जादवपुर और विश्वभारती यूनिवर्सिटी में बवाल पर प्रोफेसरों का फूटा गुस्सा; बोले- '...न बनाएं जंग का मैदान'
जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक प्रतीक चिह्न की तोड़फोड़ और विश्वभारती में छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रोफेसरों का संगठन ने विरोध किया.
Published : August 25, 2026 at 5:45 PM IST
बोलपुर (पश्चिम बंगाल): विश्वभारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हुई झड़पें और शिल्पाचार्य नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किए गए ऐतिहासिक प्रतीक चिह्न के साथ की गई तोड़फोड़, साथ ही विश्वभारती में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाई है. विश्वभारती विश्वविद्यालय संकाय संघ (VBUFA) ने मांग की है कि दोनों परिसरों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
संघ ने एक बयान जारी कर परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश, राजनीतिक दबाव और छात्रों पर होने वाले हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. संकाय का मानना है कि विचारों या राजनीतिक दृष्टिकोण में मतभेद चाहे जो भी हों, किसी विश्वविद्यालय को कभी भी युद्ध का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए. छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सुरक्षा दोनों की गारंटी दी जानी चाहिए.
हाल ही में जादवपुर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ गया था. आरोप लगे कि बाहरी लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर परिसर पर हमला किया, और इस घटना के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इन घटनाओं के बीच, खबरें आईं कि गेट नंबर 4 पर स्थित विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक प्रतीक चिह्न, जिसे शिल्पाचार्य नंदलाल बोस ने डिजाइन किया था, के साथ तोड़फोड़ की गई थी. हालांकि बाद में इसकी मरम्मत कर दी गई.
इस घटना के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अज्ञात बाहरी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, विश्वभारती संकाय संघ (प्रोफेसरों के संगठन) ने परिसर के भीतर होने वाली छात्रों की बैठकों और कार्यक्रमों का विरोध करने या दबाव बनाने के लिए बाहरी लोगों को लाने की जरूरत पर सवाल उठाया है. उनका तर्क है कि शैक्षणिक माहौल में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है. लेकिन समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए. बाहरी लोगों को लाकर तनाव भड़काना या छात्रों पर हमला करना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है.
जादवपुर की घटना के साथ-साथ, संकाय संघ के बयान में विश्वभारती की घटनाओं को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है. कुछ दिन पहले, एक वामपंथी छात्र संगठन ने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी. आरोप है कि उस कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय से बाहर के एबीवीपी (ABVP) समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया.
रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वभारती देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है. इसे यूनेस्को (UNESCO) के 'विश्व धरोहर' का दर्जा प्राप्त है. भारत के प्रधानमंत्री इसके कुलाधिपति होते हैं.
विश्वभारती के प्रोफेसरों के संगठन ने जादवपुर की घटना- विशेष रूप से नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किए गए प्रतीक चिह्न को कथित रूप से नष्ट किए जाने- पर आवाज उठाकर राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. नंदलाल बोस के साथ विश्वभारती का एक लंबा और गहरा संबंध रहा है. यह महान कलाकार रवींद्रनाथ टैगोर के करीबी सहयोगी थे. उनकी कलात्मक दृष्टि और उनका काम विश्वभारती के कला भवन की विरासत से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं.
VBUFA के अध्यक्ष प्रोफेसर तथागत चौधरी ने कहा, "विश्वभारती के छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है. बाहरी लोगों द्वारा किए जाने वाले हमले या इस संबंध में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए."
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