या और ऐसे अपराधों के पूरे देश में फैलने को देखते हुए डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए उत्सुक है, और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा.

पीठ ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों की बढ़ती संख्या को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करने का फैसला किया और दर्ज की गई एफआईआर और लंबित मामलों का विवरण मांगा.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा, "हम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को उनके स्थायी वकील के माध्यम से नोटिस जारी करना उचित समझते हैं...डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित साइबर अपराध से संबंधित 17 अक्टूबर, 2025 के हमारे आदेश में उल्लिखित अपराध की प्रकृति से संबंधित उनके संबंधित राज्यों में दर्ज एफआईआर का विवरण प्रस्तुत किया जाए..."

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि वह लंबित मामलों का विवरण भी चाहती है, जिन्हें रिकॉर्ड में लाया जा सकता है और धोखेबाजों द्वारा ठगी गई एक बुजुर्ग महिला की शिकायत पर उसके द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज मामलों को 3 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया.

अखिल भारतीय मामला, सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेनी चाहिए: न्यायमूर्ति कांत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की उपस्थिति में कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच अपने हाथ में ले... यह अखिल भारतीय मामला है और कई राज्य ऐसे हैं जहां डिजिटल गिरफ़्तारी से जुड़ी घटनाएं हुई हैं और पीड़ित दर-दर भटक रहे हैं... कुछ भी ठोस नहीं होने वाला है, आपके पास इस मामले में बेहतर विशेषज्ञता है."

पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर डिजिटल गिरफ़्तारी के अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसी के बुनियादी ढांचे में कोई कमी है, तो वह अदालत को बताएं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीन स्तंभ हैं, जिनकी पहचान की गई है. वित्तीय, तकनीकी और मानवीय.

मेहता ने कहा, "वे कहते हैं कि हम आपको किसी दूसरे देश में रोजगार दिलाएंगे. वे वहां जाते हैं. वे कहते हैं कि हमने आप पर इतना खर्च किया है और अब आपको इतना धन जुटाना होगा. वे उनके पासपोर्ट ले लेते हैं और वे मानव दास बन जाते हैं..."

अगर मामले स्थानांतरित किए गए तो क्या सीबीआई के पास संसाधन हैं?

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और म्यांमार में इन भूमिगत साइबर सेल पर कार्रवाई की गई है, और उन्होंने इन सभी लोगों को, जो साइबर गुलाम हैं, थाईलैंड भेज दिया है. मेहता ने कहा कि यह एक घोटाला परिसर है और यह एक तरह का कॉल सेंटर है.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "इन डिजिटल गिरफ्तारियों के मामलों की संख्या को देखते हुए, क्या सीबीआई के पास सभी मामलों से निपटने के लिए संसाधन और तकनीक है, अगर ये मामले स्थानांतरित किए जाते हैं..."

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अगर कुछ अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की आवश्यकता होगी, तो वह उपलब्ध कराई जाएगी और आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "इस मामले में भी अगर उन्हें साइबर अपराध में उच्च तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जो टेक्नोक्रेट हों और जो पुलिस बल का हिस्सा न हों..."

सॉलिसिटर जनरल ने समन्वित जांच को एक समाधान बताया: मेहता ने कहा कि सीबीआई गृह मंत्रालय के साइबर अपराध विभाग से सहायता ले रही है. साइबर अपराध विभाग के पास तकनीकी रूप से योग्य विशेषज्ञ हैं.