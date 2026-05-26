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पानीपत के जलालपुर में वॉलीबॉल का "जादू", फ्री ट्रेनिंग लेकर "गोल्डन गर्ल्स" कर रही मेडल्स की बौछार

हरियाणा के पानीपत के जलालपुरा गांव को "वॉलीबॉल की बेटियों के गांव" नाम से पहचाना जाता है.

Panipat Jalalpur renowned as the Village of Volleyball Daughters where Coach Vijender Rawal is providing free training to girls
पानीपत की "गोल्डन गर्ल्स" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 6:13 PM IST

6 Min Read
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पानीपत : साल 2015 में जब हरियाणा का लिंगानुपात पूरे देश में सबसे कम था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान का शंखनाद किया था. आज उसी पानीपत की धरती से महज 24 किलोमीटर दूर बसा, करीब 5000 की आबादी वाला जलालपुर गांव एक नया इतिहास रच रहा है. ये गांव आज 'वॉलीबॉल की बेटियों के गांव' के नाम से जाना जाता है.

बच्चियों के हाथों में वॉलीबॉल : जिस उम्र में नन्ही-मुन्नी बच्चियां गुड्डे-गुड़ियाओं से खेलती है, उस उम्र में इस गांव की बच्चियां वॉलीबॉल से खेलती नज़र आती है. इस गांव में आने पर ज्यादातर बच्चियों के हाथों में आपको वॉलीबॉल नज़र आएगा. इसी वॉलीबॉल के जरिए यहां की बेटियां नेशनल, इंटरनेशनल और खेलो इंडिया तक का सफर तय कर चुकीं है.

पानीपत के जलालपुर में वॉलीबॉल का "जादू" (ETV Bharat)

कोच विजेंद्र रावल की अनूठी मुहिम : आज ये गांव जब 'वॉलीबॉल की बेटियों के गांव' के नाम से जाना जाता है तो इसका क्रेडिट ​विजेंद्र रावल को जाता है. इस सुनहरे सफर की शुरुआत साल 2015 में गांव के ही वॉलीबॉल खिलाड़ी और कोच विजेंद्र रावल (सिंह) ने की थी. विजेंद्र रावल बताते हैं कि मकसद सिर्फ एक था कि जब हम खेलते थे, तो हमें कोई खिलाने या सिखाने वाला नहीं मिला. हम इस कमी से वंचित रहे. दिल में एक ललक थी कि जो हमारे साथ हुआ, वो आने वाली पीढ़ी के साथ ना हो. कल को कोई बच्चा ये न कहे कि 'हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिला'. समाज में लड़कियों को हमेशा पीछे रखा जाता था, इसलिए हमने एक मुहिम उठाई कि लड़कियों को लड़कों के बराबर लाकर खड़ा करना है."

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वॉलीबॉल खेलने का जुनून (ETV Bharat)

फ्री ट्रेनिंग के लिए एकेडमी : ​विजेंद्र रावल ने साल 2015 में एक फ्री एकेडमी की शुरुआत की. आज इस एकेडमी से 200 से 250 लड़कियां निकल चुकी हैं. उनकी टीम जहां भी जाती है, मेडल लेकर ही लौटती है. अब तक गांव के बच्चे 450 से 500 मेडल जीत चुके हैं. इतना ही नहीं, गांव की 10 बेटियों को खेल कोटे से सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं, जिनमें से 8 लड़कियां यूपी पुलिस में, 1 डी-ग्रुप में और 1 रेलवे में चयनित हुई है.

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सरकारी नौकरियां भी हासिल कर रही हैं (ETV Bharat)

दिन-रात कड़ा अभ्यास : ​कोच विजेंद्र बताते हैं कि इस एकेडमी में हर बिरादरी के बच्चे हैं. चाहे कोई संपन्न परिवार से हो, मध्यम से हो या बेहद गरीब परिवार से, सबके लिए ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त है. ग्राउंड पर सुबह दो से ढाई घंटे और शाम को लाइटों की व्यवस्था के बीच 3 से साढ़े तीन घंटे तक कड़ा अभ्यास चलता है. भारतीय वॉलीबॉल टीम की स्टार कप्तान निर्मल तंवर इस एकेडमी में दो-तीन बार बतौर मुख्य अतिथि आ चुकी हैं और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं.

