तमिलनाडु : वीके शशिकला ने नई पार्टी बनाई, चुनाव चिन्ह मिला ‘नारियल के पेड़ों का बाग’

वी.के. शशिकला ने नई पार्टी की घोषणा की, 'नारियल के पेड़ों का बाग' चुनाव चिन्ह के तहत विधानसभा चुनाव लड़ेंगी ( ETV Bharat )

चेन्नई : ऑल इंडिया अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से निष्कासित नेता वी. के. शशिकला ने अपनी नयी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद शुक्रवार को अपने संगठन के नाम की घोषणा की. उनकी पार्टी का नाम ‘‘ऑल इंडिया पुराची थलाइवर मक्कल मुनेत्र कषगम’’होगा. उन्होंने कहा कि पार्टी का चुनाव चिह्न ‘नारियल के पेड़ों का बाग’ होगा. दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला ने पिछले साल फरवरी में घोषणा की थी कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगी और बाद में इसका झंडा भी जारी किया था. इस बीच उन्होंने कहा था कि पार्टी का नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा. चेन्नई के पोएस गार्डन में अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए शशिकला ने कहा, "पुरात्चिथलाइवर (एम.जी. रामचंद्रन) ने डीएमके नाम की 'बुरी ताकत' को खत्म करने और तमिलनाडु के लोगों की सुरक्षा के खास मकसद से एक आंदोलन शुरू किया था. वह पार्टी सिर्फ गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई थी." इसी तरह, दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता ने एमजीआर के सिद्धांतों से एक इंच भी हटे बिना कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं. खास तौर पर, अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान देने वाली कई पहल कीं. हालांकि, उनके निधन के बाद, स्थिति पूरी तरह से बदल गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने तमिलनाडु के लोगों का शोषण किया और उन्हें परेशान किया. इस स्थिति को देखकर और इसे खत्म करने का पक्का इरादा करके, मैंने 24 फरवरी को, दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती पर पार्टी के झंडे का अनावरण किया था.