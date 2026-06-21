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रवींद्रनाथ टैगोर के विजन को नई रफ्तार: मथुरा से आएंगी खास बकरियां, 100 गांवों के किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

विश्वभारती के श्रीनिकेतन में पहली बार बकरी पालन और मवेशी चारा केंद्र की शुरुआत होने जा रही है. पढ़ें,अभिषेक दत्ता रॉय की रिपोर्ट.

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बकरों की फाइल फोटो. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 3:54 PM IST

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बोलपुर (पश्चिम बंगाल): विश्वभारती के पल्ली शिक्षा भवन में बकरी पालन और अनुसंधान (रिसर्च) की एक नई पहल शुरू की जा रही है. इस प्रोजेक्ट के तहत न केवल स्थानीय 'बंगाल ब्लैक' नस्ल की बकरी, बल्कि दूध और मांस देने वाली कई अन्य उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों को भी पाला जाएगा. इसके लिए मथुरा से 'जमुनापारी' और 'बरबरी' नस्ल की बकरियां लाई जा रही हैं.

इस कदम से जहां एक तरफ रिसर्च के काम को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय किसानों को भी बकरी पालन से आर्थिक रूप से फायदा होगा. यह पहली बार है जब विश्वभारती जैसी 'विश्व धरोहर' (वर्ल्ड हेरिटेज) साइट पर कोई 'गोट यूनिट' (बकरी पालन केंद्र) बनाया जा रहा है. गौरतलब है कि विश्वभारती के श्रीनिकेतन में स्थित गौशाला का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है. अब यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बकरी पालन और मवेशियों के चारे के उत्पादन के लिए नए केंद्र खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Visva Bharati university
विश्वभारती में पीएम किसान निधि से जुड़ा कार्यक्रम. (ETV Bharat)

विश्वभारती के कुलपति बिद्युत चक्रवर्ती ने कहा, "वर्तमान में, पल्ली शिक्षा भवन में कोई राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है. इसलिए, मंजूरी मिलने के बाद, मैं डेयरी सुविधा के साथ-साथ एक 'गोट यूनिट' स्थापित कर रहा हूं. हम यहां ऐसी बकरियों की नस्लें पालेंगे जो स्थानीय माहौल के अनुकूल हों. इससे रिसर्च में मदद मिलेगी और स्थानीय किसानों को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता मिलेगी. हम उन्हें पालने के लिए बकरियां दे सकते हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़ेगी. इसके अलावा, हम एक मवेशी चारा केंद्र भी बना रहे हैं. धीरे-धीरे यहां और भी विकासात्मक और रिसर्च से जुड़ी गतिविधियां शुरू की जाएंगी."

महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने 1922 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ श्रीनिकेतन की स्थापना की थी. इसका लक्ष्य खेती, पशुपालन, डेयरी उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी शिक्षा को एक साथ जोड़कर कृषि को बेहतर बनाना था. इसी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में श्रीनिकेतन में एक गौशाला बनाई गई थी. कवि के पुत्र और विश्वभारती के पहले कुलपति रथेंद्रनाथ टैगोर मुख्य रूप से श्रीनिकेतन के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते थे.

हाल ही में, कुलपति बिद्युत चक्रवर्ती ने श्रीनिकेतन गौशाला का कायाकल्प किया है. वहां पैदा होने वाला दूध आश्रम के छात्रों के लिए एक पौष्टिक भोजन का जरिया बनता है, जबकि गाय के गोबर का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है. अब गौशाला के साथ-साथ विश्वभारती में पहली बार एक 'गोट यूनिट' (बकरी पालन केंद्र) भी बनाया जा रहा है. पल्ली-शिक्षा भवन (कृषि विज्ञान संस्थान) की पहल पर विश्वभारती के श्रीनिकेतन परिसर में बकरी पालन शुरू होने जा रहा है.

विश्वभारती के कुलपति ने घोषणा की कि यहां की स्थानीय 'बंगाल ब्लैक' बकरी के अलावा, मथुरा से लाई जाने वाली 'जमुनापारी' और 'बरबरी' जैसी नस्लों को भी शामिल किया जाएगा. मुख्य ध्यान दूध और मांस देने वाली ऐसी नस्लों को पालने पर होगा जो यहां के स्थानीय माहौल के अनुकूल हों.

इस पहल का दोहरा फायदा होगा. छात्रों को रिसर्च करने के अवसर मिलेंगे. वहीं स्थानीय किसानों को बकरी पालन से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक तरक्की होगी. जैसे-जैसे बकरियों की संख्या बढ़ेगी, उनके मेमनों को विश्वभारती से जुड़े 100 गांवों के किसानों के बीच बांटा जाएगा.

Visva Bharati university
विश्वभारती विश्वविद्यालय. (ETV Bharat)

बकरी पालन केंद्र के साथ-साथ विश्वभारती में एक मवेशी चारा केंद्र भी बनाया जा रहा है. छात्र यहां कई विषयों पर रिसर्च कर सकेंगे. जैसे कि यह पता लगाना कि किस तरह का चारा देने से (गायों और बकरियों दोनों के) दूध की क्वालिटी बेहतर होती है और बकरी के मांस का स्वाद सुधरता है. बकरियों और मवेशियों के लिए पौष्टिक चारा उगाने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी से एक खास तरह के बीज मंगाए जा रहे हैं.

गौरतलब है कि विश्वभारती का 'रथेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र' भारत का एक प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र है और यह लंबे समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है. अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारकेश्वर से देश भर के किसानों को पीएम किसान निधि की 23वीं किस्त जारी की थी. इसी से जुड़ा एक कार्यक्रम विश्वभारती में भी आयोजित किया गया था, जिसमें कुलपति बिद्युत चक्रवर्ती, पल्ली-शिक्षा भवन के प्रिंसिपल सुब्रत मंडल और अन्य लोग शामिल हुए थे. इसी कार्यक्रम के दौरान कुलपति ने बकरी पालन और मवेशी चारा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी.

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