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उड़ने की आशा (ETV Bharat)

इच्छा रावल की तैयारी : अहमदाबाद में ट्रायल देने की तैयारी में जुटीं विजेंद्र रावल की बेटी इच्छा रावल कहती हैं कि ​" वे 11वीं में पढ़ती हैं. मेरे कोच मेरे पापा ही हैं. उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और हमारे ग्राउंड से कई लड़कियां इंडिया लेवल और इंटरनेशनल खेल चुकी हैं. मैं खुद 4-5 मेडल जीत चुकी हूं और अब अहमदाबाद में अंडर-18 इंडिया लेवल का ट्रायल देने जा रही हूं. मैं सभी माता-पिता से कहूंगी कि बेटियों को बाहर भेजें, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं."

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​नन्ही खिलाड़ियों में भारी उत्साह (ETV Bharat)

अदिती का लक्ष्य : ​खेलो इंडिया की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अदिती कहती हैं कि ​"मैंने जूनियर-सीनियर स्तर पर ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीते हैं. खेलो इंडिया 2023 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था. कोच विजेंद्र ही हमें सिखाते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. हमारा लक्ष्य देश और गांव का नाम रोशन करना और आगे अच्छी नौकरी पाना है."

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दिन-रात कड़ा अभ्यास (ETV Bharat)

​निर्मल तंवर जैसा बनना चाहती हैं तन्नू रावल : मैदान में वॉलीबॉल थामी तन्नू रावल कहती हैं कि ​"स्टेट में सेकंड पोजीशन लाकर मैंने मेडल जीता है, जिसका श्रेय कोच विजेंद्र रावल को जाता है. हमारी प्रेरणा हमारे पास के गांव की निर्मल तंवर मैडम हैं, हमें उनके जैसा बड़ा खिलाड़ी बनना है. जब पूछा कि हाथों पर चोट नहीं लगती? तो तन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा—'यस सर, लगती है ना, पर चोट से थोड़ी डरेंगे!'"

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फ्री ट्रेनिंग के लिए एकेडमी (ETV Bharat)

2015 से मेडल की झड़ी लगा रहीं शिवानी : वॉलीबॉल खिलाड़ी शिवानी कहती हैं कि "मैं 2015 से खेल रही हूं और खेलो इंडिया, जूनियर नेशनल, स्कूल नेशनल जैसे टूर्नामेंट्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हूं. हम सीजन में सुबह-शाम 5-6 घंटे और ऑफ-सीजन कैंप में दोपहर में भी प्रैक्टिस करते हैं. पहले गांव का इतना नाम नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया हमारे गांव को वॉलीबॉल के खेल की वजह से जानता है. इस पर हमें बहुत गर्व है."

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कोच विजेंद्र रावल की अनूठी मुहिम (ETV Bharat)

​नन्ही खिलाड़ियों में भारी उत्साह : 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली ​पलवी कहती हैं कि "मैं 5वीं में पढ़ती हूं. मुझे वॉलीबॉल खेलने में बहुत मज़ा आता है. हम सुबह-शाम कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं."ऐसे ही एक खिलाड़ी ​गुंजन कहती हैं कि "मुझे शुरू से ही इस खेल में रुचि थी. अंडर-14 नेशनल में जब पहला मेडल जीता तो बहुत अच्छा लगा. मैं दूसरी लड़कियों से भी कहूंगी कि आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें."

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बच्चियों के हाथों में वॉलीबॉल (ETV Bharat)

उड़ने की आशा : जलालपुर गांव की ये कहानी सिर्फ खेल की कहानी नहीं, बल्कि सोच बदलने की कहानी है. जहां कभी बेटियों को घर की चारदीवारी तक सीमित माना जाता था, वहीं आज बेटियां देश के लिए मेडल जीतने का सपना देख रही हैं. मिट्टी के छोटे से मैदान से उठी ये उड़ान साबित करती है कि अगर बेटियों को सही मार्गदर्शन, मेहनत और परिवार का साथ मिले, तो वे गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सकती हैं.

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"वॉलीबॉल की बेटियों का गांव" (ETV Bharat)
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वॉलीबॉल की ख़ास ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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फ्री ट्रेनिंग लेकर "गोल्डन गर्ल्स" कर रही मेडलों की बौछार (ETV Bharat)
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हरियाणा में वॉलीबॉल का हब बना पानीपत का "जलालपुर" (ETV Bharat)

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