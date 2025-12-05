राष्ट्रपति पुतिन बोले: 'भारत यात्रा और समझौतों से मजबूत होगी रूस-भारत रणनीतिक साझेदारी'
पुतिन ने कहा कि रूस भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल, गैस और कोयले का एक भरोसेमंद सप्लायर बना हुआ है.
Published : December 5, 2025 at 5:14 PM IST
नई दिल्लीः रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि उनकी भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुए समझौते रूस-भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे. दोनों पक्षों ने क्षेत्रों के व्यापक स्पेक्ट्रम (दायरे) में अपने सहयोग की समीक्षा की. हैदराबाद हाउस में एक संयुक्त प्रेस संबोधन के दौरान, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बेहतर संवाद विकसित हुआ है.
उन्होंने इस साल की शुरुआत में तियानजिन, चीन में शंघाई सहयोग संगठन के दौरान हुई अपनी मुलाकात को याद किया. रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "हमने और पीएम मोदी ने सितंबर में एक बेहतर संवाद स्थापित किया था, जब हम तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में थे. हम व्यक्तिगत रूप से रणनीतिक मार्गों पर विशेष विकास की देखरेख कर रहे हैं और प्रमुख द्विपक्षीय परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं."
पुतिन ने कहा कि प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी गंभीरता से जांच की है, और उन प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान दिया है जिन्हें दोनों देशों को बहुआयामी बातचीत में संबोधित करने की आवश्यकता है. रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों ने अंतर-सरकारी और अंतर-संगठनात्मक समझौतों का एक "प्रभावशाली पैकेज" (बड़ा सेट) हस्ताक्षरित किया था, जिनमें से कई आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के लिए तैयार किए गए हैं.
पुतिन ने आगे बताया कि द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 64 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था. कहा कि दोनों पक्षों का लक्ष्य इसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है. पुतिन ने कहा, "इसे हासिल करने के लिए, हमने 2030 तक रूसी-भारतीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम में अपने दृष्टिकोण को सुसंगत बनाया है." उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज़ व्यापार और पूंजी प्रवाह में बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस उद्देश्य निर्धारित करता है.
पुतिन ने यह भी दोहराया कि दोनों राष्ट्र तेजी से राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें 96 प्रतिशत लेनदेन रुपये और रूबल में किए जाते हैं. रूसी राष्ट्रपति ने ऊर्जा सहयोग पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि रूस भारत की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेल, गैस और कोयले का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना हुआ है.
उन्होंने भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर चल रहे सहयोग को भी रेखांकित किया. उन्होंने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, और चिकित्सा व कृषि में गैर-ऊर्जा परमाणु अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विस्तार के लिए तत्परता भी व्यक्त की. पुतिन ने भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए रूस के समर्थन की फिर से पुष्टि की, और कहा कि रूस भारतीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में औद्योगिक उत्पादों का स्थानीय विनिर्माण स्थापित करेगा.
रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "हम उद्योग, मशीनरी, विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र, अंतरिक्ष अन्वेषण और विज्ञान-गहन अन्य मार्गों में संयुक्त पहल कर रहे हैं. रूस 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के ढांचे में औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन भी स्थापित करेगा, जो प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री मोदी की एक विशिष्ट परियोजना है."
उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश BRICS और SCO में घनिष्ठ सहयोग जारी रखेंगे. अगले साल भारत द्वारा BRICS की अध्यक्षता संभालने पर रूस पूरी तरह से समर्थन करेगा. रूसी राष्ट्रपति ने वार्ता के परिणाम पर संतोष व्यक्त किया. "मैं अपना विश्वास व्यक्त कर सकता हूं कि वर्तमान यात्रा और हुए समझौते रूस-भारत रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने में मदद करेंगे." व्लादिमीर पुतिन, जो चार वर्षों के बाद भारत यात्रा पर आए हैं. 5 दिसंबर तक नई दिल्ली में रहेंगे.
