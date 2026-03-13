ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : वीके शशिकला ने नई पार्टी बनाई, चुनाव चिन्ह मिला ‘नारियल के पेड़ों का बाग’

वीके शशिकला की नई राजनीतिक पार्टी का नाम 'ऑल इंडिया पुराची थलाइवर मक्कल मुनेत्र कझगम' व चुनाव चिह्न ‘नारियल के पेड़ों का बाग’ है.

V.K. Sasikala announces new party, will contest assembly elections under 'coconut grove' symbol
वी.के. शशिकला ने नई पार्टी की घोषणा की, 'नारियल के पेड़ों का बाग' चुनाव चिन्ह के तहत विधानसभा चुनाव लड़ेंगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई : ऑल इंडिया अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से निष्कासित नेता वी. के. शशिकला ने अपनी नयी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद शुक्रवार को अपने संगठन के नाम की घोषणा की. उनकी पार्टी का नाम ‘‘ऑल इंडिया पुराची थलाइवर मक्कल मुनेत्र कषगम’’होगा. उन्होंने कहा कि पार्टी का चुनाव चिह्न ‘नारियल के पेड़ों का बाग’ होगा.

दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला ने पिछले साल फरवरी में घोषणा की थी कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगी और बाद में इसका झंडा भी जारी किया था. इस बीच उन्होंने कहा था कि पार्टी का नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा.

चेन्नई के पोएस गार्डन में अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए शशिकला ने कहा, "पुरात्चिथलाइवर (एम.जी. रामचंद्रन) ने डीएमके नाम की 'बुरी ताकत' को खत्म करने और तमिलनाडु के लोगों की सुरक्षा के खास मकसद से एक आंदोलन शुरू किया था. वह पार्टी सिर्फ गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई थी."

इसी तरह, दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता ने एमजीआर के सिद्धांतों से एक इंच भी हटे बिना कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं. खास तौर पर, अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान देने वाली कई पहल कीं. हालांकि, उनके निधन के बाद, स्थिति पूरी तरह से बदल गई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने तमिलनाडु के लोगों का शोषण किया और उन्हें परेशान किया. इस स्थिति को देखकर और इसे खत्म करने का पक्का इरादा करके, मैंने 24 फरवरी को, दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती पर पार्टी के झंडे का अनावरण किया था.

एमजीआर और जयललिता को समर्पित एक समर्पित कैडर ने एक राजनीतिक पार्टी शुरू की है, और मैं अब औपचारिक रुप से उसमें शामिल हो गई हूं.

उन्होंने कहा, "पार्टी का नाम ऑल इंडिया पुराची थलाइवर मक्कल मुनेत्र कषगम" रखा गया है और हम आने वाले विधानसभा चुनाव 'नारियल के पेड़ों का बाग' चुनाव निशान के तहत लड़ेंगे."

शशिकला ने कहा कि यह निशान लोगों के साथ रहने के उनके वादे को दिखाता है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, "एक कहावत है, 'एक अकेला पेड़ पूरा बगीचा नहीं बनाता'. लेकिन हम एक पेड़ की तरह नहीं आए हैं; हम एक झुंड की तरह आए हैं. हम उन लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहेंगे जिन्होंने हमारे नेता के समय से हमारा साथ दिया है."

एएमएमके की स्थापना करने वाले और अभी एआईएडीएमके के साथ जुड़े टी.टी.वी. दिनाकरन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए शशिकला ने कहा, "हर पार्टी अपने फैसले खुद लेती है. मेरे लिए, लोग ही सब कुछ हैं. तमिलनाडु के लोग अच्छे दिल वाले हैं, और मुझे विश्वास है कि वे एक अच्छा फैसला देंगे."

उन्होंने आगे डीएमके सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है. मौजूदा सरकार में हिंसा और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा, "लोग अक्सर कहते हैं कि जयललिता के समय के शासन जैसा कोई शासन नहीं है. हमारा मिशन डीएमके को पूरी तरह हराना है."

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण से बिगड़ सकते हैं समीकरण, त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTIONS
EDAPPADI PALANISWAMY
POLITICAL PARTY SYMBOL
तमिलनाडु की नेता वीके शशिकला
VK SASIKALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.