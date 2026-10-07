डर, हिंसा के बारे में बात करने वाली महिला की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए: जस्टिस नाथ
जस्टिस विक्रम नाथ ने संस्थाओं और परिवारों से कहा कि जब महिलाएं हिंसा के बारे में बोलें तो उनकी बात सुननी चाहिए.
By PTI
Published : October 7, 2026 at 10:45 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने बुधवार को कहा कि डर, हिंसा या परेशानी के बारे में बात करने वाली महिला की आवाज को न तो नजरअंदाज किया जाना चाहिए और न ही इसे सामान्य माना जाना चाहिए.
जस्टिस नाथ ने “घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम” के तहत नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों की उन कोशिशों की तारीफ की, जिनसे मुसीबत में फंसी महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद मिलती है."
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की ओर से आयोजित सुरक्षा अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए जस्टिस नाथ ने कहा कि महिलाओं को यह पता होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जाएगी, कानून उनकी रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा और उन्हें गरिमा, सुरक्षा तथा अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी के साथ जीने के लिए आवश्यक सहयोग मिलेगा.
उन्होंने कहा, “बेटी को यह सोचकर बड़ा नहीं होना चाहिए कि परिवार को बनाए रखने की कीमत “चुप रहना” है और बेटे को यह सोचकर बड़ा नहीं होना चाहिए कि परिवार की इज्जत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई महिला कितना कुछ सहने को तैयार है. एक समय ऐसा आता है, जब समझौता रिश्ते को बनाए रखने का हिस्सा नहीं रह जाता, बल्कि यह उम्मीद बन जाता है कि महिला को वह सब सहना पड़े, जो उसे नहीं सहना चाहिए.”
जस्टिस नाथ भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने की कतार में सबसे आगे हैं. उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से निपटने के लिए उस सीमा को पहचानना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जब उस सीमा को पार किया जाए, तो कानून उस पर कार्रवाई करे.
The Valedictory Session of the National Conference of Protection Officers, organised by the National Commission for Women, was graced by the presence of Hon'ble Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India, who shared valuable insights on strengthening the implementation of laws relating to domestic violence and ensuring meaningful access to justice. Justice Nath emphasised that the true measure of success is not merely the number of complaints received, but the number of cases effectively resolved, underlining the need for a responsive, empathetic and outcome-oriented protection system. The session concluded with a renewed focus on strengthening the role of Protection Officers and ensuring a more effective, sensitive and coordinated response to cases of domestic violence. #ncwindia #narishakti #ProtectionOfficers #WomenFirst #ncw— NCW (@NCWIndia) October 7, 2026
जस्टिस नाथ ने कहा कि उस समझ को बदलने में समय लग सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि आज लोग अपने परिवारों और संस्थाओं में क्या चुनते हैं.
उन्होंने कहा, “जब कोई महिला पहली बार डर, हिंसा या परेशानी के बारे में बात करे, तो उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे सामान्य माना जाना चाहिए. उसे पता होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जाएगी, कानून कार्रवाई करेगा और उसे सम्मान, सुरक्षा एवं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने की आजादी के साथ जीने के लिए जरूरी मदद मिलेगी.”
जस्टिस नाथ ने कहा, “हमारे देश की महिलाओं को समानता का दर्जा हासिल है और उन्हें हमारे संविधान से पूरी सुरक्षा और अधिकार मिले हैं. यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी में यह वादा लागू हो.”
उन्होंने कहा कि अदालत में न्यायाधीश हर दिन अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करते हुए देखते हैं; ये महिलाएं बहुत पढ़ी-लिखी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सामाजिक रूप से अच्छी स्थिति वाली हो सकती हैं, या फिर उनकी शिक्षा बहुत कम हो सकती है और उनके पास जीवन-यापन का कोई स्वतंत्र जरिया नहीं हो सकता है.
जस्टिस नाथ ने कहा, “इन अंतरों के बावजूद समझौता करने, चुप रहने और शादी को बचाने का दबाव बना रह सकता है. और अक्सर यह दबाव महिला के अपने परिवार की ओर से ही आता है.”
उन्होंने कहा, “हो सकता है कि महिला से जो हो रहा है, उसे बर्दाश्त करने के लिए कहा जाए, क्योंकि शादी बचानी है, बच्चों को तकलीफ होगी या परिवार की इज्जत दांव पर लगी है.”
जस्टिस नाथ ने कहा कि इस सोच पर सवाल उठाना जरूरी है कि शादी को बाहर से ठीक-ठाक बनाए रखना, उसके अंदर हो रही असल चीजों का विरोध करने से ज्यादा जरूरी है. उन्होंने कहा कि जब कोई महिला हिंसा के बारे में बात करे, तो उसके सबसे करीबी लोगों की पहली प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि वे उसकी स्थिति को समझें और उसे सहयोग एवं सुरक्षा दें, न कि उससे पूछें कि वह इसके साथ कैसे समझौता कर सकती है.
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