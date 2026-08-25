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जादवपुर और विश्वभारती यूनिवर्सिटी में बवाल पर प्रोफेसरों का फूटा गुस्सा; बोले- '...न बनाएं जंग का मैदान'

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): विश्वभारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हुई झड़पें और शिल्पाचार्य नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किए गए ऐतिहासिक प्रतीक चिह्न के साथ की गई तोड़फोड़, साथ ही विश्वभारती में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाई है. विश्वभारती विश्वविद्यालय संकाय संघ (VBUFA) ने मांग की है कि दोनों परिसरों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

संघ ने एक बयान जारी कर परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश, राजनीतिक दबाव और छात्रों पर होने वाले हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. संकाय का मानना है कि विचारों या राजनीतिक दृष्टिकोण में मतभेद चाहे जो भी हों, किसी विश्वविद्यालय को कभी भी युद्ध का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए. छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सुरक्षा दोनों की गारंटी दी जानी चाहिए.

विश्वभारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का बयान. (ETV Bharat)

हाल ही में जादवपुर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ गया था. आरोप लगे कि बाहरी लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर परिसर पर हमला किया, और इस घटना के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इन घटनाओं के बीच, खबरें आईं कि गेट नंबर 4 पर स्थित विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक प्रतीक चिह्न, जिसे शिल्पाचार्य नंदलाल बोस ने डिजाइन किया था, के साथ तोड़फोड़ की गई थी. हालांकि बाद में इसकी मरम्मत कर दी गई.

इस घटना के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अज्ञात बाहरी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, विश्वभारती संकाय संघ (प्रोफेसरों के संगठन) ने परिसर के भीतर होने वाली छात्रों की बैठकों और कार्यक्रमों का विरोध करने या दबाव बनाने के लिए बाहरी लोगों को लाने की जरूरत पर सवाल उठाया है. उनका तर्क है कि शैक्षणिक माहौल में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है. लेकिन समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए. बाहरी लोगों को लाकर तनाव भड़काना या छात्रों पर हमला करना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है.