ETV Bharat / bharat

AI Impact Summit 2026: DRDO के पवेलियन में दिखी भविष्य की रक्षा तकनीक, जवान और मशीन बनेंगे एक टीम

DRDO के साइंटिस्ट-डी कौशिक भागवतकर ने बताया कि कल्पना कीजिए कि किसी इमारत में कोई बंधक स्थिति है. एक कमांडर ड्रोन से सिर्फ आवाज में कहे “उस कमरे में जाओ और बताओ वहां कितने लोग हैं.” ड्रोन उस निर्देश को समझे, कमरे तक पहुंचे, अंदर की स्थिति का आकलन करे और कमांडर को सटीक जानकारी दे. यह तकनीक जवानों को सीधे खतरे में डाले बिना महत्वपूर्ण सूचना जुटाने में मदद करेगी. उन्होंने बताया कि अगले दो वर्षों में इसका प्रारंभिक मॉडल तैयार करने का लक्ष्य है. इसके बाद परीक्षण, सुधार और फील्ड ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी.

यंग साइंटिस्ट लैब का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट “ह्यूमन-मशीन टीमिंग” है. इसका मतलब है कि इंसान और मशीन एक टीम की तरह काम करेंगे. मशीन केवल आदेश पालन करने वाला उपकरण न होकर परिस्थिति को समझने, निर्णय लेने और रिपोर्ट देने में सक्षम होगा.

राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इंपैक्ट समिट में DRDO का विशेष पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां वैज्ञानिक आगंतुकों को भविष्य की रक्षा तकनीकों से रूबरू करा रहे हैं.

नई दिल्ली: बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में युद्ध और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां पहले से अधिक जटिल हो गई हैं. ऐसे समय में भारत भी अपनी रक्षा तैयारियों को आधुनिक तकनीक से लैस कर रहा है. डिफ़ेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) की यंग साइंटिस्ट लैब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में “ह्यूमन-मशीन टीमिंग” यानी इंसान और मशीन पर तेजी से काम हो रहा है. यहां विकसित हो रहे स्मार्ट सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ तकनीक बनाना नहीं, बल्कि जवानों की सुरक्षा बढ़ाना, मिशन को अधिक सटीक बनाना और जोखिम को कम करना है.

यंग साइंटिस्ट लैब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ETV Bharat)

FRSD: फेस रिकग्निशन सिस्टम अंडर डिस्गाइज: आजकल मोबाइल फोन में फेस रिकग्निशन आम बात है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सामने असली चुनौती कम रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरों की होती है. अक्सर संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा धुंधला या बहुत छोटा दिखाई देता है. यंग साइंटिस्ट लैब ने ऐसा एआई आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम विकसित किया है, जो कम क्वालिटी के फुटेज में भी चेहरे की पहचान कर सकता है. यह सिस्टम मास्क, दाढ़ी, चश्मा या भेष बदलने की स्थिति में भी पहचान करने में सक्षम है. तेज रोशनी, अंधेरे या बैक लाइट जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इसकी कार्यक्षमता बनी रहती है. इस तकनीक के विकास के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़े पैमाने पर डेटा एकत्रित किया गया. विविध परिस्थितियों में लिए गए चित्रों से सिस्टम को प्रशिक्षित किया गया ताकि वास्तविक परिस्थितियों में भी यह सटीक परिणाम दे सके. कुछ रक्षा एजेंसियों में इसे तैनात किया जा चुका है, जबकि अन्य स्थानों पर परीक्षण जारी है.

Drdo का ह्यूमन-मशीन टीमिंग (ETV Bharat)

स्मार्ट हेलमेट बिना GPS के सटीक लोकेशन: खुले क्षेत्र में GPS काम करता है, लेकिन किसी बिल्डिंग, सुरंग या भूमिगत स्थान में इसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं. ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि टीम का कौन सदस्य कहां मौजूद है. इस समस्या के समाधान के लिए “स्मार्ट हेलमेट” विकसित किया गया है. इसमें लगे विशेष सेंसर इमारत के अंदर का 3D नक्शा तैयार कर सकते हैं. यह सिस्टम जवान की सटीक स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक करता है. कौशिक भागवतकर ने बताया कि किसी ऑपरेशन से पहले सेंसर से लैस ड्रोन को अंदर भेजा जाएगा, जो पूरी इमारत का नक्शा तैयार करेगा. इसके बाद जवान जब उसी तकनीक से बने हेलमेट पहनकर अंदर जाएंगे, तो बाहर बैठे कमांडर को हर सदस्य की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी. इससे न केवल मिशन की योजना बेहतर बनेगी, बल्कि जोखिम भी कम होगा.

बिना इंटरनेट के भाषा अनुवाद: कौशिक भागवतकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में तैनात जवानों को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों से संवाद करना आवश्यक होता है. इंटरनेट हर जगह उपलब्ध नहीं होता और सुरक्षा कारणों से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग जोखिम भरा हो सकता है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए लैब ने एक ऑफलाइन स्पीच ट्रांसलेशन डिवाइस विकसित किया है. यह डिवाइस पूरी तरह इंटरनेट के बिना काम करता है. फिलहाल यह मैंडारिन और हिंदी के बीच अनुवाद करने में सक्षम है. उन्होंने बताया कि जब सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, डिवाइस उसे रिकॉर्ड कर तुरंत अनुवाद करके सुनाएगा. भविष्य में इसमें और भाषाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में संवाद और भी सुगम हो सके.



डेटा और एआई की शक्ति: इन सभी तकनीकों की आधारशिला डेटा है. एआई सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की आवश्यकता होती है. वैज्ञानिकों ने अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों, रोशनी की स्थितियों और चेहरे के हावभाव को शामिल करते हुए डेटा एकत्रित किया है. एआई मॉडल को इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि वह बदलती परिस्थितियों में भी स्थिर प्रदर्शन दे सके. यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है. क्योंकि आधुनिक युद्ध में सूचना की सटीकता ही सफलता की कुंजी होती है.



जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि: इन सभी परियोजनाओं का मूल उद्देश्य जवानों की सुरक्षा बढ़ाना है. चाहे वह फेस रिकग्निशन सिस्टम हो, स्मार्ट हेलमेट या ह्यूमन-मशीन टीमिंग हर तकनीक इस विचार से विकसित की जा रही है कि जोखिम कम हो और मिशन की सफलता की संभावना बढ़े. तकनीक जवान की जगह नहीं लेती, बल्कि उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है. मशीन खतरनाक स्थानों पर पहले पहुंच सकती है, जानकारी जुटा सकती है और इंसान को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है.

यंग साइंटिस्ट लैब फॉर एआई में विकसित हो रही यह तकनीकें इस बात का संकेत हैं कि देश की सुरक्षा रणनीति तेजी से डिजिटल और स्मार्ट दिशा में आगे बढ़ रही है. आने वाले समय में इंसान और मशीन की साझेदारी रक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगी. एआई आधारित यह सिस्टम न केवल युद्ध की रणनीति बदल सकते हैं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अन्य संवेदनशील अभियानों में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं.



ये भी पढ़ें :