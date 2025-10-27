ETV Bharat / bharat

'डिजिटल गिरफ्तारी' के घिनौने चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा- क्या हैं तैयार

डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की बाढ़ के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या वह सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है.

DIGITAL ARREST
'डिजिटल गिरफ्तारी' के घिनौने चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी. (ETV Bharat (सांकेतिक))
By Sumit Saxena

Published : October 27, 2025 at 3:04 PM IST

7 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देश भर में फैले डिजिटल गिरफ्तारी अपराधों की एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा एक समान जांच चाहता है. साथ ही सीबीआई से पूछा कि क्या वह इसके लिए तैयार है.

कोर्ट ने कहा, "इन डिजिटल गिरफ्तारियों के मामलों की संख्या को देखते हुए, क्या सीबीआई के पास सभी मामलों से निपटने के लिए संसाधन और तकनीक है, अगर ये मामले स्थानांतरित किए जाते हैं..."

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि वह मामलों की संख्या और ऐसे अपराधों के पूरे देश में फैलने को देखते हुए डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए उत्सुक है, और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा.

पीठ ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों की बढ़ती संख्या को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करने का फैसला किया और दर्ज की गई एफआईआर और लंबित मामलों का विवरण मांगा.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा, "हम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को उनके स्थायी वकील के माध्यम से नोटिस जारी करना उचित समझते हैं...डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित साइबर अपराध से संबंधित 17 अक्टूबर, 2025 के हमारे आदेश में उल्लिखित अपराध की प्रकृति से संबंधित उनके संबंधित राज्यों में दर्ज एफआईआर का विवरण प्रस्तुत किया जाए..."

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि वह लंबित मामलों का विवरण भी चाहती है, जिन्हें रिकॉर्ड में लाया जा सकता है और धोखेबाजों द्वारा ठगी गई एक बुजुर्ग महिला की शिकायत पर उसके द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज मामलों को 3 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया.

अखिल भारतीय मामला, सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेनी चाहिए: न्यायमूर्ति कांत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की उपस्थिति में कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच अपने हाथ में ले... यह अखिल भारतीय मामला है और कई राज्य ऐसे हैं जहां डिजिटल गिरफ़्तारी से जुड़ी घटनाएं हुई हैं और पीड़ित दर-दर भटक रहे हैं... कुछ भी ठोस नहीं होने वाला है, आपके पास इस मामले में बेहतर विशेषज्ञता है."

पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर डिजिटल गिरफ़्तारी के अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसी के बुनियादी ढांचे में कोई कमी है, तो वह अदालत को बताएं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीन स्तंभ हैं, जिनकी पहचान की गई है. वित्तीय, तकनीकी और मानवीय.

मेहता ने कहा, "वे कहते हैं कि हम आपको किसी दूसरे देश में रोजगार दिलाएंगे. वे वहां जाते हैं. वे कहते हैं कि हमने आप पर इतना खर्च किया है और अब आपको इतना धन जुटाना होगा. वे उनके पासपोर्ट ले लेते हैं और वे मानव दास बन जाते हैं..."

अगर मामले स्थानांतरित किए गए तो क्या सीबीआई के पास संसाधन हैं?

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और म्यांमार में इन भूमिगत साइबर सेल पर कार्रवाई की गई है, और उन्होंने इन सभी लोगों को, जो साइबर गुलाम हैं, थाईलैंड भेज दिया है. मेहता ने कहा कि यह एक घोटाला परिसर है और यह एक तरह का कॉल सेंटर है.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "इन डिजिटल गिरफ्तारियों के मामलों की संख्या को देखते हुए, क्या सीबीआई के पास सभी मामलों से निपटने के लिए संसाधन और तकनीक है, अगर ये मामले स्थानांतरित किए जाते हैं..."

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अगर कुछ अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की आवश्यकता होगी, तो वह उपलब्ध कराई जाएगी और आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "इस मामले में भी अगर उन्हें साइबर अपराध में उच्च तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जो टेक्नोक्रेट हों और जो पुलिस बल का हिस्सा न हों..."

सॉलिसिटर जनरल ने समन्वित जांच को एक समाधान बताया: मेहता ने कहा कि सीबीआई गृह मंत्रालय के साइबर अपराध विभाग से सहायता ले रही है. साइबर अपराध विभाग के पास तकनीकी रूप से योग्य विशेषज्ञ हैं.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जब अखिल भारतीय स्तर पर मामलों को स्थानांतरित किया जाना था, तो सरकार को मामलों की संख्या देखनी चाहिए और पोंजी मामलों के संबंध में न्यायालय के अनुभव का हवाला दिया.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "जब पोंजी मामले सीबीआई को स्थानांतरित किए गए, तो सीबीआई पर इतना दबाव था कि उन्हें कुछ मामलों को राज्य प्रशासन को भेजने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करना पड़ा."

मेहता ने सुझाव दिया कि समन्वित जांच ही समाधान हो सकती है, लेकिन अनन्य नहीं, और उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका विचार है. न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "अगर हम एक अनन्य जांच चाहते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? आपको कितना अतिरिक्त खर्च करना होगा?" मेहता ने कहा कि वह सीबीआई निदेशक के साथ बैठक करेंगे और संयुक्त निदेशक यहां हैं, और कुछ निर्देशों की आवश्यकता होगी.

पीठ ने कहा कि वह आज निर्देश जारी नहीं कर रही है और वह केवल सभी राज्यों को नोटिस जारी कर रही है और उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कुछ मामले सीबीआई को भेजे जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल गिरफ्तारी अपराधों की एक समान जांच हो.

सर्वोच्च न्यायालय मामले की निगरानी जारी रखेगा: पीठ ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी उसे जांच के दौरान आने वाली बाधाओं से अवगत करा सकती है और न्यायालय उसका ध्यान रखेगा तथा निर्देश जारी करेगा.

पीठ ने कहा कि वह मामले की निगरानी जारी रखेगी और समय-समय पर निर्देश जारी कर सकती है और सीबीआई उसे अपनी कठिनाइयों से अवगत करा सकती है.

पीठ ने कहा, "कुछ मुद्दों के लिए इंटरपोल और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय की आवश्यकता हो सकती है... सभी चुनौतियां आना तय है. अगर कोई किसी द्वीप पर बैठा है और वहीं से काम कर रहा है, तो."

पीठ ने कहा कि साइबर अपराधों पर खुफिया जानकारी साझा करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि है और यह सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है, और बताया कि इसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है.

पीठ को बताया गया कि इन घोटालों के पीछे धन शोधन नेटवर्क अक्सर भारत के बाहर स्थित होते हैं. हरियाणा सरकार ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें अंबाला में साइबर अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों को जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है.

पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त शिकायतों की संख्या, दर्ज की गई प्राथमिकियों और चल रही जांच की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

17 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने एक वरिष्ठ नागरिक दंपति की डिजिटल गिरफ्तारी को गंभीरता से लिया, जो धोखेबाजों द्वारा शीर्ष अदालत और जांच एजेंसियों के जाली आदेशों के आधार पर 1.05 करोड़ रुपये की उगाही के लिए की गई थी.

अदालत ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करने के बाद केंद्र, सीबीआई और अन्य को नोटिस जारी किया. इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ नागरिकों की जीवन भर की बचत ठगी गई.

शीर्ष अदालत ने 73 वर्षीय महिला द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को पत्र लिखने के बाद स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में केंद्र, सीबीआई से जवाब मांगा.

अदालत ने कहा कि यह स्वतः संज्ञान रिट याचिका अंबाला के एक वरिष्ठ नागरिक दंपति द्वारा दायर शिकायत के कारण ली गई है, जिनकी 3 सितंबर, 2025 और 16 सितंबर, 2025 के बीच डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के माध्यम से जीवन भर की बचत ठगी गई है.

संपादक की पसंद

